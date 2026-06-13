TuniTuni 登陸太古！第四間中心將於 2026 年 6 月 26 日正式開幕！
韓國人氣幼兒故事體能品牌 TuniTuni，即將進駐太古，開設香港第四間中心！
Daekyo Co., Ltd (KRX:019680)
我們很高興將 TuniTuni 帶到港島區，讓更多家庭體驗充滿歡樂和互動的故事體能課堂。”HONG KONG , HONG KONG, June 13, 2026 /EINPresswire.com/ -- 繼日出康城、石門及荃灣中心開幕後，TuniTuni 持續將深受家長喜愛的故事式體能課程帶到更多地區，讓更多小朋友可以在充滿想像力和歡樂的環境中盡情探索、學習與成長。
— Austin Oh, TuniTuni Hong Kong 行政總裁
專為 1 至 5 歲幼兒而設的故事體能體驗
TuniTuni 將故事、遊戲與體能訓練結合，透過豐富有趣的主題情境、導師帶領的互動活動，以及優質遊樂設備，讓小朋友在玩樂中自然提升：
大肌肉發展
專注力與思考能力
社交互動技巧
情緒表達與自信心
對香港家長來說，TuniTuni 不只是「放電」的地方，更是一個讓孩子邊玩邊學、全面發展的成長空間。
全球超過 300 萬名小朋友參與
TuniTuni 來自韓國，已陪伴全球超過 300 萬名孩子一起透過故事和遊戲快樂成長。課堂設計充滿創意，能有效提升小朋友對學習和活動的投入感，讓每一次上課都成為值得期待的體驗。
港島家長期待已久！
TuniTuni Hong Kong 行政總裁 Austin Oh 先生表示：
「我們很高興將 TuniTuni 帶到港島區，讓更多家庭體驗充滿歡樂和互動的故事體能課堂。第四間中心的成立，亦反映出香港家長越來越重視能夠同時促進孩子身心發展的優質遊戲教育。我們期待與更多家庭一起陪伴孩子快樂成長。」
開幕限定優惠：100 個試堂優惠名額
為慶祝太古新中心開幕，TuniTuni 特別推出 100 個開幕優惠試堂名額，讓家長和小朋友率先體驗品牌深受歡迎的故事體能課程。
如果你正在為孩子尋找一個既好玩、又有助發展的活動體驗，TuniTuni 會是值得一試的選擇！
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TuniTuni 太古中心地址
香港康怡廣場辦公大樓 1 座 15 樓 1509–10 室
Justin Law
TuniTuni Hong Kong
+852 9745 7347
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