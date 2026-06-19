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System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String][Model.DefaultLanguage]
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Nine Percent Housing Credits Local Government Contribution Request for Applications (RFA)
Seminole County Community Services has opened the Request for Applications (RFA) to qualified applicants proposing to develop affordable, multi-family rental housing located in Seminole County, utilizing 9% Housing Credits allocated through the Florida Housing Finance Corporation (FHFC) in the FHFC RFA 2026-201. The RFA is open
M onday, June 22, 2026 through Monday, July 13, 2026 at 4:00 p.m. Please forward any questions to Bonnye Deese at 407-665-2311 or bdeese@seminolecountyfl.gov.
Download Application
Published: June 19, 2026
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Nine Percent Housing Credits Local Government Contribution Request for Applications (RFA)
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June 19, 2026, 18:29 GMT
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