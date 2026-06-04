하이퍼써멀, 2026 충청 경향하우징페어에서 신우웰텍 지원
건설 및 현장 적용을 위한 휴대용 고성능 절단 시스템 라이브 시연 진행SEOUL, SEOUL, SOUTH KOREA, June 5, 2026 /EINPresswire.com/ -- 산업용 절단 시스템 및 소프트웨어 분야를 선도하는 미국 기업 하이퍼써멀 어소시에이츠(Hypertherm Associates)는 2026년 6월 11일부터 14일까지 대한민국 청주 오송(OSCO)에서 개최되는 2026 충청 경향하우징페어에서 프리미어 파트너인 신우웰텍(Shinwoo Weltec)을 지원한다.
올해는 신우웰텍이 충청 경향하우징페어에 처음으로 참가하는 해로, 한국 건설 및 주택 산업 내 입지를 확대하려는 지속적인 노력을 보여준다.
전시회에서 하이퍼써멀과 신우웰텍은 현장 작업에서 더 높은 효율성과 이동성을 추구하는 건설 전문가들을 위한 실용적인 절단 솔루션을 선보일 예정이다.
부스의 주요 하이라이트로는 하이퍼써멀의 Powermax® 플라즈마 시스템을 활용한 라이브 절단 시연이 진행되며, 방문객들은 구조물 제작, 설치 및 유지보수와 같은 실제 건설 작업 환경에서의 성능을 직접 확인할 수 있다.
이번 전시에서는 유연성과 신뢰성이 중요한 현장 작업에 적합한 휴대용 플라즈마 시스템이 소개된다. 내장 공기 압축기를 탑재한 Powermax30®AIR 는 외부 공기 공급 장치 없이도 언제 어디서나 신속하고 효율적인 절단이 가능해 현장 수리 및 유지보수 작업에 탁월한 편의성을 제공한다.
또한 Powermax45® SYNC는 다양한 작업 환경에서 절단 및 가우징 작업을 수행할 수 있는 높은 범용성을 갖추고 있으며, 간편한 조작, 최적화된 성능, 뛰어난 적응성을 제공하는 제품으로 소개된다.
이와 함께 새롭게 출시된 Powermax33XP 도 전시되며, 뛰어난 휴대성과 절단 성능의 균형을 통해 빠르고 깔끔한 절단이 필요한 경량~중간 작업 수준의 건설 현장에 이상적인 솔루션을 제공한다.
“건설 산업 전반에서 휴대성, 사용 편의성, 운영 비용 절감, 안전성 향상, 그리고 일관된 성능을 모두 갖춘 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다,”라고 하이퍼써멀 한국 세일즈 디렉터인 Wagner Turri는 말했다.
“프리미어 파트너인 신우웰텍과 함께, 우리의 플라즈마 기술이 시공업체와 제조업체가 생산성을 향상시키는 동시에 작업장과 현장 모두에서 높은 품질과 우수한 결과를 유지할 수 있도록 어떻게 지원하는지 선보일 수 있기를 기대합니다.”
하이퍼써멀의 한국 기반 팀과 현지 파트너 전문가들은 행사 기간 동안 부스를 방문하는 고객들과 소통하며, 다양한 적용 사례에 대한 인사이트를 제공하고 플라즈마 절단 솔루션을 건설 작업 프로세스에 효과적으로 통합하는 방법을 안내할 예정이다.
방문객들은 전시 기간 동안 신우웰텍 부스 A01에서 라이브 시연을 직접 경험하고 전문가들과 상담할 수 있다.
Hypertherm Associates 소개:
Hypertherm Associates는 미국에 기반을 둔 산업용 절단 제품 및 소프트웨어 제조업체입니다. Hypertherm 플라즈마 및 OMAX 워터젯 시스템을 포함한 제품들은 전 세계 기업에서 선박, 비행기 및 철도 차량을 제작하고, 강철 건물을 짓고, 중장비를 만들고, 풍력 터빈을 세우는 등에 이용되고 있습니다. 절단 시스템 외에도 Hypertherm Associates는 성능과 신뢰성에서 인정을 받고 있는 CNC와 소프트웨어를 제작하여 수십만 업체에 생산성과 수익성을 높이는 도움을 주고 있습니다. 1968년에 설립된 Hypertherm Associates는 100% 직원 소유의 기업으로, 2,000명 이상이 근무하고 있고 전 세계에 사업장과 파트너사를 보유하고 있습니다. 자세한 내용은 www.HyperthermAssociates.com 을 참조하세요.
Cherrist Chuah
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