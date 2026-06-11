Fusion Worldwide、日本市場への投資を拡大 大阪オフィスを開設し西日本での顧客支援を強化
EINPresswire.com/ -- 電子部品およびオープンマーケット調達ソリューションを提供するグローバルディストリビューターであるFusion Worldwideは、2026年6月1日付で大阪オフィスを開設した。
今回の拠点開設は、日本市場への継続的な投資の一環として行われたものであり、西日本における顧客およびパートナー企業への支援体制を強化することを目的としている。
大阪は、日本有数の商業・製造拠点として、電子機器、産業機器、自動車、テクノロジー関連企業が数多く集積する地域である。Fusion Worldwideは大阪に新たな拠点を設けることで、西日本の顧客との関係をさらに深めるとともに、より迅速かつ柔軟な対応を実現し、サービス品質の向上を目指す。
Fusion Worldwideのエグゼクティブ・バイスプレジデントであるMarcus Chenは次のように述べている。
「日本はFusion Worldwideにとって引き続き重要な市場であり、大阪は日本の産業およびテクノロジー分野を支える重要な拠点です。大阪オフィスの開設により、お客様との距離をさらに縮め、より強固なパートナーシップを築くとともに、変化するサプライチェーンのニーズに迅速に対応できる体制を強化していきます。」
大阪オフィスは、日本国内における既存の事業体制を補完し、より広範な地域での顧客対応を可能にする。営業、調達、カスタマーサポートの各機能を備え、地域のお客様と密接に連携しながら、市場動向に関する情報提供や最適な調達ソリューションの提案を行っていく。
Fusion Worldwideは、アジア太平洋地域における長期的な成長戦略の一環として、日本市場への投資を継続している。今回の大阪オフィス開設は、日本市場の成長性とレジリエンスに対する同社の期待を示すとともに、お客様により近い場所で価値を提供するというコミットメントを体現するものである。
Fusion Worldwideについて
Fusion Worldwideは20年以上にわたり、世界中の企業のサプライチェーンを支援してきた電子部品ディストリビューターである。コンピューティング、ITインフラ、自動車、産業オートメーション、民生機器、医療機器など幅広い分野に対し、調達支援から市場動向に関する情報提供まで、顧客のサプライチェーンを支える幅広いサービスを提供している。
また、独自の市場分析ツールやデジタルプラットフォームなどのテクノロジー基盤への継続的な投資を通じて、世界中の顧客のサプライチェーン最適化を支援している。米国に本社を置き、北米、欧州、アジアに広がるグローバルネットワークを展開している。
詳細については、www.fusionww.comをご覧ください。
Fusion Worldwide 大阪オフィス住所：
〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町5-54
グラングリーン大阪南館パークタワー 9階
報道関係のお問い合わせ先
お問い合わせ先：
Glendon Cheok
マーケティングマネージャー（APAC）
Fusion Worldwide
Tel: +6591113935
Email: gcheok@fusionww.com
Glendon Cheok
今回の拠点開設は、日本市場への継続的な投資の一環として行われたものであり、西日本における顧客およびパートナー企業への支援体制を強化することを目的としている。
大阪は、日本有数の商業・製造拠点として、電子機器、産業機器、自動車、テクノロジー関連企業が数多く集積する地域である。Fusion Worldwideは大阪に新たな拠点を設けることで、西日本の顧客との関係をさらに深めるとともに、より迅速かつ柔軟な対応を実現し、サービス品質の向上を目指す。
Fusion Worldwideのエグゼクティブ・バイスプレジデントであるMarcus Chenは次のように述べている。
「日本はFusion Worldwideにとって引き続き重要な市場であり、大阪は日本の産業およびテクノロジー分野を支える重要な拠点です。大阪オフィスの開設により、お客様との距離をさらに縮め、より強固なパートナーシップを築くとともに、変化するサプライチェーンのニーズに迅速に対応できる体制を強化していきます。」
大阪オフィスは、日本国内における既存の事業体制を補完し、より広範な地域での顧客対応を可能にする。営業、調達、カスタマーサポートの各機能を備え、地域のお客様と密接に連携しながら、市場動向に関する情報提供や最適な調達ソリューションの提案を行っていく。
Fusion Worldwideは、アジア太平洋地域における長期的な成長戦略の一環として、日本市場への投資を継続している。今回の大阪オフィス開設は、日本市場の成長性とレジリエンスに対する同社の期待を示すとともに、お客様により近い場所で価値を提供するというコミットメントを体現するものである。
Fusion Worldwideについて
Fusion Worldwideは20年以上にわたり、世界中の企業のサプライチェーンを支援してきた電子部品ディストリビューターである。コンピューティング、ITインフラ、自動車、産業オートメーション、民生機器、医療機器など幅広い分野に対し、調達支援から市場動向に関する情報提供まで、顧客のサプライチェーンを支える幅広いサービスを提供している。
また、独自の市場分析ツールやデジタルプラットフォームなどのテクノロジー基盤への継続的な投資を通じて、世界中の顧客のサプライチェーン最適化を支援している。米国に本社を置き、北米、欧州、アジアに広がるグローバルネットワークを展開している。
詳細については、www.fusionww.comをご覧ください。
Fusion Worldwide 大阪オフィス住所：
〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町5-54
グラングリーン大阪南館パークタワー 9階
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Fusion Trade Pte Ltd
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