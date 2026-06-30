LIFE’S MOMENTS PORTA IL TRADIZIONALE ALBUM DI FAMIGLIA NELL’ERA DIGITALE

Foto di famiglia… finalmente organizzate Vista dell’albero genealogico Lo scanner integrato dà nuova vita ai vecchi album fotografici Album dedicati agli animali domestici Cattura i ricordi mentre accadono

“Life’s Moments aiuta le famiglie a organizzare foto, video e ricordi in un unico luogo, creando un patrimonio da tramandare alle generazioni future.” ” — — Andrew Flynn, Fondatore

ADELAIDE, SOUTH AUSTRALIA, AUSTRALIA, June 30, 2026 /EINPresswire.com/ -- Le famiglie oggi catturano più foto, video e ricordi digitali che mai. Tuttavia, gran parte di questi contenuti rimane sparsa tra smartphone, computer, social media e servizi di archiviazione cloud. Life’s Moments, un moderno album fotografico di famiglia disponibile per iPhone e Android, aiuta le famiglie a organizzare foto, video, documenti e storie familiari in un unico luogo, creando allo stesso tempo un archivio digitale significativo da conservare e tramandare alle generazioni future.

Basato su un albero genealogico dinamico, Life’s Moments consente alle famiglie di creare profili dedicati per i membri della famiglia e gli animali domestici, organizzare i ricordi in album e condividere in modo sicuro contenuti selezionati con parenti invitati in qualsiasi parte del mondo.

A differenza delle tradizionali piattaforme di archiviazione fotografica, Life’s Moments è stato progettato pensando alla conservazione a lungo termine. Le famiglie possono archiviare foto, video, documenti digitalizzati, note scritte e momenti importanti in un unico posto, creando una memoria digitale da apprezzare oggi e tramandare domani.

L’app include uno scanner integrato per digitalizzare fotografie stampate e documenti importanti, aiutando le famiglie a preservare ricordi che altrimenti potrebbero rimanere nascosti in scatole, album fotografici e archivi.

Life’s Moments include inoltre domande guidate che incoraggiano genitori e nonni a raccontare storie di famiglia, riflessioni personali e momenti significativi dell’infanzia prima che vengano dimenticati.

Riconoscendo che anche gli animali domestici fanno parte della famiglia, l’app consente agli utenti di creare profili dedicati per cani, gatti e altri amati compagni, offrendo loro un posto permanente nella storia familiare.

Il fondatore dell’Australia Meridionale, Andrew Flynn, ha affermato che molte persone sottovalutano quanto rapidamente i ricordi possano andare perduti.

“La maggior parte delle famiglie scatta migliaia di fotografie, ma pochissimi di questi ricordi sopravvivono abbastanza a lungo da essere tramandati alla generazione successiva”, ha dichiarato Flynn.

“Life’s Moments offre alle famiglie un modo semplice per organizzare foto, video e ricordi in un unico luogo, creando al tempo stesso qualcosa di significativo che potrà essere tramandato alle generazioni future.”

L’app, priva di pubblicità, offre spazio di archiviazione illimitato, supporta 12 lingue ed è disponibile con una prova gratuita autentica di 30 giorni.

Ulteriori informazioni, immagini e materiali di supporto sono disponibili nel Media Kit di Life’s Moments.



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