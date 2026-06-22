LIFE’S MOMENTS 让传统家庭相册走进数字时代

家庭照片……终于整理好了 家族树视图 内置扫描仪让旧照片相册重获新生 专属宠物相册 随时记录生活中的珍贵回忆

“Life’s Moments 为家庭提供了一种简单的方法，将照片、视频和珍贵回忆整理在一起，同时创造出一份有意义的家庭记录，并最终传承给下一代。” — 创始人 Andrew Flynn” — — 创始人 Andrew Flynn

ADELAIDE, SOUTH AUSTRALIA, AUSTRALIA, June 23, 2026 /EINPresswire.com/ -- 如今，家庭记录的照片、视频和数字回忆比以往任何时候都更多。然而，这些珍贵内容往往分散在手机、电脑、社交媒体平台以及云存储服务之中。

Life’s Moments 是一款适用于 iPhone 和 Android 的现代家庭相册应用，帮助家庭将照片、视频、文档和家族故事集中整理在一个地方，同时创建一份具有意义的数字家庭档案，以便长期保存并传承给下一代。

Life’s Moments 以动态家谱为核心，允许用户为家庭成员和宠物创建专属档案，将回忆整理成相册，并安全地与世界各地受邀的亲友分享精选内容。

与传统照片存储平台不同，Life’s Moments 从设计之初就考虑到了长期保存的需求。家庭可以将照片、视频、扫描文档、文字记录以及重要人生里程碑集中存放在一个地方，建立一份今天能够欣赏、未来能够传承的数字家庭记忆。

应用内置扫描功能，可将纸质照片和重要文件数字化，帮助家庭保存那些原本可能被遗忘在箱子、相册或文件柜中的珍贵回忆。

Life’s Moments 还提供引导式访谈问题，鼓励父母和祖父母记录家族故事、个人经历以及童年成长的重要时刻，避免这些宝贵记忆随着时间流逝而被遗忘。

考虑到宠物同样是家庭的一部分，应用允许用户为狗、猫以及其他心爱的宠物创建专属档案，让它们在家庭故事中拥有永久的位置。

来自澳大利亚南澳州的创始人 Andrew Flynn 表示，许多人低估了回忆流失的速度。

Flynn 说：“大多数家庭拍摄了成千上万张照片，但真正能够保存下来并传承给下一代的回忆却少之又少。”

“Life’s Moments 为家庭提供了一种简单的方法，将照片、视频和回忆整理在一起，同时创造出一份有意义的家庭记录，最终传承给未来世代。”

这款无广告应用提供无限存储空间，支持 12 种语言，并提供真正的 30 天免费试用。



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