شاي أحمد يعلن اختيار "أنطوان سيمينيو" سفيرًا عالميًا لعلامته التجارية ليقود حملة "الاستعداد هو كل شيء" الجديدة

الإعداد.. سر التفوق في الملعب وفي فنجان الشاي الإعداد.. سر التفوق في الملعب وفي فنجان الشاي الإعداد.. سر التفوق في الملعب وفي فنجان الشاي

مهاجم الدوري الإنجليزي والمنتخب الغاني ينضم إلى "شاي أحمد" للاحتفاء بقيم التميز، والإتقان، وقوة الاستعداد.

LONDON, UNITED KINGDOM, June 10, 2026 / EINPresswire.com / -- لندن، المملكة المتحدة – 10 يونيو 2026 - خطوة استراتيجية تتزامن مع الاستعدادات المكثفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث يتهيأ لقيادة خط هجوم منتخب بلاده، أعلنت اليوم شركة "شاي أحمد" – الرائدة عالميًا في صناعة الشاي – عن تعيين نجم الدوري الإنجليزي والمهاجم الدولي لمنتخب غانا، أنطوان سيمينيو، سفيرًا عالميًا جديدًا لعلامتها التجارية.تمثل هذه الشراكة محطة فارقة في مسيرة "شاي أحمد"، وتأتي تعزيزًا لجسور التواصل مع عشاقها في أكثر من 90 دولة حول العالم. وتجمع هذه التوأمة بين موهبة كروية تعد من الأبرز في الملاعب ا لعالمية، وعلامة تجارية تصدرت المشهد بعراقتها، وجودتها، وحرفيتها العالية؛ لت جسد إيمانًا راسخًا ومستدامًا بأن ذرى النجاح لا تُعتلى إلا بصلابة العزيمة، والالتزام، وحسن الإعداد.بموجب هذا الاتفاق الممتد لعدة سنوات، سيكون "سيمينيو" الوجه الإعلاني الأبرز للحملة العالمية الجديدة لـ "شاي أحمد" والتي تنطلق تحت شعار "الاستعداد هو كل شيء"؛ وهي منصة ملهمة تحتفي بالجهود الدؤوبة، والاهتمام البالغ بأدق التفاصيل، والسعي المستمر نحو الكمال والتميز، وهي الركائز الأساسية لكل إنجاز فارق في شتى مناحي الحياة.وتعقد الحملة مقاربة ذكية توازن بين العناية الفائقة والدقة المتناهية التي يتطلبها ابتكار توليفات "شاي أحمد" الحائزة على جوائز عالمية، وبين التفاني والجهد الشاق اللذين يبذلهما الرياضيون للوصول إلى قمة الأداء الاحترافي. ومن خلال سرد قصصي آسر ومؤثر، ستسلط الحملة الضوء على أن حسن التحضير يظل دائمًا هو الحجر الأساس لكل نجاح، سواء في مستطيل كرة القدم الأخضر، أو في دهاليز عالم المال والأعمال، أو في تفاصيل الحياة اليوميةبصفته سفيرًا عالميًا للعلامة التجارية، سيتصدر "سيمينيو" كافة الحملات الإعلامية والدعائية لـ "شاي أحمد" بشقَّيها المباشر وغير المباشر؛ بما يشمل الإعلانات التلفزيونية، والحملات الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والفعاليات التسويقية في منافذ البيع، والأنشطة التفاعلية، والعروض الترويجية على العبوات، فضلًا عن أنشطة العلاقات العامة الدولية. كما سيقوم ببطولة الإعلان التلفزيوني الرئيسي لتدشين الحملة، والذي يسبر أغوار الدور الجوهري الذي يلعبه التحضير المسبق في صياغة التميز داخل الملعب وخارجه.وفي هذا السياق، صرّح النجم أنطوان سيمينيو قائلًا: "لقد نشأتُ في لندن، ومن الطبيعي أن يكون الشاي جزءًا لا يتجزأ من هويتي ويومي؛ فلا شيء يضاهي دفء رشفة شاي طيبة مع حديث ممتع. وبالنسبة لي، لا توجد علامة تجارية تفوق 'شاي أحمد'؛ فالمذاق الساحر هو ما يصنع الفارق، فضلًا عن إعجابي الشديد بالقصة الملهمة والعميقة التي تقف وراء هذه العلامة. إنه أمر يبعث على الفخر أن أعمل جنبًا إلى جنب معهم، لا سيما مع تنوع أصناف الشاي وتقديمها وفق أعلى معايير الاستدامة، وهو أمر أولي له أهمية بالغة.إن إحدى الرسائل الجوهرية التي تبنتها الشركة هي: 'الاستعداد هو كل شيء'؛ وبينما يتحدثون هم عن إعداد الشاي وصناعته، فإن هذه الرسالة تمثل الشعار الذي أعيش به طوال مسيرتي المهنية: 'عليك أن تكون مستعدًا دائمًا'، وهذا الاستعداد لا يقتصر فقط على يوم المباراة من حيث تناول الغذاء الصحي وتجهيز الملابس، بل يكمن في طريقة تحضيرك لنفسك طوال الأسبوع؛ من التدريب الجاد، والاستشفاء، والتغذية السليمة، ودراسة الخصم، والتأمل.. لا بد من إعطاء الوقت الكافي للأمور لتنضج، تمامًا كإعداد خطة العمل بدقة وصبر. وهنا تلتقي رؤيتنا؛ فـ 'شاي أحمد' يسعى لتقديم منتج فائق الجودة لعملائه من خلال ضمان أعلى المعايير بصفة مستديمة، وهذا هو ذات المبدأ الذي أؤمن به تمامًا".ومن جانبها، علّقت تريسي ويكلين، رئيسة قطاع التسويق العالمي في "شاي أحمد"، قائلة: "يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بأنطوان سيمينيو في عائلة 'شاي أحمد' كسفير عالمي جديد لعلامتنا التجارية. إن قصة أنطوان هي ملحمة من العمل الشاق، والعزيمة الصلبة، والتطور المستمر — وهي الخصائص القيّمة التي تجسد بامتياز جوهر حملتنا 'الاستعداد هو كل شيء'.سواء كنت تستعد لمباراة كبرى في بطولة عالمية، أو تعكف على ابتكار توليفة شاي فاخرة من طراز رفيع، فإن التميز لا يتحقق إلا بالتفاني والخبرة والاهتمام بأصغر التفاصيل. إن عقلية أنطوان تعكس ذات القيم التي وجهت مسيرة 'شاي أحمد' لقراءابة أربعة عقود، مما يجعله السفير المثالي لعلامتنا التجارية.وبصفته الوجه القيادي لحملتنا العالمية، سيظهر أنطوان في الإعلانات التلفزيونية، والمحتوى الرقمي، والأنشطة التسويقية، وعروض التعبئة، وبرامج العلاقات العامة، مما يساعدنا على تعزيز التواصل مع المستهلكين حول العالم من خلال قصة واقعية وملهمة تلخص ما يتطلبه تحقيق التميز والريادة".يأتي هذا التعاون في وقت تواصل فيه شركة "شاي أحمد" تعزيز حضورها الدولي وتوسيع نطاق انتشارها العالمي، مع الحفاظ الكامل على المبادئ الراسخة التي قادت أعمالها منذ التأسيس: الجودة الاستثنائية، والحرفية الخبيرة، والروابط الإنسانية العميقة.وخلال الأشهر القليلة المقبلة، سيشهد المستهلكون ظهور سيمينيو في مجموعة واسعة من الحملات العالمية المتكاملة؛ بما في ذلك الإعلانات التلفزيونية، والعروض الترويجية في المتاجر، ونسخ محدودة من العبوات الحصرية، والسرد القصصي الرقمي، والشراكات مع المؤثرين، بالإضافة إلى برامج التفاعل الإعلامي. وستنطلق هذه الشراكة عبر الأسواق الرئيسية في أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، مع خطط لفعاليات إضافية ممتدة طوال عام 2026 وما بعده.- انتهى -نبذة عن شاي أحمد"شاي أحمد" شركة بريطانية حائزة على جوائز عالمية، تأسست في مقاطعة هامبشاير بإنجلترا. تدار الشركة عائليًا وتجمع بين أربعة أجيال من الخبرة العريقة في مجال الشاي، مع التزام صارم لا ينحرف عن معايير الجودة والإتقان.واليوم، يستمتع الملايين بمنتجات "شاي أحمد" في أكثر من 90 دولة، حيث تُرتشف أكثر من 30 ملايين كوب شاي يوميًا. وتستورد الشركة أجود أوراق الشاي من أفضل مناطق زراعته حول العالم، وتطبق معايير تذوق ورقابة جودة صارمة لضمان تقديم تجربة تذوق استثنائية في كل فنجان.وإلى جانب تميزها في صناعة الشاي، تلتزم الشركة بترك أثر إيجابي مستدام في المجتمعات حول العالم عبر مبادراتها الخيرية والتنموية. ومن خلال "مؤسسة شاي أحمد الخيرية"، تدعم الشركة مشاريع تركز على التعليم، والرعاية الصحية، والتنمية المجتمعية، والإغاثة الإنسانية، مما يساهم في تحسين حياة آلاف البشر عالميًا.حيث قامت الشركة بتمويل المدارس، والمستشفيات، وبرامج المياه النظيفة، ومشاريع الإغاثة في حالات الطوارئ في بلدان متعددة، وتظل ملتزمة بدعم المجتمعات المرتبطة بسلسلة التوريد العالمية الخاصة بها. كما تعمل "شاي أحمد" عن كثب مع شركاء زراعة الشاي والمنظمات الصناعية لتعزيز ممارسات التوريد المسؤول ودعم الاستدامة طويلة الأجل لمجتمعات زراعة الشاي.وانطلاقًا من شغفها بالجودة وإيمانها بقدرة الشاي على تقريب المسافات، تواصل "شاي أحمد" ربط الثقافات والمجتمعات حول العالم من خلال المتعة المشتركة للشاي الفاخر.نبذة عن أنطوان سيمينيوأنطوان سيمينيو أحد أبرز المواهب الهجومية الواعدة والحاسمة في عالم كرة القدم؛ وهو لاعب دولي غاني يمارس سحره الكروي حاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة نادي مانشستر سيتي.وُلد سيمينيو في لندن ويمثل غانا بكل فخر في المحافل الدولية، وتعتبر رحلة صعوده إلى قمة المجد الكروي قصة ملهمة تحكي فصولًا من الإصرار، والمرونة، والتطوير الذاتي المستمر. وبعد أن تدرج في هرم كرة القدم الإنجليزية قبل أن يثبت أقدامه بجدارة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ذاع صيته بفضل سرعته الفائقة، وقوته البدنية، ومرونته التكتيكية، وروحه القتالية العالية.ومنذ خوضه مباراته الدولية الأولى مع غانا عام 2022، أصبح ركيزة أساسية لا غنى عنها في تشكيلة نادي بلاك ستارز، حيث مثل بلاده في البطولات الدولية الكبرى بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم وكأس الأمم الأفريقية. وشارك في أكثر من 30 مباراة دولية وسجل أهدافًا حاسمة لبلاده، ليُرسخ مكانته كأحد أبرز سفراء كرة القدم الغانية.وبعد مسيرة حافلة ومبهرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أحرز خلالها 30 هدفًا فيما يزيد قليلًا عن 100 مباراة، وفرض نفسه كأحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري، أتم سيمينيو انتقاله الكبير والمدوي إلى صفوف نادي مانشستر سيتي في عام 2026.ويحظى سيمينيو بإعجاب واسع نظرًا لحرفيته العالية، وتواضعه الجم، والتزامه بالتطور المستمر، مما يجعله التجسيد الحي لقيم الإعداد والتفاني والتميز التي تقبع في قلب حملة "شاي أحمد" العالمية "الاستعداد هو كل شيء". وبصفته السفير العالمي للعلامة التجارية، سيساهم في إلهام المستهلكين حول العالم من خلال ترسيخ إيمان مشترك بأن النجاح الحقيقي يُصنع ويُشيد قبل وقت طويل من لحظة الصعود إلى المسرح أو النزول إلى أرض الملعب.

الإعداد.. سر التفوق في الملعب وفي فنجان الشاي

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.