SAFRとAnava、Axisカメラ上で動作するエッジ型顔認証ソリューションを発表

Edge-based Facial Rec on Axis Cameras

SAFR と Anava の提携により、AI を活用した顔認証技術がAxisカメラに導入されるようになった経緯についての詳細はこちらをご覧ください。

TOKYO, JAPAN, July 8, 2026 / EINPresswire.com / -- RealNetworksのグループ企業であり、AIコンピュータビジョン分野のリーダーであるSAFRは、インテリジェント映像ソリューション企業Anavaと共同で、Axis Communications製ネットワークカメラ上でSAFRの顔認証を直接実行できる新しいエッジAIソリューションを発表しました。本ソリューションはAxis Camera Application Platform（ACAP）に対応し、高精度かつリアルタイムの顔認証と映像解析をエッジ側で実現します。新しい「 SAFR Powered by Anava ACAP」ソリューションは、SAFRの高性能コンピュータビジョンエンジンをAxisカメラ内部に組み込みます。映像処理をサーバーではなくカメラ側で行うことで、ネットワーク帯域の使用量を大幅に削減し、サーバー機器の要件を低減し、大規模導入時の総所有コスト（TCO）を抑えることができます。また、Axisエコシステム内でネイティブに動作するため、Axis Camera Station VMSをはじめとする主要VMSとシームレスに連携し、既存のAxis環境に容易に統合できます。RealNetworksのSAFR コンピュータビジョン担当VPであるBrad Donaldson氏は次のように述べています。 「AIをAxisカメラに直接組み込むことで、セキュリティ、アクセス制御、ビジネスインテリジェンスにおける顔認証導入を、よりスマートかつ効率的に実現できます。」Axis CommunicationsのBusiness Development ManagerであるDrew Pacino氏は次のように述べています。 「AnavaとSAFRの統合は、ARTPECプロセッサとACAPプラットフォームの能力を示すものであり、先進的な分析をエッジで直接実行できます。インフラの複雑さを軽減することで、コスト削減と運用効率の向上を同時に実現します。」AnavaのCEOであるRyan Wager氏は次のように述べています。 「SAFRソフトウェアをACAPとしてAxisカメラ上で動作させることで、すべての映像ストリームを処理するための高価で電力消費の大きいオンサイトサーバーが不要になりました。このエッジベースのアプローチにより、企業はスリムで高いスケーラビリティを持つアーキテクチャを構築でき、Anonymous ID手法を活用することで、個人データを損なうことなく高度な脅威検知を実現しながら、大幅なインフラ削減を可能にします。」SAFR Powered by Anava ACAPソリューションは、標準的な監視をリアルタイム認識による能動的な安全レイヤーへと変革します。この機能により、従来のサーバー依存型システムの遅延や高コストなしに、悪意ある人物の検知や公共安全の強化を実現する高速でスケーラブルなツールを提供します。さらに、バリアレスアクセス制御、占有率分析、デモグラフィック分析などの追加ユースケースにも対応します。本ソリューションは既存または新規のAxis環境で動作し、必要に応じてSAFRのクラウドまたはオンプレミスコンポーネントと組み合わせることで、エッジ処理と中央管理・映像保存・高度分析を両立するハイブリッド構成も可能です。主な利点として、サーバーハードウェアおよびネットワークトラフィックの削減によるTCO低減、ライブ映像に対するリアルタイムの顔認証・映像解析、エッジ・ハイブリッド・クラウド接続など柔軟な展開オプション、既存IP映像インフラとのシームレスな統合が挙げられます。本ソリューションは主要なAxisカメラモデルに対応し、SAFRおよびAnavaのチャネルパートナーや認定販売代理店を通じて提供されます。SAFRは、エンタープライズ向けに構築された統合型顔認証エコシステムであり、アクセス制御、エッジ解析カメラ、モバイルソリューション、PACS/VMSシステムを統合しています。AIコンピュータビジョンを基盤に、セキュリティ強化とプライバシー・精度・公平性を重視しています。SAFRは米国で設計され、RealNetworksの30年以上にわたるイノベーションを基盤としています。メディア問い合わせ：Public_Relations@realnetworks.comAnava.aiは、標準的な映像インフラを高度なビジュアルインテリジェンス基盤へと変革するプラットフォームです。リアルタイム映像データをアクション可能なインサイトに変換し、物理セキュリティ・脅威検知、ビジネスインテリジェンス、オペレーション効率化の3領域で企業を支援します。本社はアリゾナ州フェニックスにあります。詳細は www.anava.ai を参照してください。メディア問い合わせ：stuart@anava.ai

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