Vacances 2026 Flower Campings mensualise les budgets

Flower Campings

« Les vacances restent un moment essentiel pour les familles, et nous voulons proposer une solution simple pour leur permettre de maintenir leur projet de séjour, sans alourdir leur dépense »” — Aymeric Drujon, Directeur général de Flower Campings.

PARIS, FRANCE, June 24, 2026 / EINPresswire.com / -- Alors que les Français multiplient les arbitrages pour préserver leurs vacances en 2026, Flower Campings met en place un service de paiement fractionné. Une solution pensée pour éviter que le budget immédiat ne devienne un frein à la réservation et permettre aux vacanciers de maintenir leur projet de séjour sans surcoût.Éviter que le budget ne bloque la réservationEn 2026, les départs en vacances restent une priorité, mais sous forte contrainte budgétaire. Selon Cofidis, 70 % des futurs vacanciers déclarent devoir restreindre leur budget pour préserver leur projet de départ. Dans le même temps, le paiement fractionné s’installe comme un outil de gestion des dépenses : 69 % des Français y ont déjà recours, et le voyage figure parmi les trois principaux univers concernés, avec 33 % des usages déclarés selon le baromètre Floa x Kantar.Face aux arbitrages budgétaires, Flower Campings déploie la mensualisation du budgetAlors que les Français multiplient les arbitrages pour préserver leurs vacances en 2026, Flower Campings met en place un service de paiement fractionné. Une solution pensée pour éviter que le budget immédiat ne devienne un frein à la réservation et permettre aux vacanciers de maintenir leur projet de séjour sans surcoût.Pouvoir d’achat : les vacances deviennent un poste d’arbitrage cléAvec le paiement en 4 fois sans frais , Flower Campings permet de lisser le règlement du séjour au moment de la réservation, sans frais supplémentaires. L’objectif : éviter qu’une tension ponctuelle de trésorerie ne conduise à renoncer aux vacances ou à différer un départ déjà envisagé.« Notre rôle est d’éviter que le budget soit un frein à la réservation. Les vacances restent un moment essentiel pour les familles, et nous voulons proposer une solution simple pour leur permettre de maintenir leur projet de séjour, sans alourdir leur dépense », souligne Aymeric Drujon, Directeur général de Flower Campings.Concrètement, cette solution permet aux vacanciers de :- Réserver sans avancer l’intégralité du budget- Répartir la dépense dans le temps sans surcoût- Maintenir leur projet de vacances sans y renoncer pour une question de trésorerieLe paiement fractionné accompagne une nouvelle façon de préparer ses vacancesPlus qu’une facilité de paiement, ce dispositif répond à une logique d’anticipation. Dans le tourisme, où les séjours sont souvent réservés plusieurs semaines ou plusieurs mois à l’avance, il permet de sécuriser un projet de départ tout en gardant la maîtrise de ses dépenses. Cette évolution répond particulièrement aux attentes des familles, des actifs et des moins de 40 ans, davantage utilisateurs de ces solutions.En déployant la mensualisation du budget vacances, Flower Campings inscrit son offre dans les nouveaux arbitrages des ménages : permettre aux vacanciers de continuer à se projeter, à réserver et à partir, même dans un contexte de pouvoir d’achat plus contraint.À propos de Flower CampingsFlower Campings est le premier réseau français de campings indépendants, avec 146 établissements (dont 26 campings exploités en propre et 120franchisés). Implantés à la mer, à la montagne et à la campagne, les campings Flower proposent des sites à taille humaine, végétalisés et respectueux de leur environnement, ainsi qu’une large gamme d’hébergements : emplacement nu, mobil-home, habitat toilé, bungalow toilé, cabane lodge, chalet...

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