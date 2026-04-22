復健堂發佈全港最詳盡物理治療完全指南　助市民掌握治療選擇

註冊物理治療師和註冊中醫師，能夠將循證醫學的物理治療技術與傳統中醫的針灸、跌打正骨、拔罐等療法有機結合，從多個層面處理痛症的根本原因” — 創辦人 Brian

HONG KONG, HONG KONG, April 22, 2026 /EINPresswire.com/ --

香港，2026 年 4 月 — 位於九龍太子的中西醫結合治療中心 復健堂 Neuron Physio & TCM 正式發佈《物理治療完全指南》，為香港市民提供一站式的物理治療知識資源，協助患者在面對肌骨疼痛問題時作出更明智的痛症治療加上中醫調理的決定。

該指南涵蓋 12 個章節，從物理治療的基本原理、常見治療類型、適應症範圍，到治療費用比較、醫療保險覆蓋範圍及常見問題解答，內容超過 8,000 字，是目前網上最全面的中文物理治療參考資源之一。市民可透過 《物理治療完全指南》 免費閱覽全部內容。

復健堂臨床團隊表示：「不少患者在首次求診時，對物理治療的具體內容和適用範圍並不了解。我們編撰這份指南的目的，是希望消除資訊不對稱的問題，讓患者能夠主動參與自身的康復過程，選擇最適合的治療方案。」

根據香港醫療體系現況，公立醫院物理治療輪候時間普遍超過 12 個月，而私家物理治療的收費和服務質素差異甚大。該指南詳細比較了公立與私家物理治療的優劣，並提供實用的選擇建議，幫助患者根據自身情況作出最佳決定。

復健堂的獨特之處在於其中西醫結合的治療模式。診所同時配備註冊物理治療師和註冊中醫師，能夠將循證醫學的物理治療技術與傳統中醫的針灸、跌打正骨、拔罐等療法有機結合，從多個層面處理痛症的根本原因。

診所亦為行動不便的長者和手術後康復患者提供上門物理治療服務，服務範圍覆蓋九龍各區，包括太子、旺角、深水埗、油尖旺等地區。

復健堂位於九龍太子基隆街27號，鄰近太子港鐵站，每日營業時間為上午 11 時至晚上 9 時 30 分，接受即場求診及 WhatsApp 預約（6940 5663）。

關於復健堂 Neuron Physio & TCM 是一間位於九龍太子的中西醫結合治療中心，由註冊物理治療師和註冊中醫師組成的專業團隊主理。診所專注於綜合痛症管理，結合西方物理治療與傳統中醫藥，為肌骨疼痛、慢性痛症、運動創傷及女士健康問題提供全方位治療服務。

聯絡資料：

• 網站：https://neuronphysiotcm.hk

• 電話 / WhatsApp：+852 6940 5663

• 地址：九龍太子基隆街27號

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