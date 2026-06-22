Aピラー死角事故の低減へ -- Clientron、AI搭載「IBDS」を発表¸ ドライバーの「第二の目”として見えない危険をリアルタイム検知

車載電子機器および組込みシステム開発を手がける台湾の公信電子（Clientron）、車両のAピラー（フロントピラー）によって生じる視界の死角を補完するAIベースの安全支援システム「IBDS（Intelligent Blind Spot Detection System）」を発表した。

単なる監視装置ではなく、ドライバーの安全確認を補補完する『第二の目』として機能する” — Clientron Corp.

NEW TAIPEI CITY, TAIWAN, TAIWAN, June 22, 2026 / EINPresswire.com / -- 車載電子機器および組込みシステム開発を手がける台湾の公信電子（Clientron）、車両のAピラー（フロントピラー）によって生じる視界の死角を補完するAIベースの安全支援システム「IBDS（Intelligent Blind Spot Detection System）」を発表した。近年、都市部では歩行者や自転車、二輪車の交通量が増加し、交差点や狭路における安全確認の重要性が高まっている。一方で、自動車の車体剛性を確保するために不可欠なAピラーは、運転席からの視界を遮り、右左折時や発進時に危険な死角を生み出す要因として長年指摘されている。IBDSは、この構造上の避けられない課題に対し、 AI画像認識 技術と車両制御情報を融合することで解決を図る次世代の運転支援システムです。AIが「見えない脅威」を可視化しますIBDSの最大の特長は、Aピラーの陰に隠れた歩行者や車両などの動的対象をリアルタイムで検知できる点です。従来のカメラベースの警報システムでは、街路樹や標識、電柱、建築物の影などに反応し、不必要な警告が発生するケースも少なくありませんでした。しかしIBDSは高度なAI画像認識技術を活用することで、事故リスクにつながる移動体のみを識別します。誤警報を抑制しながら、必要な場面で的確な警告を提供する。同システムは単なる監視装置ではなく、ドライバーの安全確認を補完する「第二の目」として機能。する。ドライバーの操作意図を理解する高度な支援機能IBDSは車両の方向指示器やステアリング情報と連携し、ドライバーの運転意図を判断する。例えば、右左折時や車線変更時など、周辺確認の重要性が高まる状況では、自動的に警戒レベルを引き上げる「高度警戒モード」に移行。危険対象を検知した場合、視覚表示と警告音で即座にドライバーに通知します。運転者はディスプレイを注視する必要がなく、視線を前方に保ったまま危険の存在と位置を把握できるため、より迅速かつ冷静な回避行動が可能です。乗用車から大型車両まで幅広く対応していますIBDSは車種を問わず導入可能な設計であり、以下の用途が想定されています。一般乗用車:交差点や住宅街での右左折時における安全確認を支援し、家族利用や日常走行時の安心感を高める。商用車・物流車両:市街地での配送業務において発生しやすい巻き込み事故リスクを低減し、ドライバーの運転負荷軽減に貢献する。バス・大型車両:車体サイズに起因する広範囲の死角を補完し、歩行者や自転車との接触事故防止を支援する。特に大型車両では視界確保が重要な安全課題となっており、AIによる死角監視技術への期待が高まっています。40年以上の車載技術開発で培ったノウハウを結集しました公信電子（Clientron）は1983年創業し、40年以上にわたり組込みシステムや車載電子機器の開発を手がけてきました。近年では、インテリジェントコックピット、テレマティクス、デジタルメーター、電動車両向けPCU（Power Control Unit）およびVCU（Vehicle Control Unit）などの分野で事業を展開しています。今回発表されたIBDSは、同社が培ってきたAI画像認識技術とCAN BUS連携技術を融合したソリューションであり、次世代モビリティ時代を見据えた安全技術の一つとして位置付けられている。「気付かなかった事故」を減らす安全技術へ交通環境の複雑化が進むなか、安全支援システムには高い検知精度だけでなく、ドライバーの負担を増やさない自然な支援性能も求められている。IBDSは平常時には運転を妨げることなく周辺監視を継続し、危険が接近した瞬間のみ適切な警告を発することで、事故の未然防止を支援する。公信電子は今後もスマートモビリティ分野における技術開発を推進し、グローバル市場での事業拡大を目指す方針だ。

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