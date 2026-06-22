تجسيداً لفلسفة «السفر + الرياضة»، جيتور تدعم تطوير كرة القدم العالمية
EINPresswire.com/ -- مع تصاعد الحماس للبطولة الكروية الكبرى في أمريكا الشمالية على نحو متواصل. فكرة القدم، بوصفها الرياضة الأكثر شعبيةً في العالم، إذ تجسد روح المنافسة والاستكشاف التي تتناغم تناغماً وثيقاً مع الجوهر المغامر لرحلات الطرق الوعرة. واسترشاداً باستراتيجيتها "Travel+"، تعمل جيتور على تعزيز تطوير كرة القدم في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وما وراءها. ومن خلال التعاون الاستراتيجي طويل الأمد مع أندية كرة القدم الشهيرة عالمياً، توظّف العلامة التجارية لغة كرة القدم العالمية لبناء روابط عاطفية أوثق مع المستهلكين حول العالم.
تعزيز تطوير ثقافة كرة القدم في أمريكا اللاتينية
تتجذّر كرة القدم عميقاً في ثقافة أمريكا الجنوبية، حيث تحولت إلى جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية والهوية الثقافية لشعوب المنطقة. وإدراكاً منها للأهمية الفريدة لكرة القدم عبر القارة، عزّزت جيتور شراكاتها مع الأندية المحلية الرائدة لتعميق حضورها في أمريكا الجنوبية.
ففي بيرو، تُعدّ جيتور الراعي الرسمي لنادي يونيفرسيتاريو دي ديبورتيس (Club Universitario de Deportes) منذ عام 2023، لتدخل الشراكة عامها الرابع في 2026. وبوصفه أحد الأندية العريقة والمرموقة في الدوري البيروفي الممتاز، احتفل النادي بمئويته عام 2024، وأحرز لقب الدوري الوطني في العام نفسه. وطوال هذه الشراكة، زوّدت جيتور النادي بطرازات مثل T1 وT2، لتلبي بالكامل كافة احتياجات التنقل اليومية لأسطول النادي.
وفي تشيلي، تلتزم جيتور بالقدر ذاته بدعم تطوير كرة القدم المحلية. فمنذ عام 2024، حافظت العلامة التجارية على شراكة طويلة الأمد مع نادي كولو-كولو الرياضي الاجتماعي (Club Social y Deportivo Colo-Colo)، أحد أعرق الأندية المئوية في البلاد. وبوصفها الراعي الرسمي للنادي، جهّزت جيتور الفريق بطرازات تشمل DASHING وT1 وT2 للتنقل اليومي، مقدّمةً دعماً شاملاً للتنقل أسهم في فوزه بلقب الدوري الوطني. وفي عام 2026، جرى توسيع الشراكة لتشمل فريق كرة القدم النسائي للنادي.
كما نفّذت جيتور برامج رعاية كروية ومبادرات مجتمعية في أسواق مثل أوروغواي والإكوادور. ومن خلال أنشطة متنوعة تشمل الحضور في البطولات والتفاعل مع الجماهير، نجحت العلامة التجارية في الاندماج عميقاً في ثقافة كرة القدم المحلية، معزّزةً نفوذها الإقليمي على نحو مطّرد، ومبرهنةً على التزامها طويل الأمد تجاه سوق أمريكا اللاتينية.
احتضان الثقافات العالمية عبر فلسفة «السفر + الرياضة»
انطلاقاً من فلسفتها للتطوير العالمي القائم على مبدأ "في مكان ما، من أجل مكان ما، كن في مكان ما"، تبقى جيتور ملتزمة بالدمج العميق لقيم علامتها التجارية مع الثقافات المحلية. وقد أقامت الشركة شراكات استراتيجية مع أندية كرة قدم مرموقة عبر أفريقيا والشرق الأوسط، متّخذةً من كرة القدم جسراً لتوطيد الروابط مع المستهلكين المحليين.
ففي أفريقيا، رعت جيتور نادي الأهلي المصري العريق خلال الإطلاق المحلي لطراز جيتور T1 في عام 2025. وفي الشرق الأوسط، عقدت جيتور شراكةً مع إحدى بطولات كرة القدم القارية رفيعة المستوى التي أُقيمت في المنطقة العربية. وخلال المنافسة، قدّم أسطول من 400 سيارة, شملت طرازات G700 وT2 وT1، دعماً شاملاً للتنقل في البطولة. وإلى جانب الخدمات اللوجستية، شاركت جيتور أيضاً في إنتاج الأغنية الرسمية للبطولة، مما خلق تمازجاً حيوياً بين ثقافة السيارات وشغف كرة القدم.
ومن رعاية أندية كرة القدم في أمريكا الجنوبية وأفريقيا، إلى الشراكة الرسمية مع البطولات الكروية رفيعة المستوى، تحتضن جيتور الثقافات العالمية عبر فلسفة «السفر + الرياضة». ومن خلال الاندماج في اهتمامات الناس وأنماط حياتهم حول العالم، تنجح العلامة التجارية في صياغة روابط عاطفية وثيقة وأكثرعمقاً مع المستهلكين عالمياً.
وتطلّعاً إلى المستقبل، ستعمّق جيتور تعاونها الكروي المحلي حول العالم، وستستثمر في تطوير المنظومات الرياضية الإقليمية، وستوظّف شراكاتها الرياضية العالمية لتعزيز تفاعل المستخدمين، بما يضمن ترسيخ نفوذها ومكانتها القيادية في السوق الدولية.
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Tina Liu
تعزيز تطوير ثقافة كرة القدم في أمريكا اللاتينية
تتجذّر كرة القدم عميقاً في ثقافة أمريكا الجنوبية، حيث تحولت إلى جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية والهوية الثقافية لشعوب المنطقة. وإدراكاً منها للأهمية الفريدة لكرة القدم عبر القارة، عزّزت جيتور شراكاتها مع الأندية المحلية الرائدة لتعميق حضورها في أمريكا الجنوبية.
ففي بيرو، تُعدّ جيتور الراعي الرسمي لنادي يونيفرسيتاريو دي ديبورتيس (Club Universitario de Deportes) منذ عام 2023، لتدخل الشراكة عامها الرابع في 2026. وبوصفه أحد الأندية العريقة والمرموقة في الدوري البيروفي الممتاز، احتفل النادي بمئويته عام 2024، وأحرز لقب الدوري الوطني في العام نفسه. وطوال هذه الشراكة، زوّدت جيتور النادي بطرازات مثل T1 وT2، لتلبي بالكامل كافة احتياجات التنقل اليومية لأسطول النادي.
وفي تشيلي، تلتزم جيتور بالقدر ذاته بدعم تطوير كرة القدم المحلية. فمنذ عام 2024، حافظت العلامة التجارية على شراكة طويلة الأمد مع نادي كولو-كولو الرياضي الاجتماعي (Club Social y Deportivo Colo-Colo)، أحد أعرق الأندية المئوية في البلاد. وبوصفها الراعي الرسمي للنادي، جهّزت جيتور الفريق بطرازات تشمل DASHING وT1 وT2 للتنقل اليومي، مقدّمةً دعماً شاملاً للتنقل أسهم في فوزه بلقب الدوري الوطني. وفي عام 2026، جرى توسيع الشراكة لتشمل فريق كرة القدم النسائي للنادي.
كما نفّذت جيتور برامج رعاية كروية ومبادرات مجتمعية في أسواق مثل أوروغواي والإكوادور. ومن خلال أنشطة متنوعة تشمل الحضور في البطولات والتفاعل مع الجماهير، نجحت العلامة التجارية في الاندماج عميقاً في ثقافة كرة القدم المحلية، معزّزةً نفوذها الإقليمي على نحو مطّرد، ومبرهنةً على التزامها طويل الأمد تجاه سوق أمريكا اللاتينية.
احتضان الثقافات العالمية عبر فلسفة «السفر + الرياضة»
انطلاقاً من فلسفتها للتطوير العالمي القائم على مبدأ "في مكان ما، من أجل مكان ما، كن في مكان ما"، تبقى جيتور ملتزمة بالدمج العميق لقيم علامتها التجارية مع الثقافات المحلية. وقد أقامت الشركة شراكات استراتيجية مع أندية كرة قدم مرموقة عبر أفريقيا والشرق الأوسط، متّخذةً من كرة القدم جسراً لتوطيد الروابط مع المستهلكين المحليين.
ففي أفريقيا، رعت جيتور نادي الأهلي المصري العريق خلال الإطلاق المحلي لطراز جيتور T1 في عام 2025. وفي الشرق الأوسط، عقدت جيتور شراكةً مع إحدى بطولات كرة القدم القارية رفيعة المستوى التي أُقيمت في المنطقة العربية. وخلال المنافسة، قدّم أسطول من 400 سيارة, شملت طرازات G700 وT2 وT1، دعماً شاملاً للتنقل في البطولة. وإلى جانب الخدمات اللوجستية، شاركت جيتور أيضاً في إنتاج الأغنية الرسمية للبطولة، مما خلق تمازجاً حيوياً بين ثقافة السيارات وشغف كرة القدم.
ومن رعاية أندية كرة القدم في أمريكا الجنوبية وأفريقيا، إلى الشراكة الرسمية مع البطولات الكروية رفيعة المستوى، تحتضن جيتور الثقافات العالمية عبر فلسفة «السفر + الرياضة». ومن خلال الاندماج في اهتمامات الناس وأنماط حياتهم حول العالم، تنجح العلامة التجارية في صياغة روابط عاطفية وثيقة وأكثرعمقاً مع المستهلكين عالمياً.
وتطلّعاً إلى المستقبل، ستعمّق جيتور تعاونها الكروي المحلي حول العالم، وستستثمر في تطوير المنظومات الرياضية الإقليمية، وستوظّف شراكاتها الرياضية العالمية لتعزيز تفاعل المستخدمين، بما يضمن ترسيخ نفوذها ومكانتها القيادية في السوق الدولية.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: jetourglobal.com
Tina Liu
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