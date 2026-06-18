Byrne JAG Formula Grant Program Public Notice
PURSUANT TO SEC. 502 (3) OF THE FEDERAL OMNIBUS CRIME AND SAFE STREETS ACT OF 1968, THE STATE OF GEORGIA IS HEREBY MAKING KNOWN TO THE PUBLIC THAT THE STATE APPLICATION FOR FUNDING THROUGH THE BYRNE JAG FORMULA GRANT PROGRAM, AUTHORIZED BY THE ACT, IS OPEN FOR REVIEW AND COMMENT. A COPY OF OUR STATE’S APPLICATION TO THE U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, BUREAU OF JUSTICE ASSISTANCE, FOR GEORGIA’S SHARE OF THE FY 2023, 2024, AND 2025 FEDERAL ALLOCATION UNDER THE ACT IS MADE AVAILABLE FOR YOUR REVIEW.
A THIRTY (30) DAY OPPORTUNITY FOR PUBLIC REVIEW AND COMMENT WILL BEGIN ON JULY 8, 2026. THE APPLICATION MAY BE REVIEWED VIA THE CRIMINAL JUSTICE COORDINATING COUNCIL’S WEBSITE: WWW.CJCC.GEORGIA.GOV.
NOTICE IS HEREBY GIVEN THIS 18 DAY OF JUNE.
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