Microshare añade 31 idiomas a sus suites EverSmart™ Pest y Clean

El nuevo despliegue para paneles de control, aplicaciones y funciones de administración

PHILADELPHIA, PA, UNITED STATES, June 17, 2026 / EINPresswire.com / -- Microshare, Inc., creadora de la suite EverSmart ™ de soluciones de datos impulsadas por IA para el control de plagas , la gestión de instalaciones, la limpieza comercial y otras industrias básicas, ha añadido 31 nuevos idiomas al producto, reflejando una expansión decidida de su base de clientes internacional.Disponible originalmente solo en inglés, la demanda en Europa y Asia ha impulsado la necesidad de localizar las funciones básicas y las capacidades de diálogo para dar cabida al ejército políglota de técnicos, personal de limpieza y personal de cumplimiento y regulación que ahora interactúa con el producto.Del árabe al vietnamita, estos 31 nuevos idiomas y variantes vernáculas garantizan que los datos de EverSmart™ aporten precisión desde el momento en que se despliegan los sensores y las pasarelas hasta los comentarios de los clientes, las métricas de respuesta del personal y los informes de cumplimiento necesarios en el back-end. A nivel operativo, EverSmart™ ofrece precisión y exactitud y llega a los clientes allí donde se encuentran.La adopción por parte de Microshare de la inteligencia artificial (IA) y los grandes modelos de lenguaje (Large Language Models, LLM) ha sido durante mucho tiempo fundamental para el software avanzado que impulsa las soluciones EverSmart™ y la plataforma Microsharede API abierta, que clientes desde Adam's Pest Control en los Estados Unidos hasta el aeropuerto de Zúrich en Suiza han aprovechado para integrar dispositivos IoT (Internet de las cosas) de terceros, así como complejas suites de gestión de flotas y de gestión de relaciones con los clientes (Client Relationship Management, CRM).«Las herramientas LLM han hecho posible por primera vez ofrecer soporte en las lenguas maternas de todos nuestros clientes globales», afirma Tim Panagos, director de tecnología y cofundador de Microshare. «Cada vez llegamos más a nuestros usuarios "allí donde están". Al simplificar el análisis de datos, dar soporte a sus flujos de trabajo existentes y, ahora, dirigirnos a ellos en su lengua natural, eliminamos las barreras para adoptar modelos de negocio digitales más eficaces.»La solución EverSmart™ Pest de Microshare está considerada como la herramienta más completa jamás creada para la gestión integrada de plagas (Integrated Pest Management, IPM) y se enorgullece de contar entre sus clientes con gigantes del sector como Massey, Elis, Hoffman/Arrow, Vergo y Pelias, así como con municipios como Boston, Nueva York y Oslo. Los despliegues de EverSmart™ Clean y Washroom, que combinan los datos de uso con informes de retroalimentación preventiva y el registro de respuestas del personal, dan servicio a estadios, salas de conciertos, hospitales y aeropuertos en cuatro continentes.Nuevos idiomas añadidos a las soluciones EverSmart™:ÁrabeCatalánChino (simplificado)Chino (tradicional)ChecoDanésNeerlandésFlamencoFrancésFrancés (Valonia)AlemánGriegoHebreoHindiItalianoJaponésCoreanoLetónNoruegoPolacoPortugués (brasileño)Portugués (europeo)RusoSerbioEspañolEslovenoSuecoSueco (Finlandia)Alemán suizoTailandésTurcoVietnamitaAcerca de Microsharey las soluciones EverSmart™Microshareestá digitalizando el mundo real con sus soluciones de datos EverSmart™, contribuyendo a transformar las industrias básicas y las infraestructuras mediante datos predictivos filtrados por la plataforma Microshareoptimizada por IA. EverSmart™ Pest es la primera solución integral de monitorización remota del mundo para toda una variedad de plagas, desde roedores hasta insectos voladores y rastreros, pasando por las chinches. EverSmart™ Clean y Washroom permiten que aeropuertos, hospitales y establecimientos hosteleros de primer nivel de todo el mundo optimicen la higiene y la limpieza comercial, todo ello gracias a la capacidad de integración impulsada por IA de la plataforma MicroshareContacto: sales@microshare.io

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