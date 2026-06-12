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System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String][Model.DefaultLanguage]
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Check Your Rain Sensor
With summer rain arriving, residents with automatic irrigation systems are encouraged to check that their rain sensor is working to avoid watering during or after rainfall.
Seminole County offers free irrigation evaluations for Seminole County Utilities customers. During the evaluation, a licensed technician can check your rain sensor to make sure it’s working properly and replace it if needed. They'll also review your timer settings, identify potential leaks or inefficiencies, and recommend adjustments that can reduce water use while maintaining a healthy landscape.
Published: June 12, 2026
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Check Your Rain Sensor
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June 12, 2026, 23:33 GMT
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