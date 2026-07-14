Versión personalizada de fábrica, rendimiento potenciado: El G700 TopFire debuta en Oriente Medio
EINPresswire.com/ -- Tras el exitoso lanzamiento del Zongheng G700 en mercados globales como Oriente Medio, Centroamérica, Sudamérica y Asia-Pacífico, donde ha recibido una amplia aceptación por parte de los usuarios locales, la versión de personalización oficial de fábrica de JETOUR, el G700 Mingdi (TopFire), hará su estreno mundial en el tercer trimestre de 2026 en Oriente Medio. El nuevo vehículo cuenta con un diseño exterior exclusivo de alta identificación, configuraciones off-road de alto rendimiento personalizadas y un amplio espacio de expansión, ofreciendo a los usuarios globales una nueva opción en el segmento de off-road de gama alta que combina estética, rendimiento y versatilidad.
Personalización de fábrica eleva el rendimiento del producto
Con la modificación original de fábrica, el G700 Mingdi logra un equilibrio entre presencia visual y capacidad off-road, satisfaciendo las necesidades principales de los usuarios de off-road de gama alta en Oriente Medio: la exploración extrema al aire libre y una estética de lujo personalizada.
En el apartado estético, el G700 Mingdi incorpora el exclusivo kit de estilo “Mingdi”, que refuerza visualmente la identidad off-road, otorgando una silueta más robusta y agresiva que responde a la búsqueda de personalidad de los amantes del off-road. Los resistentes estribos laterales de aleación Mingdi y los sistemas de guardabarros personalizados protegen la carrocería contra impactos de piedras y rozaduras frecuentes en terrenos áridos y desérticos.
En cuanto al chasis, se han desarrollado 33 nuevos componentes y se ha equipado con amortiguadores de nitrógeno de alto rendimiento K-MAN, con 8 niveles de ajuste de amortiguación, adaptándose con precisión a los escenarios duales de “conducción urbana + off-road en el desierto” de Oriente Medio. Frente a condiciones extremas como terrenos accidentados y dunas cambiantes, el sistema de suspensión filtra eficazmente las vibraciones y controla los rebotes, garantizando estabilidad en travesías a alta velocidad y ascensos en dunas. En el uso diario urbano o en desplazamientos hacia distritos comerciales de lujo, la calibración confortable filtra las irregularidades del pavimento, ofreciendo una experiencia de marcha más suave.
El G700 Mingdi también monta neumáticos todoterreno AT personalizados de Atlas, que aseguran tracción en arenas sueltas y terrenos pedregosos, mejorando notablemente el agarre en carretera. Las llantas forjadas exclusivas Mingdi, fabricadas con aleación de aluminio de grado aeronáutico, son ligeras, resistentes a impactos y soportan altas temperaturas, adecuadas para las exigentes condiciones de calor extremo y uso intensivo en el desierto.
Además, al ser una versión de modificación oficial, el G700 Mingdi ha pasado por rigurosos procesos de calibración y pruebas de adaptación integral, garantizando mayor estabilidad y cumplimiento normativo. Esto satisface tanto la demanda de personalización exclusiva y diferenciación estética por parte de los usuarios de off-road de gama alta, como ofrece una garantía real de seguridad y calidad para las frecuentes travesías por zonas desérticas y expediciones de aventura en Oriente Medio.
Adaptabilidad todoterreno para una experiencia off-road premium
Frente a las duras condiciones de Oriente Medio — altas temperaturas estivales, polvo en suspensión y terrenos complejos—, el G700 Mingdi incorpora un capó delatenro con ventilación y espacios reservados para múltiples tomas y salidas de aire, lo que mejora la disipación térmica en condiciones extremas, evitando la pérdida de rendimiento del motor y garantizando el funcionamiento estable del sistema de propulsión y del aire acondicionado.
Gracias a su chasis reforzado y personalizado, con ángulo de ataque de 35°, ángulo de salida de 29°, ángulo de paso de 24° y una capacidad de vadeo de 950 mm, el G700 Mingdi afronta con soltura escenarios como ascensos en dunas, travesías por desierto y recorridos de larga distancia en zonas despobladas, adaptándose perfectamente al estilo de vida de exploración profunda de los usuarios de la región.
Asimismo, el vehículo ofrece un amplio potencial de expansión: los usuarios pueden personalizarlo según sus necesidades para desbloquear múltiples usos, como expediciones off-road, acampadas al aire libre o trabajos profesionales. Su sistema de barras de techo, de diseño modular, soporta una carga estática de 300 kg y dinámica de 100 kg, permitiendo transportar más equipamiento y ampliar las posibilidades de aventura. Los paragolpes delantero y trasero Mingdi dejan espacio suficiente para instalar equipos de rescate y una viga transversal para cabrestante, proporcionando protección tangible para el off-road más exigente.
El lanzamiento del G700 Mingdi en Oriente Medio supone un paso clave en la estrategia de JETOUR de profundizar en la personalización de fábrica y expandirse en el nicho de mercado de vehículos off-road modificados a nivel internacional. Apoyado en su capacidad todoterreno integral y su arquitectura modular expandible, el G700 Mingdi se ajusta a las demandas de los usuarios de Oriente Medio en cuanto a modificaciones de lujo y viajes off-road de larga distancia, ofreciendo a los entusiastas locales una solución de movilidad de alta calidad con personalización de origen.
Para obtener más información, visite: jetourglobal.com
Tina Liu
Personalización de fábrica eleva el rendimiento del producto
Con la modificación original de fábrica, el G700 Mingdi logra un equilibrio entre presencia visual y capacidad off-road, satisfaciendo las necesidades principales de los usuarios de off-road de gama alta en Oriente Medio: la exploración extrema al aire libre y una estética de lujo personalizada.
En el apartado estético, el G700 Mingdi incorpora el exclusivo kit de estilo “Mingdi”, que refuerza visualmente la identidad off-road, otorgando una silueta más robusta y agresiva que responde a la búsqueda de personalidad de los amantes del off-road. Los resistentes estribos laterales de aleación Mingdi y los sistemas de guardabarros personalizados protegen la carrocería contra impactos de piedras y rozaduras frecuentes en terrenos áridos y desérticos.
En cuanto al chasis, se han desarrollado 33 nuevos componentes y se ha equipado con amortiguadores de nitrógeno de alto rendimiento K-MAN, con 8 niveles de ajuste de amortiguación, adaptándose con precisión a los escenarios duales de “conducción urbana + off-road en el desierto” de Oriente Medio. Frente a condiciones extremas como terrenos accidentados y dunas cambiantes, el sistema de suspensión filtra eficazmente las vibraciones y controla los rebotes, garantizando estabilidad en travesías a alta velocidad y ascensos en dunas. En el uso diario urbano o en desplazamientos hacia distritos comerciales de lujo, la calibración confortable filtra las irregularidades del pavimento, ofreciendo una experiencia de marcha más suave.
El G700 Mingdi también monta neumáticos todoterreno AT personalizados de Atlas, que aseguran tracción en arenas sueltas y terrenos pedregosos, mejorando notablemente el agarre en carretera. Las llantas forjadas exclusivas Mingdi, fabricadas con aleación de aluminio de grado aeronáutico, son ligeras, resistentes a impactos y soportan altas temperaturas, adecuadas para las exigentes condiciones de calor extremo y uso intensivo en el desierto.
Además, al ser una versión de modificación oficial, el G700 Mingdi ha pasado por rigurosos procesos de calibración y pruebas de adaptación integral, garantizando mayor estabilidad y cumplimiento normativo. Esto satisface tanto la demanda de personalización exclusiva y diferenciación estética por parte de los usuarios de off-road de gama alta, como ofrece una garantía real de seguridad y calidad para las frecuentes travesías por zonas desérticas y expediciones de aventura en Oriente Medio.
Adaptabilidad todoterreno para una experiencia off-road premium
Frente a las duras condiciones de Oriente Medio — altas temperaturas estivales, polvo en suspensión y terrenos complejos—, el G700 Mingdi incorpora un capó delatenro con ventilación y espacios reservados para múltiples tomas y salidas de aire, lo que mejora la disipación térmica en condiciones extremas, evitando la pérdida de rendimiento del motor y garantizando el funcionamiento estable del sistema de propulsión y del aire acondicionado.
Gracias a su chasis reforzado y personalizado, con ángulo de ataque de 35°, ángulo de salida de 29°, ángulo de paso de 24° y una capacidad de vadeo de 950 mm, el G700 Mingdi afronta con soltura escenarios como ascensos en dunas, travesías por desierto y recorridos de larga distancia en zonas despobladas, adaptándose perfectamente al estilo de vida de exploración profunda de los usuarios de la región.
Asimismo, el vehículo ofrece un amplio potencial de expansión: los usuarios pueden personalizarlo según sus necesidades para desbloquear múltiples usos, como expediciones off-road, acampadas al aire libre o trabajos profesionales. Su sistema de barras de techo, de diseño modular, soporta una carga estática de 300 kg y dinámica de 100 kg, permitiendo transportar más equipamiento y ampliar las posibilidades de aventura. Los paragolpes delantero y trasero Mingdi dejan espacio suficiente para instalar equipos de rescate y una viga transversal para cabrestante, proporcionando protección tangible para el off-road más exigente.
El lanzamiento del G700 Mingdi en Oriente Medio supone un paso clave en la estrategia de JETOUR de profundizar en la personalización de fábrica y expandirse en el nicho de mercado de vehículos off-road modificados a nivel internacional. Apoyado en su capacidad todoterreno integral y su arquitectura modular expandible, el G700 Mingdi se ajusta a las demandas de los usuarios de Oriente Medio en cuanto a modificaciones de lujo y viajes off-road de larga distancia, ofreciendo a los entusiastas locales una solución de movilidad de alta calidad con personalización de origen.
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Tina Liu
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