Le 3e Sommet international des leaders religieux 2026 à KL : appel mondial à la paix et l'autonomisation des jeunes

Secretary-General of the Muslim World League Delivers Opening Address at the Third International Summit of Religious Leaders in Kuala Lumpur Third International Summit of Religious Leaders 2026 Secretary-General of the Muslim World League, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah and Prime Minister Anwar Ibrahim

MALAYSIA, June 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- Plus de 2 000 leaders religieux, érudits, universitaires, décideurs politiques, diplomates et représentants de la jeunesse de 31 pays se sont réunis dans la capitale malaisienne pour le 3e Sommet international des leaders religieux 2026, le vendredi 12 juin 2026, réaffirmant un engagement commun en faveur de la paix mondiale, de l'harmonie sociale et de l'autonomisation des jeunes à une époque de changements technologiques rapides.

Le sommet, accueilli au Centre de congrès de Kuala Lumpur et organisé en coopération entre la Ligue Islamique Mondiale (LIM) et le Bureau du Premier ministre de Malaisie, a été inauguré en présence du Sultan de Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, du Premier ministre de Malaisie Anwar Ibrahim et du Cheikh Dr. Mohammed ben Abdulkarim Al-Issa, Secrétaire général de la LIM et Président de l'Organisation des Savants Musulmans. L'événement a également bénéficié de la participation de 26 ambassadeurs, de dizaines de ministres et de hauts représentants internationaux.

Dans son discours d'ouverture, Son Excellence le Cheikh Dr. Mohammed ben Abdulkarim Al-Issa a souligné la responsabilité des leaders religieux dans la résolution d'un certain nombre de problèmes préoccupants pour la paix mondiale et l'harmonie sociale. Il a passé en revue les plus urgentes de ces questions et a mis en avant le rôle important confié aux jeunes, notamment pour faire face aux risques liés à une exposition non contrôlée aux technologies modernes — en particulier à l'intelligence artificielle — sans résilience intellectuelle adéquate ni garanties éthiques.

Un des points centraux du sommet est la discussion de stratégies visant à permettre aux jeunes de contribuer à résoudre les nombreux risques associés aux réseaux sociaux et à l'intelligence artificielle. Environ 2 000 participants issus de milieux religieux et culturels divers sont à la tête des efforts visant à contribuer à façonner l'avenir de l'engagement international de la jeunesse sur la base de principes et d'objectifs communs. Ces efforts visent à contribuer à résoudre les défis éthiques et sécuritaires découlant du rythme rapide des progrès technologiques, ainsi que d'autres défis liés aux concepts d'extrémisme et d'extrémisme violent, qui ciblent de plus en plus les jeunes parmi leurs principales victimes.

À travers une série de discussions de haut niveau et de sessions de panels, des intervenants internationaux ont examiné quatre thèmes clés : l'harmonie sociale et le respect mutuel, le leadership des jeunes et l'éducation, les défis contemporains affectant les jeunes, et le rôle du leadership religieux dans le développement des générations futures. Les participants ont insisté sur l'importance du dialogue, de la coexistence et de la collaboration pour construire des sociétés résilientes capables de faire face à des problèmes mondiaux de plus en plus complexes.

Un moment fort du sommet a eu lieu lors de la séance de clôture avec l'annonce du Prix de la Diplomatie Mondiale (Global Diplomacy Award), une nouvelle initiative internationale coparrainée par le Bureau du Premier ministre de Malaisie et la Ligue Islamique Mondiale. Ce prix récompensera des individus et des institutions qui ont apporté des contributions exceptionnelles à l'avancement de la paix, à la promotion de la modération et de la tolérance, au renforcement de la coexistence, et au soutien du règlement pacifique des conflits et des différends.

En marge du sommet, le Cheikh Dr. Al-Issa a rencontré des groupes de jeunes leaders religieux, d'étudiants universitaires et de chercheurs représentant différentes cultures et religions. Les réunions ont souligné l'importance de l'engagement intergénérationnel et du dialogue constructif pour façonner un avenir plus pacifique et inclusif.

Le sommet s'est conclu avec des appels renouvelés à la coopération internationale, à un leadership éthique et à un investissement accru en faveur des jeunes en tant que partenaires essentiels dans la promotion de la paix, de la compréhension et du développement durable à l'échelle mondiale.

Fondée en 1962 et dont le siège est à La Mecque, la Ligue Islamique Mondiale est une organisation islamique internationale engagée dans la promotion de la modération, le travail humanitaire et la coopération entre les civilisations. Elle maintient des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie, et détient le statut consultatif auprès d'institutions mondiales, notamment l'ONU, l'UNESCO et l'UNICEF.

highlights from the opening of the Third International Summit of Religious Leaders

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