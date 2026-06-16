제3회 국제 종교 지도자 정상회의 2026, 쿠알라룸푸르에서 폐막―평화와 청년 역량 강화를 위한 세계적 촉구

Third International Summit of Religious Leaders 2026 Secretary-General of the Muslim World League Delivers Opening Address at the Third International Summit of Religious Leaders in Kuala Lumpur

MALAYSIA, June 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- 쿠알라룸푸르, 말레이시아 ―

31개국의 종교 지도자, 학자, 연구자, 정책 입안자, 외교관 및 청년 대표 2,000명 이상이 말레이시아 수도에 모여 2026년 6월 12일 금요일, 제3회 국제 종교 지도자 정상회의 2026에 참석하였으며, 급속한 기술 변화의 시대에 세계 평화, 사회적 조화, 청년 역량 강화에 대한 공동의 의지를 재확인하였다.

본 정상회의는 쿠알라룸푸르 컨벤션 센터에서 무슬림 세계 연맹(MWL)과 말레이시아 총리실의 협력으로 개최되었다. 페락 술탄 나즈린 무이주딘 샤 전하, 말레이시아 총리 안와르 이브라힘 각하, 그리고 MWL 사무총장 겸 이슬람 학자 기구 의장인 셰이크 박사 무함마드 빈 압둘카림 알이사의 참석 하에 개막되었다. 26명의 대사, 수십 명의 장관 및 고위급 국제 대표들도 이 행사에 참가하였다.

개회사에서 셰이크 박사 무함마드 빈 압둘카림 알이사 각하는 세계 평화와 사회적 조화에 관한 여러 현안에 대처하는 데 있어 종교 지도자들의 책임을 역설하였다. 그는 이러한 가장 시급한 문제들을 검토하고, 특히 충분한 지적 회복력이나 윤리적 안전장치 없이 인공지능을 비롯한 현대 기술에 무제한 노출되는 것과 관련된 위험에 대처하는 데 있어 젊은이들에게 맡겨진 중요한 역할을 강조하였다.

본 정상회의의 핵심 의제 중 하나는 소셜 미디어 및 인공지능과 관련된 다양한 위험에 대처하기 위한 청년 역량 강화 전략의 논의였다. 다양한 종교적·문화적 배경을 가진 약 2,000명의 참가자들이 공동의 원칙과 목표에 기반한 국제 청년 참여의 미래를 형성하는 노력의 선두에 서 있다. 이러한 노력은 급속한 기술 발전으로 인한 윤리적·안보적 도전과 과격주의 및 폭력적 과격주의 개념과 관련된 기타 도전들—청년이 점점 더 주요 표적이 되고 있는—에 대처하는 데 기여하는 것을 목표로 한다.

일련의 고위급 토론과 패널 세션을 통해 국제 연사들은 네 가지 핵심 주제를 검토하였다: 사회적 조화와 상호 존중, 청년 리더십과 교육, 청년에게 영향을 미치는 현대적 과제, 그리고 미래 세대를 육성하는 데 있어 종교 지도자의 역할. 참가자들은 점점 복잡해지는 세계적 문제에 대응할 수 있는 회복력 있는 사회 구축을 위한 대화, 공존, 협력의 중요성을 강조하였다.

정상회의의 주요 하이라이트는 폐회 세션에서의 세계 외교상(Global Diplomacy Award) 발표였다. 이는 말레이시아 총리실과 무슬림 세계 연맹이 공동 후원하는 새로운 국제 이니셔티브이다. 동 상은 평화 증진, 온건주의와 관용의 촉진, 공존 강화, 그리고 분쟁 및 갈등의 평화적 해결 지원에 있어 탁월한 기여를 한 개인 및 기관을 표창하기 위해 수여된다.

정상회의 기간 중, 셰이크 박사 알이사는 다양한 문화와 종교를 대표하는 젊은 종교 지도자, 대학생, 연구자 그룹들과 회동하였다. 이 회의들은 더욱 평화롭고 포용적인 미래를 형성하는 데 있어 세대 간 참여와 건설적 대화의 중요성을 강조하였다.

정상회의는 국제 협력, 윤리적 리더십, 그리고 세계 평화, 이해, 지속 가능한 개발 증진에 있어 필수 파트너로서 청년에 대한 더 많은 투자를 촉구하는 새로운 결의를 남기며 폐막하였다.

1962년에 설립되고 메카에 본부를 둔 무슬림 세계 연맹은 온건주의 증진, 인도주의적 활동, 문명 간 협력을 사명으로 하는 국제 이슬람 단체이다. 동 연맹은 미국, 유럽, 아시아에 사무소를 두고 있으며, 유엔, 유네스코, 유니세프를 포함한 국제 기구에서 협의 지위를 보유하고 있다.

highlights from the opening of the Third International Summit of Religious Leaders

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