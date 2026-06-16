Climate Equity Fund to open July 1

Up to $2 million in grants will be available to fund community projects focused on climate action

Key Points

Applications for Boulder County’s Climate Equity Fund will open on Wednesday, July 1 and close on Monday, Aug. 31

The fund aims to help local communities respond to climate change by offering grants ranging from $20,000 to $400,000

Boulder County will host a webinar about the fund on Wednesday, July 1

Interested community members can sign up for email updates about the fund

Boulder County, Colo. - The 2026 Boulder County Climate Equity Fund (CEF) will open on Wednesday, July 1. The grant program will offer up to $2 million in grants to support frontline communities, and others most impacted by the climate crisis, by enabling grassroots leaders to design and implement community-led climate action initiatives.

“Creative solutions to the climate crisis are everywhere,” said Ashley Stolzmann, Boulder County Commissioner. “We hope that folks from all areas of the county feel inspired by the fund and apply with project ideas that can help our community prepare for and respond to climate impacts. If you have a good idea that solves a problem in your community, this fund is for you.”

Boulder County aims to fund projects that take meaningful action on climate change, that are driven by community needs and strengths, and that will have a lasting impact on the communities they serve. Eligible project areas could include, but are not limited to, building weatherization and electrification, green space restoration and stewardship, safe and active transportation projects, or disaster preparedness and resilience efforts. For a more complete list of project areas, visit the Boulder County website.

Informational Webinar

Boulder County will host an informational webinar on Wednesday, July 1 at 4 p.m. Staff will provide program information, eligibility requirements, example projects, and more. Register for the webinar online.

Boulder County will provide Spanish interpretation during the webinar. Please reach out to climateequityfund@jsi.org for any additional accessibility or language accommodation needs by June 26.

Program Details

The 2026 CEF application will open on Wednesday, July 1 and close on Monday, Aug. 31. This year, the CEF will offer up to $2 million in grants in two categories:

Community Roots Grants, $20,000 to $100,000 per grant

Community Reach Grants, $100,000 to $400,000 per grant

The CEF may fund up to 28 projects. Projects must be completed in 2027.

Application materials and resources will be published on the Boulder County website when the fund launches, on July 1. To receive email updates about the CEF, sign up for the Climate Equity Fund mailing list.

About the CEF

The Climate Equity Fund launched in 2025. In its first year, the county awarded over $2 million in grants to support 15 community projects that support food justice, youth education, clean energy, emergency preparedness, and culturally rooted climate leadership. Learn more about the 2025 awardees.

After the first round, the CEF conducted over 30 feedback sessions with applicants, grantees, and the broader Boulder County community. Several changes have been made to this year’s program based on these sessions, including different grant amounts, a simplified application process, increased applicant support, and more.

The funding sources for the 2026 CEF are the Boulder County general fund ($1 million), Sustainability Tax (approximately $1.1 million), and unspent CEF allocations from 2025 (approximately $370,000).

About the Sustainability Tax

In 2019, Boulder County voters approved a 15-year extension of the Sustainability Tax, a 0.125% sales and use tax that funds local sustainability initiatives through 2034.

Participants in Growing Gardens' 2026 Climate Equity Fund project pick up soil for their home garden.

Se destinarán hasta 2 millones de dólares en subvenciones para financiar proyectos comunitarios centrados en la acción climática

Puntos clave:

Las solicitudes para el Fondo de Equidad Climática del Condado de Boulder abrirán el miércoles 1 de julio y cerrarán el lunes 31 de agosto.

El fondo ayuda a las comunidades locales a enfrentar el cambio climático ofreciendo subvenciones que van desde los $20,000 hasta los $400,000.

El Condado de Boulder ofrecerá un seminario web sobre el fondo el miércoles 1 de julio.

Los miembros de la comunidad interesados pueden registrarse para recibir actualizaciones por correo electrónico sobre el fondo.

Condado de Boulder, Colo. – El Fondo de Equidad Climática (CEF, por sus siglas en inglés) del Condado de Boulder abrirá su convocatoria de 2026 el miércoles 1 de julio. Este programa distribuirá hasta 2 millones de dólares para apoyar a las comunidades más afectadas por la crisis climática y otras desigualdades, impulsando a los líderes locales a diseñar e implementar sus propios proyectos de acción climática.

“Las soluciones creativas para enfrentar la crisis climática están en todas partes”, afirma Ahsley Stolzmann, comisionada del condado de Boulder. “Esperamos que los residentes de todo el condado se inspiren con este fondo y presenten proyectos que nos ayuden a prepararnos y responder mejor al cambio climático. Si tienes una buena idea para resolver un problema en tu comunidad, este fondo es para ti”.

El Condado de Boulder busca financiar proyectos que generen un cambio real contra el cambio climático, respondan a las necesidades y fortalezas de la comunidad, y dejen un impacto positivo y duradero. Las áreas que pueden recibir fondos incluyen, entre otras, mejoras en eficiencia energética y electrificación de edificios, restauración y cuidado de espacios verdes, proyectos de transporte seguro y activo, preparación y resiliencia ante desastres.

Para conocer la lista completa de los proyectos que pueden participar, visite el sitio web del Condado de Boulder.

Seminario web informativo

El Condado de Boulder organizará un seminario web informativo el miércoles 1 de julio a las 4:00 p.m. Nuestro equipo compartirá detalles sobre el programa, requisitos para participar, ejemplos de proyectos y responderá preguntas. Regístrese en línea para el seminario web.

Habrá servicio de interpretación en español durante el evento. Si necesita alguna otra adaptación de accesibilidad o idioma, por favor solicítela a climateequityfund@jsi.org antes del 26 de junio.

Detalles del programa

La convocatoria para el CEF 2026 estará abierta desde el miércoles 1 de julio hasta el lunes 31 de agosto. Este año, las subvenciones de hasta 2 millones de dólares se dividirán en dos categorías:

Subvenciones "Community Roots" (Raíces Comunitarias): De $20,000 a $100,000 por proyecto.

Subvenciones para el Alcance Comunitario: De $100,000 a $400,000 por proyecto.

El fondo podrá financiar hasta 28 proyectos en total, los cuales deberán completarse en 2027.

Todos los materiales y recursos para la solicitud estarán disponibles en el sitio web del condado de Boulder a partir del 1 de julio. Si desea recibir avisos y novedades en su correo, suscríbase a la lista de correo del Climate Equity Fund.

Acerca del CEF

El Fondo de Equidad Climática nació en 2025. En su primer año, el condado entregó más de 2 millones de dólares a 15 proyectos comunitarios enfocados en justicia alimentaria, educación para jóvenes, energías limpias, preparación para emergencias y liderazgo climático con identidad cultural. Conozca más sobre los beneficiarios de 2025.

Después de esa primera ronda, el equipo del CEF organizó más de 30 sesiones de retroalimentación con solicitantes, beneficiarios y vecinos del condado. Gracias a sus comentarios, este año el programa incluye mejoras como nuevos montos de financiamiento, un proceso de solicitud más sencillo y un mayor acompañamiento para los solicitantes.

Los 2 millones de dólares del CEF 2026 provienen del fondo general del Condado de Boulder ($1 millón), el Impuesto de Sostenibilidad (unos $1.1 millones) y fondos que no se llegaron a usar en la convocatoria de 2025 (aproximadamente $370,000).

Acerca del Impuesto de Sostenibilidad

En 2019, los votantes del Condado de Boulder aprobaron extender por 15 años el Impuesto de Sostenibilidad. Se trata de un impuesto del 0.125% sobre las ventas y el uso que financia las iniciativas ecológicas y de sostenibilidad locales hasta el año 2034.