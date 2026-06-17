Microshare fügt seinen EverSmart™ Pest und Clean Suites 31 Sprachen hinzu

Microshare, Inc., Hersteller der EverSmart™ Suite KI-gestützter Datenlösungen hat dem Produkt 31 neue Sprachen hinzugefügt

PHILADELPHIA, PA, UNITED STATES, June 17, 2026 / EINPresswire.com / -- Microshare, Inc., Hersteller der EverSmart ™ Suite KI-gestützter Datenlösungen für Schädlingsbekämpfung, Facility Management, gewerbliche Reinigung und andere Grundindustrien, hat dem Produkt 31 neue Sprachen hinzugefügt und damit eine offensive Erweiterung seines internationalen Kundenstamms vollzogen.Ursprünglich nur auf Englisch verfügbar, hat die Nachfrage in Europa und Asien die Notwendigkeit vorangetrieben, Kernfunktionen und Dialogfähigkeiten zu lokalisieren, um dem vielsprachigen Heer von Technikern, Reinigungskräften sowie Compliance- und Regulierungspersonal gerecht zu werden, das nun mit dem Produkt interagiert.Von Arabisch bis Vietnamesisch sorgen diese 31 neuen Sprachen und Mundarten dafür, dass EverSmart™-Daten Präzision ermöglichen – vom Moment der Bereitstellung von Sensoren und Gateways bis hin zum Kundenfeedback, den Reaktionskennzahlen des Personals und der erforderlichen Compliance-Berichterstattung im Backend. Auf operativer Ebene liefert EverSmart™ Präzision und Genauigkeit und holt unsere Kunden dort ab, wo sie zu Hause sind.Microshares Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und großen Sprachmodellen (Large Language Models, LLM) ist seit Langem zentral für die fortschrittliche Software, die EverSmart™-Lösungen antreibt, sowie für die offene API der Microshare-Plattform, die Kunden von Adam's Pest Control in den Vereinigten Staaten bis hin zum Flughafen Zürich in der Schweiz genutzt haben, um IoT-Geräte (Internet of Things) von Drittanbietern sowie komplexe Flottenmanagement- und Kundenbeziehungsmanagement-Suites (Client Relationship Management, CRM) zu integrieren.„LLM-Tools haben es erstmals möglich gemacht, die Muttersprachen all unserer globalen Kunden zu unterstützen", sagt Tim Panagos, Chief Technology Officer und Mitbegründer von Microshare. „Wir holen unsere Nutzer zunehmend dort ab, wo sie sind. Indem wir Datenanalysen vereinfachen, ihre bestehenden Arbeitsabläufe unterstützen und nun in ihrer natürlichen Sprache mit ihnen sprechen, beseitigen wir die Hürden für die Einführung effektiverer digitaler Geschäftsmodelle."Microshares EverSmart™ Pest-Lösung gilt als das umfassendste Werkzeug, das jemals für das integrierte Schädlingsmanagement (Integrated Pest Management, IPM) entwickelt wurde, und ist stolz darauf, Branchengrößen wie Massey, Elis, Hoffman/Arrow, Vergo und Pelias zu seinen Kunden zu zählen, ebenso wie Kommunen wie Boston, New York und Oslo. EverSmart™ Clean- und Washroom-Bereitstellungen, die Nutzungsdaten mit präventiver Feedback-Berichterstattung und der Protokollierung von Personalreaktionen verbinden, bedienen Stadien, Konzertstätten, Krankenhäuser und Flughäfen auf vier Kontinenten.Neue Sprachen, die zu den EverSmart™-Lösungen hinzugefügt wurden:ArabischKatalanischChinesisch (vereinfacht)Chinesisch (traditionell)TschechischDänischNiederländischFlämischFranzösischFranzösisch (Wallonien)DeutschGriechischHebräischHindiItalienischJapanischKoreanischLettischNorwegischPolnischPortugiesisch (Brasilianisch)Portugiesisch (Europäisch)RussischSerbischSpanischSlowenischSchwedischSchwedisch (Finnland)SchweizerdeutschThailändischTürkischÜber Microshareund EverSmart™-LösungenMicrosharedigitalisiert die reale Welt mit seinen EverSmart™-Datenlösungen und hilft dabei, Grundindustrien und Infrastruktur mit prädiktiven Daten zu transformieren, die durch die KI-gestützte Microshare-Plattform gefiltert werden. EverSmart™ Pest ist die weltweit erste umfassende Fernüberwachungslösung für eine Reihe von Schädlingen, von Nagetieren über Flug- und Krabbelinsekten bis hin zu Bettwanzen. EverSmart™ Clean und Washroom ermöglichen es erstklassigen Flughäfen, Krankenhäusern und Gastgewerbeeinrichtungen weltweit, Hygiene und gewerbliche Reinigung zu optimieren – all dies auf Basis der KI-gesteuerten Integrationskraft der Microshare-Plattform.Kontact: sales@microshare.io

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