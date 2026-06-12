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Household Hazardous Waste Tunnel Updates

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Household Hazardous Waste Tunnel Updates

hhw

 

As residents prepare for hurricane season, Seminole County is reminding the community about updated gasoline disposal procedures at the Household Hazardous Waste (HHW) Tunnel and Reuse Shop at the Central Transfer Station in Longwood.  

As of June 1, all automotive fluids must be poured by a technician. Residents who want their gas cans returned after disposal must visit between 10 a.m. and 2 p.m., Monday through Saturday. Gasoline dropped off outside those hours will be accepted, but containers will not be returned.  

Published: June 12, 2026

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Household Hazardous Waste Tunnel Updates

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