LIFE’S MOMENTS BRINGT DAS TRADITIONELLE FAMILIENFOTOALBUM INS DIGITALE ZEITALTER

Familienfotos… endlich organisiert Familienstammbaum-Ansicht Der integrierte Scanner erweckt alte Fotoalben zum Leben Eigene Alben für Haustiere Halten Sie Erinnerungen fest, während sie entstehen

„Life’s Moments hilft Familien, Fotos, Videos und Erinnerungen an einem Ort zu organisieren und für die nächste Generation zu bewahren.“” — — Andrew Flynn, Gründer

ADELAIDE, SOUTH AUSTRALIA, AUSTRALIA, June 30, 2026 /EINPresswire.com/ -- Familien erstellen heute mehr Fotos, Videos und digitale Erinnerungen als je zuvor. Dennoch sind viele dieser Inhalte über Smartphones, Computer, soziale Netzwerke und Cloud-Speicherdienste verstreut. Life’s Moments, ein modernes Familienfotoalbum für iPhone und Android, hilft Familien dabei, Fotos, Videos, Dokumente und Familiengeschichten an einem Ort zu organisieren und gleichzeitig ein wertvolles digitales Familienarchiv zu schaffen, das bewahrt und an zukünftige Generationen weitergegeben werden kann.

Aufgebaut rund um einen lebendigen Familienstammbaum ermöglicht Life’s Moments die Erstellung eigener Profile für Familienmitglieder und Haustiere, die Organisation von Erinnerungen in Alben sowie das sichere Teilen ausgewählter Inhalte mit eingeladenen Verwandten auf der ganzen Welt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Fotospeicher-Plattformen wurde Life’s Moments mit Blick auf die langfristige Bewahrung von Erinnerungen entwickelt. Familien können Fotos, Videos, gescannte Dokumente, persönliche Notizen und wichtige Meilensteine an einem Ort speichern und so ein digitales Vermächtnis schaffen, das heute Freude bereitet und morgen weitergegeben werden kann.

Die App verfügt über einen integrierten Scanner zur Digitalisierung gedruckter Fotos und wichtiger Dokumente und hilft Familien dabei, Erinnerungen zu bewahren, die sonst möglicherweise in Schachteln, Fotoalben oder Aktenschränken verborgen bleiben würden.

Life’s Moments enthält außerdem geführte Interviewfragen, die Eltern und Großeltern dazu ermutigen, Familiengeschichten, persönliche Erinnerungen und wichtige Momente aus der Kindheit festzuhalten, bevor sie in Vergessenheit geraten.

Da auch Haustiere zur Familie gehören, können Nutzer eigene Profile für Hunde, Katzen und andere geliebte Begleiter anlegen und ihnen einen festen Platz in der Familiengeschichte geben.

Der Gründer aus South Australia, Andrew Flynn, sagte, dass viele Menschen unterschätzen, wie schnell Erinnerungen verloren gehen können.

„Die meisten Familien machen Tausende von Fotos, doch nur wenige dieser Erinnerungen bleiben lange genug erhalten, um an die nächste Generation weitergegeben zu werden“, sagte Flynn.

„Life’s Moments bietet Familien eine einfache Möglichkeit, ihre Fotos, Videos und Erinnerungen an einem Ort zu organisieren und gleichzeitig etwas Sinnvolles zu schaffen, das sie eines Tages an die nächste Generation weitergeben können.“

Die werbefreie App bietet unbegrenzten Speicherplatz, unterstützt 12 Sprachen und ist mit einer echten 30-tägigen kostenlosen Testphase verfügbar.

Weitere Informationen, Bilder und unterstützende Materialien sind im Life’s Moments Media Kit verfügbar.

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