90 ans après les premiers congés payés, Odalys Vacances facilite le départ en vacances des Français

Odalys Vacances - La Rosière

« Notre rôle est de faciliter le départ en vacances, de lever les contraintes et de nous adapter aux rythmes de vie. »” — Johanna Ambil, Directrice Générale d'Odalys Vacances

PARIS, FRANCE, June 24, 2026 / EINPresswire.com / -- Alors que la France célèbre les 90 ans des congés payés, Odalys Vacances rappelle une conviction simple : les vacances doivent être faciles à envisager, à organiser et à vivre. Son offre en France vise à lever les contraintes, s’adapter aux rythmes de vie et donner à chacun plus de liberté pour partir.Un héritage toujours d’actualitéEn 1936, les congés payés ont marqué une avancée sociale majeure en ouvrant l’accès au voyage et au temps libre. 90 ans plus tard, cet héritage reste pleinement d’actualité, dans un contexte où les Français attendent des vacances plus simples à organiser, plus souples et plus adaptées à leurs contraintes.Dans cette continuité, Odalys Vacances fait du départ en vacances un sujet très concret : lever les freins, simplifier l’organisation du séjour et proposer des solutions qui répondent aux réalités du quotidien.Des vacances simples, pensées pour la vraie vieOdalys Vacances défend une approche pragmatique du tourisme :- des destinations en France, accessibles sans complexité- des formats adaptés à tous les styles de séjour : court, long, en famille ou à deux- des solutions pensées pour faciliter la réservation et le séjour- une offre permettant de mieux maîtriser son budget, grâce notamment à l’acceptation des chèques-vacances, même en dernière minute, et au paiement en plusieurs fois sans frais- différents niveaux de gamme, afin de proposer des solutions adaptées à chaque budget- des arrivées libres possibles sur une sélection de séjours, pour mieux s’adapter aux contraintes de chacun- une diversité de destinations et d’ambiances, des séjours familiaux aux escapades plus nature, mer ou montagneAutant de dispositifs qui traduisent une vision des vacances plus souple, plus lisible et plus en phase avec les attentes actuelles des Français.Partir en France, autrementMer, montagne ou campagne : Odalys Vacances propose une large palette de destinations en France, avec des environnements et des styles de séjour variés. Une diversité qui permet à chacun de choisir des vacances en accord avec ses envies, son rythme de vie et sa manière de se retrouver.Un engagement clair : faciliter le départ en vacancesÀ l’occasion de cet anniversaire, Odalys Vacances réaffirme son rôle d’acteur engagé aux côtés des Français.« Notre rôle est de faciliter le départ en vacances, de lever les contraintes et de nous adapter aux rythmes de vie. Les vacances doivent rester un moment accessible, simple à organiser et essentiel dans la vie de chacun. » Johanna Ambil, Directrice Générale d'Odalys VacancesÀ travers cette prise de parole, Odalys Vacances réaffirme une conviction simple : permettre au plus grand nombre de continuer à partir, en proposant une offre qui conjugue accessibilité, souplesse et liberté de choix.A propos de MAGORA En seulement 20 ans, MAGORA s’est hissé au second rang européen sur le marché de l’hébergement touristique et de loisirs. Le Groupe déploie une stratégie de développement sur 3 piliers : 1) le tourisme avec les résidences de vacances Odalys Vacances, les domaines de plein air Flower Campings et l’achat revente de séjours touristiques ; 2) les résidences urbaines avec les résidences affaires Odalys City, les résidences étudiantes Odalys Campus et les résidences pour seniors autonomes Happy Senior; 3) et les services à l’immobilier géré, que ce soit au travers de son activité de syndic de copropriété SGIT, la revente immobilière avec Odalys Invest et Alpissimo, ou encore son bureau d’étude et d’aménagement d’espaces avec Souffle du Monde. Chaque année, plus de 2 millions de clients séjournent dans l’une des 400 résidences Odalys ou partenaires en France et Europe.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.