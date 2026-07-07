FieldBots und PHILON starten Partnerschaft für die Skalierung großer Reingungsroboterflotten im DACH-Raum

FieldBots und PHILON Service Robotics AG kooperieren, um Roboterflotten im DACH-Raum effizient, daten- und sicherheitskonform zu skalieren.

FieldBots und PHILON Service Robotics AG kooperieren, um Roboterflotten im DACH-Raum effizient, daten- und sicherheitskonform zu skalieren.

Mit FieldBots erhalten unsere Projekte eine zentrale Steuerungs- und Dateninfrastruktur, mit der wir auch große Rollouts transparent und sicher betreiben können.” — Martin Haubensack, CTO der PHILON Service Robotics AG

MARBACH AM NECKAR, GERMANY, July 7, 2026 / EINPresswire.com / -- Die FieldBots GmbH , führende herstellerunabhängige Plattform für das Flottenmanagement autonomer Reinigungs- und Serviceroboter, und die PHILON Service Robotics AG , einer der erfolgreichsten Gausium-Distributoren und Robotikintegratoren Europas, geben ihre künftige Zusammenarbeit bekannt. Ziel der Partnerschaft ist es, gemeinsam mit Flottenbetreibern im DACH-Raum große Roboterflotten effizient sowie daten- und sicherheitskonform zu skalieren.PHILON hat sich mit Projekten wie dem Rollout von über 200 Gausium-Phantas-Robotern in den Filialen der Drogeriekette ROSSMANN als einer der gefragtesten Service- und Vertriebspartner für FM-Robotik im deutschsprachigen Raum etabliert. FieldBots wiederum betreibt mit seinem Flottenmanagement eine herstellerübergreifende Plattform, auf der sich Roboter von 14 verschiedenen Hersteller zentral steuern, dokumentieren und datenbasiert optimieren lassen.Gemeinsam wollen die Partner die nächste Wachstumsstufe der Servicerobotik ermöglichen. Entscheidend ist dabei insbesondere die Integration der Robotik in bestehende Gebäudeinfrastrukturen. So arbeiten die beiden Unternehmen beispielsweise bereits im Hotelkompetenzzentrum an einer Tür- und Liftintegration, die Robotern den autonomen Etagenwechsel ermöglicht und damit ihren Einsatz in mehrstöckigen Gebäuden deutlich erweitert.Alexander Feil, Geschäftsführer der FieldBots GmbH, zur Zusammenarbeit: „PHILON gehört zu den Pionieren, die Servicerobotik in Europa erfolgreich in die Breite gebracht haben. Genau dort setzen wir an: Wenn Flotten von Dutzenden auf Hunderte Roboter wachsen, entscheidet professionelles, herstellerunabhängiges Flottenmanagement über Wirtschaftlichkeit und Sicherheit. Mit PHILON verbinden wir einen reichweitenstarken Vertrieb und umfassenden Service mit einer Plattform, die genau für dieses Wachstum geschaffen wurde."Martin Haubensack, CTO der PHILON Service Robotics AG ergänzt: „Unsere Kunden erwarten heute mehr als einzelne Roboter – sie erwarten verlässlich funktionierende Flotten. Mit FieldBots erhalten unsere Projekte eine zentrale Steuerungs- und Dateninfrastruktur, mit der wir auch große Rollouts transparent und sicher betreiben können. Die gemeinsame Tür- und Liftintegration im Hotelkompetenzzentrum ist ein erstes konkretes Beispiel dafür, wie konsequent wir diese Partnerschaft technisch weiterdenken."Über das PHILON Kompetenzcenter für Service RobotikDas PHILON Kompetenzcenter für Service Robotik mit Sitz in Stuttgart unterstützt Unternehmen bei der Planung, Integration und dem Betrieb autonomer Reinigungs- und Serviceroboter. Als herstellerübergreifendes Kompetenzzentrum von columbus bündelt PHILON umfassendes Robotik-Know-how, technische Kompetenz und Best Practices aus realen Anwendungen. So entstehen passgenaue Lösungen, die sich optimal in bestehende Prozesse sowie Gebäude- und IT-Infrastrukturen integrieren lassen. Zum Portfolio gehören die autonomen Reinigungssysteme von Gausium sowie die europaweit exklusiv vertriebenen Roboter von Peppermint Robotics. PHILON ist Teil der traditionsreichen Staehle Gruppe.Über FieldBotsFieldBots ist die führende Plattform für die Verwaltung autonomer Reinigungsroboter und unterstützt derzeit 14 Hersteller und 43 Modelle. Betreiber können die Robotermodelle zentral steuern, Reinigungsergebnisse dokumentieren und ihre Flotten datengestützt optimieren. Neben einem integrierten Ticketingsystem und automatisierten Benachrichtigungen analysiert FieldBots Intelligence während des laufenden Roboterbetriebs Betriebs- und Sensordaten, setzt diese in einen Kontext und wandelt sie in konkrete Empfehlungen für operative und technische Teams um.

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