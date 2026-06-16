第3回国際宗教指導者サミット2026、クアラルンプールにて閉幕―平和と青少年エンパワーメントへの世界的な呼びかけ

Third International Summit of Religious Leaders 2026 Secretary-General of the Muslim World League Delivers Opening Address at the Third International Summit of Religious Leaders in Kuala Lumpur

MALAYSIA, June 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- クアラルンプール、マレーシア ―

31カ国から2,000人以上の宗教指導者、学者、研究者、政策立案者、外交官、および青少年代表がマレーシアの首都に集い、2026年6月12日（金曜日）に開催された第3回国際宗教指導者サミット2026において、急速な技術変革の時代における世界平和、社会的調和、および青少年エンパワーメントへの共同のコミットメントが改めて確認された。

本サミットは、クアラルンプール・コンベンション・センターを会場として、ムスリム世界連盟（MWL）とマレーシア首相府の協力のもと開催され、ペラ州スルタン、スルタン・ナズリン・ムイッズッディン・シャー陛下、マレーシア首相アンワル・イブラヒム閣下、ならびにMWL事務局長兼イスラム学者機構議長であるシェイク・ムハンマド・ビン・アブドゥルカリーム・アルイーサ博士の臨席のもと開幕式が執り行われた。また、26名の大使、多数の大臣、および上級国際代表も参席した。

開会の辞において、シェイク・ムハンマド・ビン・アブドゥルカリーム・アルイーサ博士閣下は、世界平和と社会的調和に関わる数多くの問題に対処するにあたっての宗教指導者の責任を強調した。同師はこれらの最も喫緊の課題を概観し、特に十分な知的耐性や倫理的な安全措置なしに人工知能をはじめとする現代技術に無制限に接することに伴うリスクに対処するにあたり、若者に委ねられた重要な役割を強調した。

本サミットの主要な焦点の一つは、ソーシャルメディアおよび人工知能に関連する多くのリスクに対処するための青少年エンパワーメント戦略の討議であった。多様な宗教的・文化的背景を持つ約2,000名の参加者が、共通の原則と目標に基づく国際的な青少年エンゲージメントの未来を形成する取り組みを主導している。これらの取り組みは、急速な技術進歩から生じる倫理的・安全保障上の課題、ならびに過激主義および暴力的過激主義の概念に関連するその他の課題—若者がその主要な標的となることが増加している—への対処に貢献することを目指している。

一連のハイレベルな討議およびパネルセッションを通じて、国際的な登壇者たちは4つの主要テーマを検討した。すなわち、社会的調和と相互尊重、青少年のリーダーシップと教育、若者に影響を及ぼす現代的課題、ならびに次世代を育む宗教指導者の役割である。参加者たちは、ますます複雑化するグローバルな課題に対応できる強靭な社会の構築に向け、対話、共存、協力の重要性を強調した。

サミットの大きなハイライトは、閉会セッションにおけるグローバル外交賞（Global Diplomacy Award）の発表であった。これはマレーシア首相府とムスリム世界連盟が共同で後援する新たな国際的イニシアティブである。同賞は、平和の促進、穏健主義と寛容の普及、共存の強化、ならびに紛争・争議の平和的解決の支援において卓越した貢献を果たした個人および機関を表彰するものである。

サミットの傍らでは、シェイク・ムハンマド・アルイーサ博士が、さまざまな文化や宗教を代表する若手宗教指導者、大学生、および研究者のグループと会談した。これらの会議は、より平和で包括的な未来を形成するにあたっての世代間エンゲージメントと建設的な対話の重要性を強調した。

サミットは、国際協力、倫理的リーダーシップ、ならびに世界的な平和、理解、持続可能な開発の推進における不可欠なパートナーとしての青少年へのさらなる投資を求める声を新たにして閉幕した。

1962年に設立され、メッカに本部を置くムスリム世界連盟は、穏健主義の推進、人道的活動、および文明間の協力を使命とする国際イスラム組織である。同連盟は米国、欧州、アジアに事務所を持ち、国連、ユネスコ、ユニセフを含む国際機関において協議資格を有している。

highlights from the opening of the Third International Summit of Religious Leaders

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