Nine Percent Housing Credits Local Government Contribution Request for Applications (RFA)

Seminole County Community Services has opened the Request for Applications (RFA) to qualified applicants proposing to develop affordable, multi-family rental housing located in Seminole County, utilizing 9% Housing Credits allocated through the Florida Housing Finance Corporation (FHFC) in the FHFC RFA 2026-201. The RFA is open Monday, June 22, 2026 through Monday, July 13, 2026 at 4:00 p.m. Please forward any questions to Bonnye Deese at 407-665-2311 or bdeese@seminolecountyfl.gov.

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