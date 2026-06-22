Nexaro Roboter ab sofort im FieldBots Flottenmanagement integriert

Nexaro ab jetzt in FieldBots

Die Staubsaugerroboter der Wuppertaler Nexaro GmbH übermitteln auf Kundenwunsch ihre Betriebs- und Leistungsdaten an das Flottenmanagement der FieldBots GmbH.

Gerade Betreiber größerer Roboterflotten mit unterschiedlichen Herstellern sind auf einheitliche Dashboards und aussagekräftige Auswertungen angewiesen.” — Dr. Henning Hayn, Geschäftsführer Nexaro GmbH

MARBACH AM NECKAR, GERMANY, June 23, 2026 / EINPresswire.com / -- Zwei deutsche Innovationstreiber im Bereich der Reinigungsrobotik arbeiten künftig zusammen: Die leistungsstarken Staubsaugerroboter der Wuppertaler Nexaro GmbH übermitteln auf Kundenwunsch ab sofort ihre Betriebs- und Leistungsdaten an das herstellerunabhängige Flottenmanagement der FieldBots GmbH aus Marbach am Neckar.Alexander Feil, Geschäftsführer der FieldBots GmbH, freut sich über die Zusammenarbeit: “Nexaro hat mit den Modellen Nexaro NR 1500 und Nexaro NR 1700 ein äußerst spannendes Produktportfolio geschaffen. Die Integration dieser handlichen Roboter in unser herstellerunabhängiges Flottenmanagement war uns ein großes Anliegen. Wir sehen in unseren Daten gerade im Bereich der Microbots ein rasantes Wachstum – deshalb bieten wir unseren Nutzern auch in diesem Segment die breiteste Hardware-Unterstützung an.”Dr. Henning Hayn, Geschäftsführer der Nexaro GmbH, ergänzt: „Unsere Kunden schätzen, dass wir ihre Anforderungen ernst nehmen und praxisnahe Lösungen ohne technologische Sackgassen bieten. Gerade Betreiber größerer Roboterflotten mit unterschiedlichen Herstellern sind auf einheitliche Dashboards und aussagekräftige Auswertungen angewiesen. Deshalb freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit der FieldBots GmbH.“Neben umfassenden Statistiken zu Leistungs- und Betriebsdaten sowie einem integrierten Ticketingsystem profitieren Nexaro Anwender insbesondere von den Intelligence-Funktionen von FieldBots. Dazu zählen unter anderem die Live-Berechnung des Return on Investment (ROI), ESG-Auswertungen und Features, die Anwendern helfen die maximale Auslastung aus ihren diversen Flotten herauszuholen.Die Level-1-Integration der Nexaro Roboter steht ab sofort allen FieldBots-Nutzern zur Verfügung.Über FieldBotsFieldBots ist die führende Plattform für die Verwaltung autonomer Reinigungsroboter und unterstützt derzeit 13 Hersteller und 39 Modelle. Betreiber können die Robotermodelle zentral steuern, Reinigungsergebnisse dokumentieren und ihre Flotten datengestützt optimieren. Neben einem integrierten Ticketingsystem und automatisierten Benachrichtigungen analysiert FieldBots Intelligence während des laufenden Roboterbetriebs Betriebs- und Sensordaten, setzt diese in einen Kontext und wandelt sie in konkrete Empfehlungen für operative und technische Teams um.Über NexaroNexaro ist ein international agierendes Start-Up aus Wuppertal und Teil der Vorwerk Gruppe, die seit 1883 ein Garant für höchste Qualität ist – und heute eine global aktive Gruppe mit 3,6 Mrd. € Umsatz sowie 7.929 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in mehr als 60 Ländern (Stand: Geschäftsbericht 2025). Als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Vorwerk Gruppe profitiert Nexaro einerseits vom wechselseitigen Wissens- und Technologietransfer und verfügt andererseits über die notwendigen Freiheiten, um das Geschäftsmodell zu entwickeln und mit dem innovativen Nexaro Cobotic-Ansatz zu einem Impulsgeber der Reinigungsbranche zu werden. Nexaro hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von langfristigen Partnerschaften auf internationaler Ebene abgeschlossen – so ist das Wuppertaler Technologie-Unternehmen inzwischen in mehr als 25 europäischen Ländern vertreten. Intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Branche haben die Entwicklung der autonomen Saugroboter Nexaro NR 1500 und Nexaro NR 1700 und der zugehörigen Softwarelösung Nexaro HUB ermöglicht. Neben dem Fokus auf höchste Qualität liegt ein weiterer Schwerpunkt bei Nexaro auf den Themen Produkt- und Datensicherheit sowie Cyber Security.

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