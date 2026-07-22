Human Case of West Nile Virus Reported in Boulder County

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Boulder County, Colo.—Boulder County Public Health (BCPH) has confirmed a human case of West Nile virus (WNV) in a Longmont resident. The individual was likely exposed to an infected mosquito while at a private residence in Longmont and has since recovered.

West Nile virus is spread through the bite of an infected mosquito. While most people infected with the virus do not develop symptoms, some may experience fever, headache, body aches, fatigue, skin rash or swollen lymph nodes. In rare cases, the virus can cause serious neurological illness, including encephalitis (inflammation of the brain) or meningitis (inflammation of the tissues surrounding the brain and spinal cord). Symptoms typically develop three to 14 days after being bitten by an infected mosquito.

Although this case involved a Longmont resident, WNV is not confined to one community. Mosquitoes carrying the virus can be found throughout Boulder County during mosquito season, making prevention important for everyone.

“West Nile virus can be present anywhere in Boulder County where infected mosquitoes are found,” said Nick Laramee, communicable disease epidemiologist at Boulder County Public Health. “A case in one community does not mean the risk is limited to that area. Everyone can reduce their risk by taking simple steps to avoid mosquito bites whenever they spend time outdoors.”

BCPH encourages community members to protect themselves from mosquito bites by:

Using an EPA-registered insect repellent and following the label directions. Repellents containing DEET, picaridin, IR3535, oil of lemon eucalyptus (OLE), or para-menthane-diol (PMD) are recommended for protection against mosquito bites. Always use repellents as directed, especially on children.

Wearing long sleeves and long pants when practical, especially during dawn and dusk when mosquitoes are most active.

Making sure window and door screens fit properly to help keep mosquitoes outside.

Removing standing water around homes, such as in buckets, flowerpots, bird baths, clogged gutters and other containers where mosquitoes can breed.

There is no specific treatment or vaccine available for WNV in people. Anyone who develops symptoms after a mosquito bite, particularly severe headache, high fever, confusion, muscle weakness or other neurological symptoms, should contact a health care provider promptly.

For more information about WNV, mosquito surveillance in Boulder County and ways to prevent mosquito bites, visit boco.org/WNV

Media contacts:

Boulder County Public Health: Giselle Noll - 303-441-1498 gnoll@bouldercounty.gov

Se confirma un caso humano del virus del Nilo Occidental en el Condado de Boulder

Condado de Boulder, Colorado —Salud Pública del Condado de Boulder (BCPH, por sus siglas en inglés) confirmó un caso humano del virus del Nilo Occidental (VNO) en una persona residente de Longmont. Es probable que la persona haya estado expuesta a la picadura de un mosquito infectado mientras se encontraba en una residencia privada en Longmont. La persona ya se recuperó.

El virus del Nilo Occidental se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Aunque la mayoría de las personas infectadas no desarrollan síntomas, algunas pueden presentar fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, fatiga, erupción en la piel o ganglios linfáticos inflamados. En casos poco frecuentes, el virus puede causar enfermedades neurológicas graves, como encefalitis (inflamación del cerebro) o meningitis (inflamación de los tejidos que rodean el cerebro y la médula espinal). Los síntomas suelen aparecer entre tres y 14 días después de la picadura de un mosquito infectado.

Aunque este caso corresponde a una persona residente de Longmont, el VNO no está limitado a una sola comunidad. Durante la temporada de mosquitos, pueden encontrarse mosquitos portadores del virus en todo el Condado de Boulder, por lo que la prevención es importante para todas las personas.

“El virus del Nilo Occidental puede estar presente en cualquier parte del Condado de Boulder donde haya mosquitos infectados”, dijo Nick Laramee, epidemiólogo de enfermedades transmisibles de Salud Pública del Condado de Boulder. “Que se haya confirmado un caso en una comunidad no significa que el riesgo esté limitado a esa zona. Todas las personas pueden reducir su riesgo tomando medidas sencillas para evitar las picaduras de mosquitos cada vez que pasen tiempo al aire libre”.

BCPH recomienda que la comunidad se proteja de las picaduras de mosquitos:

Use un repelente de insectos registrado por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA, por sus siglas en inglés) y siga las instrucciones de la etiqueta. Se recomiendan repelentes que contengan DEET, picaridina, IR3535, aceite de eucalipto limón (OLE) o para-mentano-diol (PMD), ya que son los ingredientes activos registrados por la EPA y recomendados para protegerse contra las picaduras de mosquitos. Siempre use los repelentes según las indicaciones, especialmente en niños.

Cuando sea posible, use camisas de manga larga y pantalones largos, especialmente al amanecer y al atardecer, cuando los mosquitos están más activos.

Asegúrese de que las mallas o mosquiteros de puertas y ventanas estén en buen estado y ajusten correctamente para evitar que entren mosquitos.

Elimine el agua estancada alrededor de su hogar, como la que se acumula en baldes, macetas, bebederos para aves, canaletas obstruidas y otros recipientes donde los mosquitos pueden reproducirse.

No existe un tratamiento específico ni una vacuna para el VNO en las personas. Cualquier persona que presente síntomas después de la picadura de un mosquito, especialmente dolor de cabeza intenso, fiebre alta, confusión, debilidad muscular u otros síntomas neurológicos, debe comunicarse con un proveedor de atención médica de inmediato.

Para obtener más información sobre el VNO, le monitoreo de mosquitos en el Condado de Boulder y las formas de prevenir las picaduras de mosquitos, visite boco.org/WNV

Contacto de medios:

Salud Pública del Condado de Boulder: Giselle Noll - 303-441-1498 gnoll@bouldercounty.gov

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