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“احتسي قهوتي مع سبحتي”.. مسابيح الفيلجاوي تواصل جذب عشاق الكهرمان

الفيلا الكهرمانيه | مسابيح فاخره مستوحاه من التراث الكويتي

“احتسي قهوتي مع سبحتي”.. شعار ارتبط بعالم مسابيح الفيلجاوي وعشّاق الكهرمان بالكويت

احتسي قهوتي مع سبحتي… خوش قهوة وخوش سبحة”
— الفيلا الكهرمانيه
KUWAIT CITY, KUWAIT, June 4, 2026 /EINPresswire.com/ --

واشتهرت العلامة بجملتها المتداولة:


“احتسي قهوتي مع سبحتي… خوش قهوة وخوش سبحة”


TikTok:

https://www.tiktok.com/@msabi7_alf


والتي أصبحت مرتبطة بالمحتوى الذي يقدمه الحساب الرسمي عبر منصات


التواصل الاجتماعي والبثوث المباشرة الخاصة بعشّاق المسابيح والكهرمان.

وتقدم «مسابيح الفيلجاوي» تشكيلة متنوعة من المسابيح الفاخرة وخامات


الكهرمان والكست الحديثة، مع اهتمام واضح بالتفاصيل الدقيقة والطابع الكويتي المميز الذي جذب اهتمام عشّاق المسابيح داخل الكويت وخارجها.

كما يواصل


حساب msabi7_alf استعراض التصاميم والخامات النادرة والمقتنيات المميزة التي لاقت انتشاراً واسعاً بين المتابعين المهتمين بعالم المسابيح

Jassem Alfelchawy
Villa Kahrmaniya
+965 6888 6953
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“احتسي قهوتي مع سبحتي”.. مسابيح الفيلجاوي تواصل جذب عشاق الكهرمان

Distribution channels: Retail


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