2026年第三届国际宗教领袖峰会在吉隆坡圆满闭幕，全球呼吁和平与青年赋能

Secretary-General of the Muslim World League Delivers Opening Address at the Third International Summit of Religious Leaders in Kuala Lumpur Secretary-General of the Muslim World League, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah and Prime Minister Anwar Ibrahim Third International Summit of Religious Leaders 2026

MALAYSIA, June 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- 马来西亚吉隆坡——来自31个国家的逾2,000名宗教领袖、学者、学术人士、政策制定者、外交官及青年代表齐聚马来西亚首都，出席2026年第三届国际宗教领袖峰会，在技术变革迅速推进的时代，重申各方对全球和平、社会和谐与青年赋能的共同承诺。

本届峰会在吉隆坡会议中心举行，由穆斯林世界联盟（MWL）与马来西亚总理办公室联合主办。开幕式在霹雳州苏丹纳兹林·穆伊兹丁·沙阿殿下、马来西亚总理安华·依布拉欣阁下，以及穆斯林世界联盟秘书长暨穆斯林学者组织主席穆罕默德·宾·阿卜杜勒·克里姆·艾萨博士阁下的出席下隆重揭幕。峰会还吸引了26位大使、数十位部长及高级国际代表莅临。

穆斯林世界联盟秘书长穆罕默德·宾·阿卜杜勒·克里姆·艾萨博士阁下在开幕致辞中，强调了宗教领袖在应对影响全球稳定与社会凝聚力挑战方面所肩负的责任。他着重指出，必须为年轻一代提供理性韧性与伦理价值观，帮助他们把握新兴技术所带来的机遇，并应对人工智能与数字媒体相关的风险。

青年参与是本届峰会的核心主题。来自不同文化和宗教背景的近2,000名青年代表积极参与讨论，旨在加强国际合作，并为青年一代所面临的当代挑战提出切实可行的应对方案。专题讨论聚焦于培育负责任的数字公民意识、推动包容性领导力、遏制极端主义，以及鼓励青年积极参与公共生活。

在一系列高级别讨论与专题小组会议中，国际演讲嘉宾围绕四大核心议题展开深入探讨：社会和谐与相互尊重、青年领导力与教育、青年一代面临的当代挑战，以及宗教领袖在培育未来世代中的角色。与会者强调对话、共存与合作的重要性，以建设具有韧性的社会，共同应对日益复杂的全球性问题。

峰会的重要亮点在闭幕式上揭晓——宣布设立"全球外交奖"。这是由马来西亚总理办公室与穆斯林世界联盟联合发起的全新国际倡议，旨在表彰在推进和平、促进温和主义与包容精神、加强共存、支持和平解决冲突与争端方面作出卓越贡献的个人与机构。

峰会期间，艾萨博士在会场外会见了来自不同文化和宗教背景的青年宗教领袖、大学生及研究人员。这些会面彰显了代际交流与建设性对话在共同构建更加和平、包容的未来中的重要意义。

峰会在呼吁加强国际合作、弘扬道德领导力，以及将青年作为推进全球和平、相互理解与可持续发展不可或缺伙伴的声音中圆满落幕。

穆斯林世界联盟成立于1962年，总部设于麦加，是一个致力于倡导温和主义、开展人道主义工作及促进文明交流合作的国际伊斯兰组织。该联盟在美国、欧洲及亚洲设有办事处，并与联合国、联合国教科文组织及联合国儿童基金会等国际机构保持咨询合作关系。

highlights from the opening of the Third International Summit of Religious Leaders

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