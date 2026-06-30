LIFE’S MOMENTS FAIT ENTRER L’ALBUM PHOTO FAMILIAL TRADITIONNEL DANS L’ÈRE NUMÉRIQUE

Photos de famille… enfin organisées Vue de l’arbre généalogique Le scanner intégré redonne vie aux anciens albums photo Albums dédiés aux animaux de compagnie Capturez vos souvenirs au fil des moments

« Life’s Moments aide les familles à organiser leurs photos, vidéos et souvenirs en un seul endroit, tout en les préservant pour les générations futures. »” — — Andrew Flynn, Fondateur

ADELAIDE, SOUTH AUSTRALIA, AUSTRALIA, June 30, 2026 /EINPresswire.com/ -- Les familles capturent aujourd’hui plus de photos, de vidéos et de souvenirs numériques que jamais auparavant. Pourtant, une grande partie de ce contenu reste dispersée entre les téléphones, les ordinateurs, les réseaux sociaux et les services de stockage en ligne. Life’s Moments, un album photo familial moderne disponible sur iPhone et Android, aide les familles à organiser leurs photos, vidéos, documents et histoires familiales au même endroit tout en créant une archive numérique précieuse pouvant être préservée et transmise aux générations futures.

Conçu autour d’un arbre généalogique vivant, Life’s Moments permet aux familles de créer des profils dédiés pour les membres de la famille et les animaux de compagnie, d’organiser leurs souvenirs dans des albums et de partager en toute sécurité certains contenus avec leurs proches, partout dans le monde.

Contrairement aux plateformes traditionnelles de stockage de photos, Life’s Moments a été conçu dans une optique de préservation à long terme. Les familles peuvent stocker photos, vidéos, documents numérisés, notes personnelles et moments importants dans un seul espace afin de créer un héritage numérique qui peut être apprécié aujourd’hui et transmis demain.

L’application comprend également un scanner intégré permettant de numériser des photographies imprimées et des documents importants, aidant ainsi les familles à préserver des souvenirs qui pourraient autrement rester oubliés dans des boîtes, albums ou classeurs.

Life’s Moments propose également des questions guidées qui encouragent les parents et les grands-parents à enregistrer leurs histoires familiales, leurs souvenirs personnels et les moments marquants de l’enfance avant qu’ils ne soient oubliés.

Parce que les animaux de compagnie font aussi partie de la famille, l’application permet aux utilisateurs de créer des profils dédiés pour leurs chiens, chats et autres compagnons bien-aimés, leur offrant une place permanente dans l’histoire familiale.

Le fondateur basé en Australie-Méridionale, Andrew Flynn, estime que beaucoup de personnes sous-estiment la rapidité avec laquelle les souvenirs peuvent disparaître.

« La plupart des familles prennent des milliers de photos, mais très peu de ces souvenirs survivent suffisamment longtemps pour être transmis à la génération suivante », a déclaré Flynn.

« Life’s Moments offre aux familles un moyen simple d’organiser leurs photos, vidéos et souvenirs en un seul endroit tout en créant quelque chose de précieux qu’elles pourront transmettre aux générations futures. »

Sans publicité, l’application offre un stockage illimité, prend en charge 12 langues et propose un véritable essai gratuit de 30 jours.

Des informations complémentaires, des images et des ressources de soutien sont disponibles dans le Media Kit Life’s Moments.

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