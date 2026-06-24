Odalys Campus annonce l’ouverture d’une nouvelle résidence étudiante à Bruxelles

Résidence étudiante Odalys Campus à Bruxelles Résidence étudiante Odalys Campus à Bruxelles

PARIS, FRANCE, June 24, 2026 / EINPresswire.com / -- Odalys Campus poursuit son développement en Europe et annonce la future ouverture d’une résidence étudiante à Bruxelles, prévue pour la rentrée 2028.Une deuxième implantation en Belgique après CourtraiCe projet marque la deuxième implantation d’Odalys Campus en Belgique, après l’ouverture programmée d’une première résidence à Courtrai en septembre 2026, confirmant l’ambition de MAGORA de s’imposer comme un acteur clé du logement étudiant sur le marché belge.Développée en partenariat avec Eaglestone Group , cette nouvelle résidence vient renforcer l’offre de logements étudiants modernes et accessibles dans une capitale européenne particulièrement attractive pour les étudiants.Un emplacement stratégique au cœur de BruxellesSituée au 2 rue Evers, entre la Porte de Hal, les Marolles et l’avenue Louise, la future résidence bénéficie d’un emplacement privilégié au cœur de Bruxelles, au sein d’un quartier dynamique et bien desservi et à proximité des principaux établissements d’enseignement supérieur.Capitale économique, politique et culturelle, Bruxelles accueille plus de 137 000 étudiants et connaît une forte croissance de sa population étudiante. La future résidence étudiante Odalys Campus répond à un besoin croissant de logements de qualité, adaptés aux attentes des étudiants belges et internationaux.Une résidence moderne pensée pour la vie étudianteLa résidence propose 189 logements étudiants, entièrement meublés et équipés, conçus pour offrir un cadre de vie optimal et favoriser la réussite.Fidèle à l’ADN d’Odalys Campus, elle intègre de nombreux espaces et services favorisant le confort, la convivialité et le bien-être de ses résidents :- Salle petit-déjeuner- Espace lounge- Salle de coworking et d’étude- Game room- Espace fitness- Laverie- Services à la carteCes équipements viennent compléter une offre de logements tout équipés, fonctionnels et connectés, pensée pour répondre aux nouveaux modes de vie étudiants.Un projet porté par un acteur immobilier de référenceCe projet est développé en collaboration avec Eaglestone Group, acteur reconnu pour ses projets immobiliers de qualité en Europe. Il s’inscrit dans une démarche de transformation urbaine durable, visant à proposer une nouvelle génération de résidences étudiantes, mieux intégrées à leur environnement et adaptées aux usages contemporains (toitures végétalisées, panneaux photovoltaïques…). Ce partenariat illustre la volonté d’Odalys Campus de s’associer à des promoteurs de premier plan pour garantir des résidences étudiantes performantes, durables et attractives.Une stratégie européenne en pleine accélérationAvec cette nouvelle ouverture à Bruxelles, Odalys Campus confirme son ambition de devenir un acteur incontournable du logement étudiant en Europe.Stéphane Bartaire, Directeur Général d’Odalys Campus : « Ce projet à Bruxelles illustre parfaitement notre volonté d’accompagner le développement des grandes villes universitaires européennes en proposant des résidences modernes, accessibles et adaptées aux attentes des étudiants d’aujourd’hui. »Déjà solidement implanté en Europe du Sud, Odalys Campus compte cinq résidences dans la péninsule ibérique (Espagne et Portugal), dont la récente ouverture de Saragosse.La marque poursuit son développement international avec plusieurs ouvertures prévues dans les années à venir, en France (Champs sur Marne, Brest, Clichy) et à l’étranger (Cadiz), afin de répondre aux besoins croissants en logements étudiants dans les grandes villes universitaires.À propos d’Odalys CampusCréé en 2013 par MAGORA pour répondre au déficit de logements étudiants, Odalys Campus compte aujourd’hui 28 résidences en France et à l’international. Chaque logement allie confort et fonctionnalité avec un espace nuit, une salle de bains, un coin repas équipé et un espace travail connecté. Les résidences proposent aussi des espaces de coworking et coliving pensés pour les étudiants et jeunes actifs.

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