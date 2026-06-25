LIFE’S MOMENTS पारंपरिक पारिवारिक फोटो एल्बम को डिजिटल युग में ला रहा है

पारिवारिक फ़ोटो… अब पूरी तरह व्यवस्थित परिवार वृक्ष दृश्य इन-बिल्ट स्कैनर पुराने फ़ोटो एल्बमों को फिर से जीवंत बनाता है पालतू जानवरों के लिए समर्पित एल्बम यादों को उसी पल संजोएँ

Life’s Moments परिवारों को तस्वीरें, वीडियो और यादें एक स्थान पर संजोने और आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत बनाने में मदद करता है।” — — एंड्रयू फ्लिन, संस्थापक

ADELAIDE, SOUTH AUSTRALIA, AUSTRALIA, June 25, 2026 /EINPresswire.com/ -- आज परिवार पहले से कहीं अधिक फोटो, वीडियो और डिजिटल यादें संजो रहे हैं। फिर भी इन यादों का बड़ा हिस्सा मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सोशल मीडिया खातों और क्लाउड स्टोरेज सेवाओं में बिखरा हुआ रहता है।

Life’s Moments, iPhone और Android पर उपलब्ध एक आधुनिक पारिवारिक फोटो एल्बम, परिवारों को अपनी तस्वीरें, वीडियो, दस्तावेज़ और पारिवारिक कहानियाँ एक ही स्थान पर व्यवस्थित करने में मदद करता है, साथ ही एक ऐसा सार्थक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करता है जिसे सुरक्षित रखा जा सके और आने वाली पीढ़ियों को सौंपा जा सके।

एक जीवंत परिवार वृक्ष (Family Tree) के आधार पर निर्मित Life’s Moments परिवार के सदस्यों और पालतू जानवरों के लिए अलग प्रोफ़ाइल बनाने, यादों को एल्बमों में व्यवस्थित करने और दुनिया भर में आमंत्रित रिश्तेदारों के साथ सुरक्षित रूप से साझा करने की सुविधा देता है।

पारंपरिक फोटो स्टोरेज प्लेटफ़ॉर्म से अलग, Life’s Moments को दीर्घकालिक संरक्षण को ध्यान में रखकर बनाया गया है। परिवार फोटो, वीडियो, स्कैन किए गए दस्तावेज़, लिखित नोट्स और महत्वपूर्ण जीवन क्षणों को एक ही स्थान पर सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे एक ऐसा डिजिटल पारिवारिक रिकॉर्ड बनता है जिसका आनंद आज लिया जा सकता है और जिसे भविष्य में अगली पीढ़ियों तक पहुँचाया जा सकता है।

ऐप में एक अंतर्निहित स्कैनर भी शामिल है, जो मुद्रित तस्वीरों और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने में मदद करता है। इससे वे यादें भी संरक्षित की जा सकती हैं जो अन्यथा बक्सों, एल्बमों या फाइलों में छिपी रह जातीं।

Life’s Moments में मार्गदर्शित प्रश्न भी शामिल हैं जो माता-पिता और दादा-दादी को पारिवारिक कहानियाँ, व्यक्तिगत अनुभव और बचपन की महत्वपूर्ण यादें दर्ज करने के लिए प्रेरित करते हैं, इससे पहले कि वे समय के साथ खो जाएँ।

यह मानते हुए कि पालतू जानवर भी परिवार का हिस्सा हैं, ऐप उपयोगकर्ताओं को कुत्तों, बिल्लियों और अन्य प्रिय पालतू साथियों के लिए समर्पित प्रोफ़ाइल बनाने की सुविधा देता है, जिससे उन्हें परिवार की कहानी में स्थायी स्थान मिलता है।

दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के संस्थापक Andrew Flynn का कहना है कि बहुत से लोग यह समझ नहीं पाते कि यादें कितनी जल्दी खो सकती हैं।

Flynn ने कहा, “अधिकांश परिवार हजारों तस्वीरें लेते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम यादें इतनी लंबी अवधि तक सुरक्षित रह पाती हैं कि अगली पीढ़ी तक पहुँच सकें।”

“Life’s Moments परिवारों को अपनी तस्वीरें, वीडियो और यादें एक ही स्थान पर व्यवस्थित करने का सरल तरीका प्रदान करता है, साथ ही कुछ ऐसा सार्थक बनाने में मदद करता है जिसे वे भविष्य में अगली पीढ़ी को सौंप सकें।”

यह विज्ञापन-मुक्त ऐप असीमित स्टोरेज प्रदान करता है, 12 भाषाओं का समर्थन करता है और 30 दिनों के वास्तविक निःशुल्क परीक्षण के साथ उपलब्ध है।

अधिक जानकारी, चित्र और सहायक सामग्री Life’s Moments Media Kit में उपलब्ध हैं।

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