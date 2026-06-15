Microshare ajoute 31 langues à ses suites EverSmart™ Pest et Clean

Le nouveau déploiement pour les tableaux de bord, applications et fonctions d'administration

PHILADELPHIA, PA, UNITED STATES, June 15, 2026 / EINPresswire.com / -- Microshare, Inc., concepteur de la suite EverSmart™ de solutions de données optimisées par l'IA pour la lutte antiparasitaire, la gestion des installations, le nettoyage commercial et d'autres industries de base, a ajouté 31 nouvelles langues au produit, traduisant une expansion offensive de sa clientèle internationale.Disponible à l'origine uniquement en anglais, la demande en Europe et en Asie a fait naître le besoin de localiser les fonctionnalités essentielles et les capacités de dialogue afin de répondre aux besoins de l'armée polyglotte de techniciens, d'agents d'entretien et de personnel de conformité et de réglementation qui interagissent désormais avec le produit.De l'arabe au vietnamien, ces 31 nouvelles langues et variantes vernaculaires garantissent que les données EverSmart™ assurent la précision dès le déploiement des capteurs et des “hubs” ou “gateways,” jusqu'aux retours clients, aux indicateurs de réactivité du personnel et aux rapports de conformité requis en back-end. Au niveau opérationnel, EverSmart™ offre précision et exactitude et rejoint ses clients là où ils se trouvent.L'adoption par Microshare de l'intelligence artificielle (IA) et des grands modèles de langage (Large Language Models, LLM) est depuis longtemps au cœur du logiciel avancé qui anime les solutions EverSmart™ ainsi que la plateforme Microshareà API ouverte, que des clients allant d'Adam's Pest Control aux États-Unis à l'aéroport de Zurich en Suisse ont mise à profit pour intégrer des dispositifs IoT (Internet des objets) tiers ainsi que des suites complexes de gestion de flotte et de gestion de la relation client (Client Relationship Management, CRM).« Les outils LLM ont permis pour la première fois de prendre en charge les langues maternelles de tous nos clients à travers le monde », déclare Tim Panagos, directeur technique et cofondateur de Microshare. « Nous rejoignons de plus en plus nos utilisateurs "là où ils sont". En simplifiant l'analyse des données, en prenant en charge leurs flux de travail existants et, désormais, en nous adressant à eux dans leur langue naturelle, nous éliminons les obstacles à l'adoption de modèles commerciaux numériques plus efficaces. »La solution EverSmart™ Pest de Microshare est considérée comme l'outil le plus complet jamais conçu pour la lutte antiparasitaire intégrée (Integrated Pest Management, IPM) et est fière de compter parmi ses clients des géants du secteur tels que Massey, Elis, Hoffman/Arrow, Vergo et Pelias, ainsi que des municipalités comme Boston, New York et Oslo. Les déploiements EverSmart™ Clean et Washroom, qui associent les données d'utilisation aux rapports de retour préventifs et à la journalisation des interventions du personnel, équipent des stades, des salles de concert, des hôpitaux et des aéroports sur quatre continents.Nouvelles langues ajoutées aux solutions EverSmart™ :ArabeCatalanChinois (simplifié)Chinois (traditionnel)TchèqueDanoisNéerlandaisFlamandFrançaisFrançais (Wallonie)AllemandGrecHébreuHindiItalienJaponaisÀ propos de Microshareet des solutions EverSmart™Microsharenumérise le monde réel grâce à ses solutions de données EverSmart™, contribuant à transformer les industries de base et les infrastructures à l'aide de données prédictives filtrées par la plateforme Microshareoptimisée par l'IA. EverSmart™ Pest est la première solution complète de surveillance à distance au monde pour toute une gamme de nuisibles , des rongeurs aux insectes volants et rampants, en passant par les punaises de lit. EverSmart™ Clean et Washroom permettent aux aéroports, hôpitaux et établissements hôteliers de premier plan du monde entier d'optimiser l'hygiène et le nettoyage commercial, le tout grâce à la puissance d'intégration pilotée par l'IA de la plateforme Microshare

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