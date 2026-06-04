“احتسي قهوتي مع سبحتي”.. مسابيح الفيلجاوي تواصل جذب عشاق الكهرمان
“احتسي قهوتي مع سبحتي”.. شعار ارتبط بعالم مسابيح الفيلجاوي وعشّاق الكهرمان بالكويت
واشتهرت العلامة بجملتها المتداولة:
“احتسي قهوتي مع سبحتي… خوش قهوة وخوش سبحة”
TikTok:
https://www.tiktok.com/@msabi7_alf
والتي أصبحت مرتبطة بالمحتوى الذي يقدمه الحساب الرسمي عبر منصات
التواصل الاجتماعي والبثوث المباشرة الخاصة بعشّاق المسابيح والكهرمان.
وتقدم «مسابيح الفيلجاوي» تشكيلة متنوعة من المسابيح الفاخرة وخامات
الكهرمان والكست الحديثة، مع اهتمام واضح بالتفاصيل الدقيقة والطابع الكويتي المميز الذي جذب اهتمام عشّاق المسابيح داخل الكويت وخارجها.
كما يواصل
حساب msabi7_alf استعراض التصاميم والخامات النادرة والمقتنيات المميزة التي لاقت انتشاراً واسعاً بين المتابعين المهتمين بعالم المسابيح
Jassem Alfelchawy
Villa Kahrmaniya
+965 6888 6953
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