Notice of Evaluation Meeting
NOTICE OF EVALUATION MEETING
DATE: June 12, 2026
TIME: 11:30 A.M.
PLACE: James Page Government Complex – OMB Conference Room
96135 Nassau Place
Yulee, FL 32097
PURPOSE: EVALUATION MEETING FOR NC26-008-RFQ REAL ESTATE BROKERAGE SERVICES
THE PUBLIC IS INVITED TO BE PRESENT. IF A PERSON DECIDES TO APPEAL ANY DECISION MADE BY THE BOARD, AGENCY, OR COMMISSION WITH RESPECT TO ANY MATTER CONSIDERED AT SUCH MEETING OR HEARING, HE/SHE WILL NEED A RECORD OF THE PROCEEDINGS AND THAT FOR SUCH PURPOSE MAY NEED TO ENSURE THAT A VERBATIM RECORD OF THE PROCEEDINGS IS MADE, WHICH RECORD INCLUDES THE EVIDENCE AND TESTIMONY UPON WHICH THE APPEAL IS TO BE BASED.
IN ACCORDANCE WITH THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT, PERSONS NEEDING A REASONABLE ACCOMMODATION TO PARTICIPATE IN THIS MEETING SHOULD CONTACT THE COUNTY MANAGER’S OFFICE AT CONTACT@NASSAUCOUNTYFL.COM, 96135 NASSAU PLACE, SUITE 1, YULEE, FL 32097, PHONE NO. 904-530-6010, NO LATER THAN SEVENTY-TWO (72) HOURS PRIOR TO THE PROCEEDING. IF YOU ARE HEARING OR VOICE IMPAIRED, PLEASE CALL THE FLORIDA RELAY SERVICE AT 711 OR TOLL-FREE AT 1-800-955-8771 (TTY).
BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS
ATTEST: NASSAU COUNTY, FLORIDA
MITCH L. KEITER, ALYSON R. MCCULLOUGH CHAIRMAN CHAIR
EX-OFFICIO CLERK
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