جيتور T2 تفوز بجائزة سيارة العام في جنوب أفريقيا لعام 2026
EINPresswire.com/ -- فازت جيتور T2 بجائزة سيارة العام في جنوب أفريقيا (COTY) لعام 2026، إلى جانب المركز الأول في فئة "المغامرة الخفيفة". وبذلك تُصبح جيتور أول شركة سيارات صينية تحرز هذا اللقب المرموق في تاريخ المسابقة الممتد لأربعين عاماً، مما يعزز نفوذها وحضورها في السوق جنوب الأفريقية.
اعتراف رسمي وتكريم رفيع لجيتور T2
أعلنت رابطة صحفيي السيارات في جنوب أفريقيا (SAGMJ) عن النتائج في 27 مايو، وقد خاضت جيتور T2 منافسة شديدة. فمن أصل 55 سيارة مؤهلة في المرحلة الأولى، جرى تقليص القائمة إلى 30 سيارة في نصف النهائي، ثم أُعلن في يناير الماضي عن 18 سيارة متأهلة للتصفيات النهائية. وقد خضعت هذه السيارة لتقييم مكثف على مدى ثلاثة أيام في حلبة سباقات Zwartkops والطرق المحيطة بها، برعاية لجنة تحكيم مؤلفة من 25 محكماً متخصصاً.
شملت معايير التحكيم مجالات واسعة، أبرزها: الابتكار والتكنولوجيا، والسلامة، والأداء، والجودة الشاملة، فضلاً عن تقييم مدى ملاءمة المركبة لاحتياجات المستهلك، ونجاحها في المبيعات، وعمليتها وتكيّفها مع ظروف القيادة في جنوب أفريقيا؛ ما يضمن أن تعكس الجائزة الجمعَ بين جاذبية السوق والتميّز الفعلي في بيئة القيادة الحقيقية. وقد أحرزت جيتور T2 لقب السيارة الأولى بفضل قدراتها الانتاجية المتكاملة.
وصرّح Ke Chuandeng، رئيس جيتور الدولية: "تُعدّ جنوب أفريقيا من الأسواق الاستراتيجية المحورية لجيتور. وفي مواجهة بيئة تنافسية شديدة، تواصل جيتور التمسك باستراتيجية تطوير طويلة الأجل تتمحور حول المستخدم. وسنواصل تعزيز حضورنا المحلي وتقديم منتجات تلبّي احتياجات المستخدمين في هذا السوق."
ترسّخ في جنوب أفريقيا وتُسرّع JETOUR توسعها العالمي.
يستند إنجاز جيتور في هذه الجائزة إلى جهودها المستمرة في تعميق حضورها بالسوق جنوب الأفريقية. فمنذ دخولها هذا السوق، عملت جيتور على الإطلاق المتدرج للطرازات الجديدة وتوسيع شبكة الوكلاء، لتتحول إلى علامة تجارية رئيسية ضمن أكثر السيارات مبيعاً محلياً. وقد حازت جيتور T2 التي أُطلقت العام الماضي ثقة المستهلكين في جنوب أفريقيا وتقديرهم، بفضل تصميمها الخارجي الوعر الجذاب، وتجهيزاتها التقنية الداخلية المتنوعة، ومواصفات الأمان القوية، لتحتل المركز الأول في فئة SUV-D.
ومن اللافت أنه خلال قمة مجموعة العشرين (G20) التي احتضنتها جنوب أفريقيا في نهاية العام الماضي، جرى اعتماد جيتور T2 سيارةً رسميةً للحدث. كما تجاوزت المبيعات العالمية التراكمية لسلسلة جيتور T2 500,000 وحدة خلال 33 شهراً فحسب، مسجّلةً بذلك أسرع وتيرة مبيعات على مستوى العالم لأي سيارة بتصميم صندوقي في هذا الإطار الزمني.
منذ تأسيسها عام ٢٠١٨، دخلت جيتور ١٠٠ دولة ومنطقة حول العالم، وأسّست أكثر من 2,000 منفذ مبيعات وخدمات ما بعد البيع، لتبلغ مبيعاتها التراكمية العالمية ما يزيد على 2.36 مليون وحدة. وتمضي جيتور في مسيرتها مستلهمةً فلسفتها في التوسع العالمي "في مكان ما، من أجل مكان ما، كن في مكان ما"، ساعيةً إلى تعميق حضورها العالمي من خلال العمليات المحلية ومصفوفة المنتجات المتنوعة، لتقديم تجربة تنقل فاخرة ومميزة لعملائها في جميع أنحاء العالم.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: jetourglobal.com
Tina Liu
اعتراف رسمي وتكريم رفيع لجيتور T2
أعلنت رابطة صحفيي السيارات في جنوب أفريقيا (SAGMJ) عن النتائج في 27 مايو، وقد خاضت جيتور T2 منافسة شديدة. فمن أصل 55 سيارة مؤهلة في المرحلة الأولى، جرى تقليص القائمة إلى 30 سيارة في نصف النهائي، ثم أُعلن في يناير الماضي عن 18 سيارة متأهلة للتصفيات النهائية. وقد خضعت هذه السيارة لتقييم مكثف على مدى ثلاثة أيام في حلبة سباقات Zwartkops والطرق المحيطة بها، برعاية لجنة تحكيم مؤلفة من 25 محكماً متخصصاً.
شملت معايير التحكيم مجالات واسعة، أبرزها: الابتكار والتكنولوجيا، والسلامة، والأداء، والجودة الشاملة، فضلاً عن تقييم مدى ملاءمة المركبة لاحتياجات المستهلك، ونجاحها في المبيعات، وعمليتها وتكيّفها مع ظروف القيادة في جنوب أفريقيا؛ ما يضمن أن تعكس الجائزة الجمعَ بين جاذبية السوق والتميّز الفعلي في بيئة القيادة الحقيقية. وقد أحرزت جيتور T2 لقب السيارة الأولى بفضل قدراتها الانتاجية المتكاملة.
وصرّح Ke Chuandeng، رئيس جيتور الدولية: "تُعدّ جنوب أفريقيا من الأسواق الاستراتيجية المحورية لجيتور. وفي مواجهة بيئة تنافسية شديدة، تواصل جيتور التمسك باستراتيجية تطوير طويلة الأجل تتمحور حول المستخدم. وسنواصل تعزيز حضورنا المحلي وتقديم منتجات تلبّي احتياجات المستخدمين في هذا السوق."
ترسّخ في جنوب أفريقيا وتُسرّع JETOUR توسعها العالمي.
يستند إنجاز جيتور في هذه الجائزة إلى جهودها المستمرة في تعميق حضورها بالسوق جنوب الأفريقية. فمنذ دخولها هذا السوق، عملت جيتور على الإطلاق المتدرج للطرازات الجديدة وتوسيع شبكة الوكلاء، لتتحول إلى علامة تجارية رئيسية ضمن أكثر السيارات مبيعاً محلياً. وقد حازت جيتور T2 التي أُطلقت العام الماضي ثقة المستهلكين في جنوب أفريقيا وتقديرهم، بفضل تصميمها الخارجي الوعر الجذاب، وتجهيزاتها التقنية الداخلية المتنوعة، ومواصفات الأمان القوية، لتحتل المركز الأول في فئة SUV-D.
ومن اللافت أنه خلال قمة مجموعة العشرين (G20) التي احتضنتها جنوب أفريقيا في نهاية العام الماضي، جرى اعتماد جيتور T2 سيارةً رسميةً للحدث. كما تجاوزت المبيعات العالمية التراكمية لسلسلة جيتور T2 500,000 وحدة خلال 33 شهراً فحسب، مسجّلةً بذلك أسرع وتيرة مبيعات على مستوى العالم لأي سيارة بتصميم صندوقي في هذا الإطار الزمني.
منذ تأسيسها عام ٢٠١٨، دخلت جيتور ١٠٠ دولة ومنطقة حول العالم، وأسّست أكثر من 2,000 منفذ مبيعات وخدمات ما بعد البيع، لتبلغ مبيعاتها التراكمية العالمية ما يزيد على 2.36 مليون وحدة. وتمضي جيتور في مسيرتها مستلهمةً فلسفتها في التوسع العالمي "في مكان ما، من أجل مكان ما، كن في مكان ما"، ساعيةً إلى تعميق حضورها العالمي من خلال العمليات المحلية ومصفوفة المنتجات المتنوعة، لتقديم تجربة تنقل فاخرة ومميزة لعملائها في جميع أنحاء العالم.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: jetourglobal.com
Tina Liu
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