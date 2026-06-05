تصاميم شبيهة بالكهرمان تلفت الأنظار.. “مسابيح الفيلجاوي” يطرح موديلات جديدة لعشاق الفخامة بالخليج
شهدت تصاميم “مسابيح الفيلجاوي” الشبيهة بالكهرمان اهتماماً متزايداً في الكويت والخليج مع تزايد الإقبال على الموديلات الفاخرة والبثوث المباشر
ويقع محل “مسابيح الفيلجاوي” في مجمع سوق فهد البصمان التراثي داخل
المباركية في الكويت، حيث يشهد إقبالاً من هواة اقتناء المسابيح الباحثين عن
التصاميم النادرة والموديلات المختلفة.
واشتهر الحساب الرسمي “@msabi7_alf” بعرض موديلات متنوعة من
المسابيح الفاخرة عبر البثوث المباشرة، مع التركيز على تقديم تشكيلات شبيهة بالكهرمان بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى.
ويؤكد القائمون على “مسابيح الفيلجاوي” حرصهم على توفير موديلات مستوحاة
من الطابع الكهرماني بأسعار مناسبة لشريحة واسعة من العملاء، حيث تبدأ بعض
للمزيد من المعلومات ومتابعة أحدث التصاميم:
الموديلات من أسعار اقتصادية وتصل إلى قطع فاخرة مخصصة لهواة الاقتناء
والتصاميم النادرة.
كما شهدت البثوث المباشرة الخاصة بالحساب تفاعلاً ملحوظاً من متابعين داخل
الكويت والخليج، خصوصاً مع عرض موديلات التراب الكهرب الش
بيهة بالكهرمان والتي أصبحت محط اهتمام الكثير من المهتمين بعالم المسابيح الفاخرة.
ويرى متابعون أن “مسابيح الفيلجاوي” أصبح من الأسماء البارزة في سوق
المسابيح بالكويت، خاصة مع تنوع التصاميم والأسلوب المختلف في عرض القطع
الحصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي
للمزيد من المعلومات عن شركه الفيلا الكهرمانيه ( مسابيح الفيلجاوي )
ومتابعة أحدث التصاميم:
TikTok: @msabi7_alf
Instagram: @msabi7_alf
الموقع:
مجمع الصفاة – سوق المباركية – سوق فهد البصمان التراثي – محل رقم 8 – الكويت.
Jassem Alfelchawy
Villa Kahrmaniya
+965 68886953
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