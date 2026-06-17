بطل دوري NBA يانيس أنتيتوكونمبو يستهلّ جولته في الصين ويستكشف سيارة الطرق الوعرة الهجينة الفاخرة G700
EINPresswire.com/ -- استهلّ بطل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) يانيس أنتيتوكونمبو مؤخراً جولته في الصين هذا الصيف. وقد حرص على تفقد سيارات الطاقة الجديدة الصينية، وكان من بينها جيتور G700، سيارة الطرق الوعرة الهجينة الفاخرة.
بوصفه بطلاً لدوري NBA والفائز مرتين بجائزة أفضل لاعب (MVP)، يُعرف يانيس أنتيتوكونمبو بروحه المغامرة وشغفه بالاستكشاف ، وهي عقلية تعكس الهوية الجوهرية لسيارة G700: الجرأة على تجاوز الحدود وخوض غمار المجهول. تُعد G700 سيارة طرق وعرة هجينة فاخرة، مزوّدة بمحرك 2.0TD مخصص للسيارات الهجينة، وناقل حركة طولي من نوع 2DHT، ومحرك كهربائي P4 ثنائي السرعات. وتأتي بشكل قياسي بثلاثة أقفال تفاضلية، وأوضاع القيادة الذكية "7+X"، وهيكل خارجي عالي الصلابة مصمم للقيادة على الطرق الوعرة، محقّقةً تسارعاً من 0 إلى 100 كم/ساعة في 4.6 ثوانٍ. وفي أبريل من هذا العام، أثبتت G700 جدارتها في مهرجان Easter Jeep Safari في Moab بولاية يوتا، لتُصبح أول طراز إنتاج صيني يخوض هذا الحدث القاسي للطرق الوعرة في Moab.
علاوةً على ذلك، تتميز G700 (إصدار Ark) بقدرتها على الإبحار في الماء ، وهي ميزة نادرة بين سيارات الطرق الوعرة الصُّلبة المنتَجة بكميات كبيرة. وبفضل تجهيزها بنظام خوض مستقل، تتمكن السيارة من التوجيه المُتحكَّم به والتحرك إلى الأمام فوق الماء، مُبرهنةً على براعة تقنية شاملة في إدارة الطفو، وأداء الإحكام، وقدرة الخوض. وعلّق يانيس قائلاً: "لقد قدت الكثير من السيارات، لكنني لم أرَ قط شيئاً كهذا. أنا مذهول تماماً من أن G700 سيارة وقارب في آنٍ واحد."
كما تبهر G700 بتجهيزاتها الداخلية الفاخرة. إذ تضمّ مقاعد متعددة الوظائف فائقة الرقي، ونظام صوت Lexicon المُستمَد من شريك رولز رويس، بما يمنح المقصورة تجربة تضاهي السفر في الدرجة الأولى. كما توفّر السيارة قدرة تفريغ كهربائي للأحمال الخارجية (V2L) تصل إلى 6.6 كيلوواط، مما يتيح للمستخدمين تشغيل أجهزة الإضاءة والطهي والترفيه في آنٍ واحد أثناء التخييم أو الرحلات الخارجية ، لتجربة تخييم خالية من العناء. وقد أشاد يانيس بالسيارة ثناءً بالغاً قائلاً: "علينا أن نجلب هذه السيارة إلى أوروبا،يجب أن يراها الناس هناك بشكل أكبرا."
وبوصفها الطراز الافتتاحي لسلسلة جيتور الفاخرة، حظيت G700 إشادة قوية من شخصيات بارزة حول العالم منذ إطلاقها، بفضل نقاط قوتها الجوهرية كسيارة طرق وعرة هجينة فاخرة. وقد أثنت أسماء لامعة على هذا الطراز، من بينهم المصممة الأسطورية بولا شير، وأيقونة رالي داكار روبي غوردون، وبطل دوري NBA يانيس أنتيتوكونمبو. وتتطلع جيتور قُدماً إلى البناء على الزخم الذي حقّقته G700 لمواصلة تطوير تشكيلة منتجاتها. ومستثمرةً تميّزها اللافت في أداء السيارات الهجينة الفاخرة على الطرق الوعرة، تهدف العلامة التجارية إلى توسيع حضورها في الأوساط الاجتماعية الراقية حول العالم، وزيادة تعزيز تأثيرها على المستوى الدولي.
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Tina Liu
بوصفه بطلاً لدوري NBA والفائز مرتين بجائزة أفضل لاعب (MVP)، يُعرف يانيس أنتيتوكونمبو بروحه المغامرة وشغفه بالاستكشاف ، وهي عقلية تعكس الهوية الجوهرية لسيارة G700: الجرأة على تجاوز الحدود وخوض غمار المجهول. تُعد G700 سيارة طرق وعرة هجينة فاخرة، مزوّدة بمحرك 2.0TD مخصص للسيارات الهجينة، وناقل حركة طولي من نوع 2DHT، ومحرك كهربائي P4 ثنائي السرعات. وتأتي بشكل قياسي بثلاثة أقفال تفاضلية، وأوضاع القيادة الذكية "7+X"، وهيكل خارجي عالي الصلابة مصمم للقيادة على الطرق الوعرة، محقّقةً تسارعاً من 0 إلى 100 كم/ساعة في 4.6 ثوانٍ. وفي أبريل من هذا العام، أثبتت G700 جدارتها في مهرجان Easter Jeep Safari في Moab بولاية يوتا، لتُصبح أول طراز إنتاج صيني يخوض هذا الحدث القاسي للطرق الوعرة في Moab.
علاوةً على ذلك، تتميز G700 (إصدار Ark) بقدرتها على الإبحار في الماء ، وهي ميزة نادرة بين سيارات الطرق الوعرة الصُّلبة المنتَجة بكميات كبيرة. وبفضل تجهيزها بنظام خوض مستقل، تتمكن السيارة من التوجيه المُتحكَّم به والتحرك إلى الأمام فوق الماء، مُبرهنةً على براعة تقنية شاملة في إدارة الطفو، وأداء الإحكام، وقدرة الخوض. وعلّق يانيس قائلاً: "لقد قدت الكثير من السيارات، لكنني لم أرَ قط شيئاً كهذا. أنا مذهول تماماً من أن G700 سيارة وقارب في آنٍ واحد."
كما تبهر G700 بتجهيزاتها الداخلية الفاخرة. إذ تضمّ مقاعد متعددة الوظائف فائقة الرقي، ونظام صوت Lexicon المُستمَد من شريك رولز رويس، بما يمنح المقصورة تجربة تضاهي السفر في الدرجة الأولى. كما توفّر السيارة قدرة تفريغ كهربائي للأحمال الخارجية (V2L) تصل إلى 6.6 كيلوواط، مما يتيح للمستخدمين تشغيل أجهزة الإضاءة والطهي والترفيه في آنٍ واحد أثناء التخييم أو الرحلات الخارجية ، لتجربة تخييم خالية من العناء. وقد أشاد يانيس بالسيارة ثناءً بالغاً قائلاً: "علينا أن نجلب هذه السيارة إلى أوروبا،يجب أن يراها الناس هناك بشكل أكبرا."
وبوصفها الطراز الافتتاحي لسلسلة جيتور الفاخرة، حظيت G700 إشادة قوية من شخصيات بارزة حول العالم منذ إطلاقها، بفضل نقاط قوتها الجوهرية كسيارة طرق وعرة هجينة فاخرة. وقد أثنت أسماء لامعة على هذا الطراز، من بينهم المصممة الأسطورية بولا شير، وأيقونة رالي داكار روبي غوردون، وبطل دوري NBA يانيس أنتيتوكونمبو. وتتطلع جيتور قُدماً إلى البناء على الزخم الذي حقّقته G700 لمواصلة تطوير تشكيلة منتجاتها. ومستثمرةً تميّزها اللافت في أداء السيارات الهجينة الفاخرة على الطرق الوعرة، تهدف العلامة التجارية إلى توسيع حضورها في الأوساط الاجتماعية الراقية حول العالم، وزيادة تعزيز تأثيرها على المستوى الدولي.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: jetourglobal.com
Tina Liu
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