Bat Found in Boulder County Tested Positive for Rabies
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Boulder County, Colo.—A bat recently found at a private residence in Niwot has tested positive for rabies.
Rabies is a deadly viral disease that affects the nervous system and is almost always fatal once symptoms appear. It is most commonly spread through the bite or scratch of an infected animal, and in the case of bats, exposure can happen through tiny punctures that may not be easily seen. Prompt treatment with a series of vaccinations can prevent illness.
Exposure to rabies most commonly occurs when people or pets come into contact with wildlife, such as picking up a bat off the ground or trying to remove one from a home or yard. It is common to find bats under eaves, porch overhangs, shutters, or gutters, but they should never be touched. If there is any chance that you, your child, or your pet has come into contact with a bat, contact Boulder County Public Health immediately at 303-441-1564.
This case serves as an important reminder that rabies is present throughout Boulder County and that everyone should take precautions to protect themselves and their pets, regardless of where they live.
“While this bat was found in Niwot, rabies can occur anywhere in Boulder County,” said Carly Wilson, Boulder County Public Health Environmental Health Specialist. “The best way to protect yourself, your family, and your pets is to avoid contact with bats and other wildlife, keep pets up to date on their rabies vaccinations, and seek guidance right away if there is a possible exposure.”
To reduce the risk of rabies exposure, public health officials recommend the following precautions:
- Never touch or handle unfamiliar animals, wild or domestic, even if they appear friendly. Call animal control to collect the animal.
- Wash any animal bite or scratch immediately with soap and water and seek medical care.
- Keep rabies vaccinations current for all dogs, cats and ferrets.
- Keep cats and ferrets indoors and supervise dogs when outside.
- If a bat has come into contact with a person or pet, place a container over it and call dispatch so animal control can safely collect it for testing.
About 15% of bats tested for rabies in Colorado test positive. Other wild animals that can carry rabies include skunks, raccoons and foxes. If you have had an encounter with a wild animal and the animal is still in the area, or if you are concerned about an animal that appears sick or is behaving unusually, contact Animal Protection at 303-441-4444.
For questions about human contact with a bat, call the Colorado Health Information Line at 1-877-462-2911.
For more information about rabies prevention and exposure guidance, visit www.boco.org/rabies
Media contacts:
Boulder County Public Health: Giselle Noll - 303-441-1498 gnoll@bouldercounty.gov
En español
Condado de Boulder, Colorado —Un murciélago encontrado recientemente en una residencia privada en Niwot dio positivo por rabia.
La rabia es una enfermedad viral mortal que afecta el sistema nervioso y casi siempre es fatal una vez que aparecen los síntomas. Se transmite comúnmente por la mordida o el rasguño de un animal infectado. En el caso de los murciélagos, la exposición puede ocurrir a través de pequeñas perforaciones que a veces no se ven. Un tratamiento rápido con una serie de vacunas puede prevenir la enfermedad.
La exposición a la rabia ocurre con mayor frecuencia cuando personas o mascotas tienen contacto con animales silvestres, como recoger un murciélago del suelo o intentar sacarlo de una casa o jardín. Es común encontrar murciélagos bajo aleros, techos, persianas o canaletas, pero nunca deben tocarse. Si existe cualquier posibilidad de que tú, tus hijos o tu mascota haya tenido contacto con un murciélago, comunícate de inmediato con Salud Pública del Condado de Boulder al 303-441-1564.
Este caso es un recordatorio importante de que la rabia puede estar presente en todo el Condado de Boulder y que todos deben tomar precauciones para protegerse a sí mismos y a sus mascotas.
Carly Wilson, especialista en salud ambiental de Salud Pública del Condado de Boulder, señaló: “Aunque este murciélago se encontró en Niwot, la rabia puede aparecer en cualquier parte del Condado de Boulder. La mejor manera de protegerse es evitar el contacto con murciélagos y otros animales silvestres, mantener las vacunas contra la rabia de las mascotas al día y buscar orientación de inmediato si hay una posible exposición.”
Para reducir el riesgo de exposición a la rabia, las autoridades de salud recomiendan:
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No tocar ni manipular animales desconocidos, silvestres o domésticos, aunque parezcan amigables. Llama a control animal para recogerlos.
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Lavar inmediatamente con agua y jabón cualquier mordida o rasguño de un animal y buscar atención médica.
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Mantener al día las vacunas contra la rabia de perros, gatos y hurones.
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Mantener a gatos y hurones dentro de casa y supervisar a los perros cuando estén afuera.
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Si un murciélago ha tenido contacto con una persona o mascota, cúbrelo con un recipiente y llama a despacho para que control animal pueda recogerlo de manera segura para hacer pruebas.
Aproximadamente el 15% de los murciélagos analizados en Colorado dan positivo por rabia. Otros animales silvestres que pueden portar rabia incluyen zorrillos, mapaches y zorros. Si has tenido un encuentro con un animal silvestre y el animal aún está en el área, o si ves un animal que parece enfermo o actúa de manera inusual, comunícate con Control Animal al 303-441-4444.
Para preguntas sobre contacto humano con un murciélago, llama a la Línea de Información de Salud de Colorado al 1-877-462-2911.
Para más información sobre prevención de la rabia y orientación sobre exposición, visita www.boco.org/rabies
Contacto de medios:
Salud Pública del Condado de Boulder: Giselle Noll - 303-441-1498 gnoll@bouldercounty.gov
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