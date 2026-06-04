الفيلا الكهرمانية تعزز حضور «مسابيح الفيلجاوي» بالكويت
الفيلا الكهرمانية، المعروفة عبر «مسابيح الفيلجاوي»، تواصل تعزيز حضورها بعالم المسابيح الفاخرة والكهرمان بالكويت والخليج
وتميزت «مسابيح الفيلجاوي» بتقديم تصاميم تجمع بين الأصالة الخليجية
والطابع العصري، مع اهتمام واضح بجودة الكهرمان والتفاصيل الحرفية التي جذبت اهتمام عشاق المسابيح الفاخرة والمقتنيات التراثيه
ويقدم حساب @msabi7_alf محتوى متخصص بعالم المسابيح والكهرمان
، مع استعراض تصاميم وقطع مميزة ساهمت في بناء حضور قوي للعلامة داخل الكويت وخارجها.
وأكدت الفيلا الكهرمانية استمرارها في تطوير حضورها الرقمي وتقديم منتجات
مميزة لعشاق المسابيح الفاخرة، مع التركيز على الجودة والتميز والهوية التراثية الحديثة
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Jassem Alfelchawy
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