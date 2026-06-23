2026 Primary Elections – August 18, 2026

Supervisora Electoral del Condado de Hernando

Denise LaVancher

Elección primaria de 2026 – 18 de agosto de 2026

Inscríbase para votar:

Para registrarse para votar o actualizar su registro de votante, los votantes pueden visitar nuestro sitio web www.HernandoVotes.gov, o acudir a una de nuestras dos oficinas, abiertas de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., ubicadas en:



16264 Spring Hill Dr., Brooksville, FL 34604

7443 Forest Oaks Blvd., Spring Hill, FL 34606

La fecha límite para registrarse para votar o cambiar de afiliación partidista para las elecciones primarias de 2026 es el 20 de julio de 2026.

Voto por correo:

Para solicitar sus boletas de voto por correo para las elecciones de 2026, por favor visite nuestro sitio web o llame a nuestra oficina. La fecha límite para solicitar una boleta de voto por correo para las elecciones primarias de 2026 es el 6 de agosto de 2026.

Votación anticipada:

La votación anticipada para las elecciones primarias del 18 de agosto se llevará a cabo desde el sábado 8 de agosto hasta el sábado 15 de agosto, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Las direcciones de los sitios de votación anticipada se encuentran en www.hernandovotes.gov/1200/Early-Voting-Locations.

Tendremos cinco centros de votación anticipada:

Oficina Electoral de Forest Oaks

7443 Forest Oaks Blvd

Spring Hill, FL 34606

7443 Forest Oaks Blvd Spring Hill, FL 34606 Biblioteca de Spring Hill

9220 Spring Hill Dr

Spring Hill, FL 34608

9220 Spring Hill Dr Spring Hill, FL 34608 Centro Comunitario de South Brooksville

601 E Dr. Martin Luther King Jr Blvd

Brooksville, FL 34601

601 E Dr. Martin Luther King Jr Blvd Brooksville, FL 34601 Biblioteca de East Hernando

6457 Windmere Rd

Brooksville, FL 34602

6457 Windmere Rd Brooksville, FL 34602 Departamento de Servicios Públicos del Condado de Hernando

15365 Cortez Blvd

Brooksville, FL 34613

Votación el Día de las Elecciones:

El día de las elecciones, los votantes deben emitir su voto en los centros de votación asignados a su precinto electoral. Su precinto asignado se encuentra indicado en su tarjeta de información del votante. Se recomienda a los votantes verificar su centro de votación con anticipación. Los centros de votación pueden cambiar según las elecciones. El horario de los centros de votación es de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. el día de las elecciones.

La Supervisora LaVancher recuerda a los votantes que confíen en la Oficina de la Supervisora de Elecciones como su fuente confiable de información relacionada con las elecciones. Se recomienda a los votantes verificar sus datos visitando www.HernandoVotes.gov o llamando al 1-833-912-1317.



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