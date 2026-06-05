تصاميم شبيهة بالكهرمان تلفت الأنظار.. “مسابيح الفيلجاوي” يطرح موديلات جديدة لعشاق الفخامة بالخليج

احد موديلات بودره الكهرمان المشابه للكهرمان الطبيعي نفسه

شهدت تصاميم “مسابيح الفيلجاوي” الشبيهة بالكهرمان اهتماماً متزايداً في الكويت والخليج مع تزايد الإقبال على الموديلات الفاخرة والبثوث المباشر

نسعى لتقديم تصاميم مسابيح شبيهة بالكهرمان تجمع بين الفخامة والهوية الخليجية بأسعار تنافسيه” — شركه الفيلا الكهرمانيه

KUWAIT CITY, KUWAIT, June 5, 2026 / EINPresswire.com / --ويقع محل “ مسابيح الفيلجاوي ” في مجمع سوق فهد البصمان التراثي داخلالمباركية في الكويت، حيث يشهد إقبالاً من هواة اقتناء المسابيح الباحثين عنالتصاميم النادرة والموديلات المختلفة.واشتهر الحساب الرسمي “@msabi7_alf” بعرض موديلات متنوعة منالمسابيح الفاخرة عبر البثوث المباشرة، مع التركيز على تقديم تشكيلات شبيهة بالكهرمان بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى.ويؤكد القائمون على “مسابيح الفيلجاوي” حرصهم على توفير موديلات مستوحاةمن الطابع الكهرماني بأسعار مناسبة لشريحة واسعة من العملاء، حيث تبدأ بعضللمزيد من المعلومات ومتابعة أحدث التصاميم:الموديلات من أسعار اقتصادية وتصل إلى قطع فاخرة مخصصة لهواة الاقتناءوالتصاميم النادرة.كما شهدت البثوث المباشرة الخاصة بالحساب تفاعلاً ملحوظاً من متابعين داخلالكويت والخليج، خصوصاً مع عرض موديلات التراب الكهرب الشبيهة بالكهرمان والتي أصبحت محط اهتمام الكثير من المهتمين بعالم المسابيح الفاخرة.ويرى متابعون أن “مسابيح الفيلجاوي” أصبح من الأسماء البارزة في سوقالمسابيح بالكويت، خاصة مع تنوع التصاميم والأسلوب المختلف في عرض القطعالحصرية عبر منصات التواصل الاجتماعيللمزيد من المعلومات عن شركه الفيلا الكهرمانيه ( مسابيح الفيلجاوي )ومتابعة أحدث التصاميم:TikTok: @msabi7_alfInstagram: @msabi7_alfالموقع:مجمع الصفاة – سوق المباركية – سوق فهد البصمان التراثي – محل رقم 8 – الكويت.

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