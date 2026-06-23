2026 Primary Elections – August 18, 2026
Supervisora Electoral del Condado de Hernando
Denise LaVancher
Elección primaria de 2026 – 18 de agosto de 2026
Inscríbase para votar:
Para registrarse para votar o actualizar su registro de votante, los votantes pueden visitar nuestro sitio web www.HernandoVotes.gov, o acudir a una de nuestras dos oficinas, abiertas de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., ubicadas en:
16264 Spring Hill Dr., Brooksville, FL 34604
7443 Forest Oaks Blvd., Spring Hill, FL 34606
La fecha límite para registrarse para votar o cambiar de afiliación partidista para las elecciones primarias de 2026 es el 20 de julio de 2026.
Voto por correo:
Para solicitar sus boletas de voto por correo para las elecciones de 2026, por favor visite nuestro sitio web o llame a nuestra oficina. La fecha límite para solicitar una boleta de voto por correo para las elecciones primarias de 2026 es el 6 de agosto de 2026.
Votación anticipada:
La votación anticipada para las elecciones primarias del 18 de agosto se llevará a cabo desde el sábado 8 de agosto hasta el sábado 15 de agosto, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Las direcciones de los sitios de votación anticipada se encuentran en www.hernandovotes.gov/1200/Early-Voting-Locations.
Tendremos cinco centros de votación anticipada:
- Oficina Electoral de Forest Oaks
7443 Forest Oaks Blvd
Spring Hill, FL 34606
- Biblioteca de Spring Hill
9220 Spring Hill Dr
Spring Hill, FL 34608
- Centro Comunitario de South Brooksville
601 E Dr. Martin Luther King Jr Blvd
Brooksville, FL 34601
- Biblioteca de East Hernando
6457 Windmere Rd
Brooksville, FL 34602
- Departamento de Servicios Públicos del Condado de Hernando
15365 Cortez Blvd
Brooksville, FL 34613
Votación el Día de las Elecciones:
El día de las elecciones, los votantes deben emitir su voto en los centros de votación asignados a su precinto electoral. Su precinto asignado se encuentra indicado en su tarjeta de información del votante. Se recomienda a los votantes verificar su centro de votación con anticipación. Los centros de votación pueden cambiar según las elecciones. El horario de los centros de votación es de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. el día de las elecciones.
La Supervisora LaVancher recuerda a los votantes que confíen en la Oficina de la Supervisora de Elecciones como su fuente confiable de información relacionada con las elecciones. Se recomienda a los votantes verificar sus datos visitando www.HernandoVotes.gov o llamando al 1-833-912-1317.
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