하이퍼썸(Hypertherm), HyPilot® 카트리지 출시

Hypertherm HyPilot® Cartridge

연속 파일럿 아크 플라즈마 절단에서 소모품 수명을 최적화하고 비용 절감

HANOVER, NH, UNITED STATES, June 3, 2026 / EINPresswire.com / -- 산업용 절단 시스템 및 소프트웨어의 선도적인 제조업체인 하이퍼썸 어소시에이츠( Hypertherm Associates )는 연속 파일럿 아크 플라즈마 절단 작업에서 소모품 수명을 극대화하고 비용을 절감하도록 설계된 HyPilot카트리지 출시를 발표했습니다.HyPilot 카트리지는 구조용 강재, 파이프 및 튜브, 압력 용기, 자동차 제조 산업과 같은 분야를 위해 특별히 개발되었습니다. 이러한 산업에서는 생산성을 최적화하고 다운타임을 방지하기 위해 파일럿 아크 사용 시간이 길어지는 경우가 많아, 소모품의 내구성이 전체 시스템 성능에 있어 매우 중요한 요소가 됩니다.본 카트리지는 로봇 및 협동 로봇 플라즈마 절단 환경에 맞춰 설계되었으며, 주조물 트리밍과 같은 3D 애플리케이션의 고유한 요구를 충족합니다. 이러한 작업에서는 장시간의 파일럿 아크와 더 높은 스탠드오프 높이로 인해 소모품 마모가 가속화됩니다. 특허 출원 중인 첨단 NickelPlus기술을 적용함으로써, 연속 파일럿 아크 작업에서 표준 105암페어 기계식 카트리지 대비 최소 두 배 이상의 수명을 제공하며, 생산성이나 절단 품질을 저하시키지 않으면서 운영 비용을 절감합니다.제조업체들이 기존 방식 대비 유연성과 빠른 속도로 인해 로봇 플라즈마 절단을 점점 더 많이 도입함에 따라, HyPilot 카트리지는 이러한 가치를 더욱 강화하고 총소유비용(TCO, Total Cost of Ownership)을 낮추는 데 기여합니다.하이퍼썸의 제품 관리자 에드 존슨(Ed Johnson)은 다음과 같이 말했습니다.“업계가 기존 절단 방식에서 최신 기술로 전환하는 가운데, 제조업체들은 생산 성능 향상과 더불어 비용 효율성 또한 개선하고자 합니다. HyPilot 카트리지는 고객들이 트림 프레스, 톱 및 기타 유연성이 낮은 기술에서 벗어나 플라즈마 절단으로 전환하는 과정에서의 요구를 반영해 개발되었습니다.”Hypertherm Associates 소개:Hypertherm Associates는 미국에 기반을 둔 산업용 절단 제품 및 소프트웨어 제조업체입니다. Hypertherm 플라즈마 및 OMAX 워터젯 시스템을 포함한 제품들은 전 세계 기업에서 선박, 비행기 및 철도 차량을 제작하고, 강철 건물을 짓고, 중장비를 만들고, 풍력 터빈을 세우는 등에 이용되고 있습니다. 절단 시스템 외에도 Hypertherm Associates는 성능과 신뢰성에서 인정을 받고 있는 CNC와 소프트웨어를 제작하여 수십만 업체에 생산성과 수익성을 높이는 도움을 주고 있습니다. 1968년에 설립된 Hypertherm Associates는 100% 직원 소유의 기업으로, 2,000명 이상이 근무하고 있고 전 세계에 사업장과 파트너사를 보유하고 있습니다. 자세한 내용은 www.HyperthermAssociates.com 을 참조하세요.

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