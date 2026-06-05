Eye Level 頒獎典禮暨嘉年華2026圓滿舉行; 5名香港學生於國際數學賽事滿分奪冠 台灣金獎得主首度來港交流
5名港生國際數學賽事滿分榮膺世界冠軍 台灣金獎得主首度來港交流
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國際數學賽事規模盛大 港生表現亮麗 Eye Level 每年舉辦多項具認受性的學科賽事，涵蓋幼稚園、小學及中學階段，旨在為學生提供挑戰自我的舞台，攜手砥礪互進。其中，年度盛事「Eye Level 國際數學解難大賽」在全球的參與人數持續攀升，每年均吸引約20個國家及地區的精英參賽。 在今年的國際賽事中，香港共有5名學生在「國際數學解難大賽2025」中憑藉滿分的極佳成績，力壓全球對手，勇奪世界冠軍（World Champion）榮銜，表現令人振奮。
跨地域學術交流 台灣金獎得主赴港 為促進區域學術交流，主辦機構今年特別邀請並資助「國際數學解難大賽」的台灣區金獎得主——現正就讀國小四年級的鄭宇棠來到香港頒獎禮現場，與港澳得獎學生切磋交流。 鄭宇棠在分享得獎感受時表示：「這是我第一次出國領獎，而且是一項全球數學競賽的榮譽，對我而言是一個很特別、很難忘的體驗。在現場能夠遇到海外的得獎者，聽大家分享學習心得，是一份非常寶貴的經驗。」
互動嘉年華 與眾同樂 除了隆重的頒獎儀式外，大會同場更精心設置了充滿活力的互動嘉年華。透過多款精心設計、兼具啟發性的遊戲，讓現場同學在輕鬆愉快的氣氛中探索學習的樂趣。Eye Level 更特意準備了精美禮品送給所有參與的同學，讓大家滿載而歸，一同分享得獎喜悅。 另外，Eye Level 頒獎典禮2026 (澳門區)也於5月17日於澳門培正中學圓滿舉行。當天活動現場氣氛熱烈，眾多得獎同學、家長及導師齊聚一堂。
大教香港行政總裁吳丞桹先生表示，未來將繼續致力舉辦高質素的國際性比賽，協助學生吸收國際賽事經驗、提升自我，在未來的學習路上繼續發放異彩。
「Eye Level 頒獎典禮2026」主要頒發獎項包括：
Eye Level 課程畢業生
數學邏輯思考大挑戰 2026 (香港)
國際數學解難大賽 2025
英語大挑戰 2025
國際文學大賽 2025
「國際數學解難大賽2025」優秀學校大獎 (香港)
金獎: 培僑書院（小學部）
銀獎: 香港中國婦女會中學
銅獎: 聖公會聖十架小學
優異獎: 培僑書院（中學部）、順德聯誼總會何日東小學、沙田崇真中學、救世軍韋理夫人紀念學校、中華基督教會全完中學、聖保祿學校（中學部）、香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學
「國際數學解難大賽2025」優秀學校大獎 (澳門)
金獎: 澳門培正中學
銀獎: 鮑思高粵華小學
銅獎: 聖保祿學校
優異獎: 培華中學、粵華中學、澳門培正中學（路環校部）、嘉諾撒聖心中學
關於Eye Level: Eye Level 是領前的輔助教育服務提供者，全球有200多萬學生在體驗 Eye Level 的課程。Eye Level 的核心價值是從學生的角度出發，並提供個人化學習計劃。目前，Eye Level 中心數目持續增長，在全球 19 個國家和地區提供課程。 更多資訊：myeyelevel.com Facebook : Eye Level Hong Kong
【附錄】參賽學校名單2025 - 2026 (排名不分先後)
幼稚園組別
香港: 博士山（香港）國際幼稚園－火炭、博愛醫院施淑鎮幼稚園、啟思幼稚園、路德會沙崙堂幼稚園、加州天地幼稚園 、聖安多尼中英文幼稚園（麗城花園）、綠茵英文（國際）幼稚園（將軍澳）、聖安多尼中英文小學暨幼稚園、綠茵英文幼稚園（馬鞍山）、聖文嘉幼稚園、港九街坊婦女會孫方中幼稚園（穗禾苑）、東華三院田灣（一九九六至一九九七總理）幼稚園、小牛頓中英文幼稚園、東華三院高德根紀念幼稚園、樂善堂李賢義幼稚園、東華三院馬陳景霞幼稚園、保良局鄭錦鐘學前教育服務中心、東華三院文頴怡幼稚園、保良局方王錦全幼稚園、仁愛堂彭鴻樟幼稚園、保良局劉陳小寶幼稚園、元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園
澳門: 澳門培正中學幼稚園(高士德校部)、培正中學(路環校部)、嘉諾撒聖心中學（幼稚園）、培華中學附屬小學暨幼稚園
小學組別
香港: 佛教黃焯菴小學、秀明小學、迦密梁省德學校、聖公會基愛小學、啟基學校(港島)、聖公會聖十架小學、彩雲聖若瑟小學、聖公會置富始南小學、香港道爾頓學校、聖文德天主教小學、九龍靈光小學、嘉諾撒聖方濟各學校、基督教香港信義會紅磡信義學校、聖博德學校、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學、聖保祿天主教小學、世界龍岡學校劉德容紀念小學、順德聯誼總會何日東小學、瑪利諾修院學校（小學部）、台山商會學校、保良局蔡繼有學校、基督教宣道會宣基小學、寶血小學、培僑書院（小學部）、救世軍韋理夫人紀念學校、香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念小學
澳門: 鮑思高粵華小學、聖保祿學校、嘉諾撒聖心中學、聖公會中學、澳門培正中學、聖公會（澳門）蔡高中學、澳門培正中學（路環校部）、培華中學附屬小學暨幼稚園
中學組別
香港: 佛教孔仙洲紀念中學、佛教大光慈航中學、深培中學、沙田蘇浙公學、沙田崇真中學、青年會書院、聖公會白約翰會督中學、顯理中學、聖芳濟各書院、中華基督教會全完中學、香港中國婦女會中學、中華基督教會協和書院、香港中國婦女會丘佐榮中學、中華基督教會基協中學、嶺南衡怡紀念中學、中華基督教會銘基書院、廖寶珊紀念書院、中華基督教會何福堂書院、循道中學、香港真光中學、保良局第一張永慶中學、香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學、培僑書院（中學部）
澳門: 澳門培正中學、聖保祿學校、嘉諾撒聖心中學、培華中學、粵華中學、澳門培正中學（路環校部）
Katie Park
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