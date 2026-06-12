台湾発Serafim、日本市場に本格参入。株式会社サイバーウィンと提携し、次世代『Serafim S3』をヨドバシカメラで販売開始
リビングでくつろぎながら『Serafim S3』を使ってレースゲームを楽しむ様子。USB-C直結による低遅延性能と、家庭用ゲーム機のような快適な操作性により、自宅でも本格的なモバイルゲーミング体験を実現します。
京都・大阪のゲーマー必見！「Serafim S3」がヨドバシカメラで販売開始。スマホを最強のゲーム機に変えるコントローラーが登場です。店頭で実機を触れるチャンス！低遅延のレスポンスを今すぐチェックTAIPEI, TAIWAN, June 12, 2026 /EINPresswire.com/ -- モバイルゲーミングハードウェアおよびソフトウェア開発を手がける Serafim（本社：台湾台北市）は、日本市場における戦略的提携として、株式会社サイバーウィンと販売代理店契約を締結しました。本提携により、日本国内での販売チャネル開発および市場拡大を加速させます。また、第一弾として、ゲーミングコントローラー「Serafim S3」を、日本有数の家電量販店である株式会社ヨドバシカメラの店舗にて販売開始いたします。
日本におけるモバイルゲームおよびクラウドゲーム市場は、スマートフォンでの高品位なゲーム体験に対する需要の高まりを背景に、堅調な成長を続けています。Serafimは、スマートフォンをまるで家庭用ゲーム機のように変貌させる「Serafim S3」を開発し、場所を選ばない快適でレスポンスの良いゲーム環境を提供します。
【Serafim S3の主な特徴】
• iOS/Android両対応: Apple MFi認証を取得済み。Android、Windows、macOS、PlayStation環境でも幅広く利用可能。
• 低遅延・高精度: USB-C直結による超低遅延プレイを実現。ホール効果ジョイスティックおよびアナログトリガーを採用し、精密な操作と高い耐久性を確保。
• 優れたユーザビリティ: 交換可能なグリップ、最大17.9cmまでの調整機能、パススルー充電機能、3.5mmヘッドフォンジャック搭載。
• 専用アプリ: 「Serafim Console 」アプリでゲーム検索、プレイ動画の録画・編集、SNS共有、Twitch配信が可能。
【販売店舗情報】
本製品は、現在、株式会社ヨドバシカメラの京都、大阪店舗にて販売を開始しております。店頭にて実機を展示しておりますので、ぜひその操作性をお確かめください。
【代表者コメント】
Serafim Technologies Inc 代表 GZ Chen：
「私たちは、ゲームを愛する日本のプレイヤーの皆様に、Serafimの革新的な体験をお届けできることを心から嬉しく思います。日本市場は世界でも特に品質に厳しく、素晴らしいゲーム文化を持っています。サイバーウィン様という強力なパートナーと共に、Serafim S3を通じて日本のゲーミングライフをより楽しく、より熱いものにできると確信しています。」
株式会社サイバーウィン 担当者 小林悠里：
「この度、世界的なゲーミングブランドであるSerafimを日本の皆様にご紹介できることを大変光栄に思います。Serafim S3の卓越した操作性と低遅延性能は、日本のスマホゲーマーが求めていた『理想の環境』を実現するものです。ヨドバシカメラ様での販売を通じて、多くのユーザー様に直接製品を手に取っていただき、その驚きの性能を体感していただきたいと考えています。」
【Serafimについて】
Serafimは、精密ハードウェアと強力なソフトウェア、シームレスなプラットフォーム統合を組み合わせた革新的なモバイルゲーミングソリューションを提供するグローバルブランドです。（詳細URL: https://serafimgaming.com/ja/ ）
【株式会社サイバーウィンについて】
日本国内でのコンシューマーエレクトロニクスおよびゲーミング製品の販売・市場開発を専門とする企業。国際的なブランドの日本市場参入をサポートしています。（詳細URL: http://cyberwin.co.jp/ ）
【本件に関するお問い合わせ先】
Youchia Tsao
Serafim Technologies Inc.
yoga@serafimgaming.com
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Serafim S3ゲーミングコントローラー - 公式PV
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