「Tasty Go」推出快取早午餐服務，WhatsApp 預訂模式助上班族節省時間

我們深知上班族早晨的每一分鐘都很寶貴，因此希望打造一套真正能節省時間、同時保有美味與營養的早午餐解決方案。” — 創辦人 Brian

REGION, HONG KONG, March 31, 2026 /EINPresswire.com/ -- 香港快餐品牌「Tasty Go」推出全新快取中環早餐和中環 Lunch 服務，專為中上環區上班族設計的快取櫃台與預訂流程。顧客可放前一天或上班前透過 WhatsApp 預訂三文治及咖啡，完成線上付款或到店付款，抵達門市即可快速領取，省去排隊時間，讓早晨準備更從容。

此快取早午餐服務以「速度、品質、彈性」為核心。「Tasty Go」在門市提供快取區，所有透過 WhatsApp 預訂並註明取餐時段的訂單，會由櫃台人員按時段批次出餐，縮短顧客等待時間。針對需要在辦公室內快速分發的團體訂單，「Tasty Go」提供事前包裝與標籤化服務，確保多份訂單能迅速且正確送達每位同事手中。

「Tasty Go」的早午餐組合包含招牌三文治（可選經典蜜糖芥末鴨胸、明太子蟹柳、煙三文魚或燒牛肉）與一杯低至 $17 的香滑咖啡（$17）。顧客亦可自由加購飲品或更換配菜，方便注重營養或有過敏需求的顧客快速選擇。

「Tasty Go」強調，咖啡 $17 的優惠是希望降低上班族每日咖啡支出門檻，讓品質好且價格親民的咖啡成為日常儀式的一部分。此優惠適用於全日，其他特調飲品或冷萃不在此優惠範圍。品牌表示會視銷售狀況與顧客反饋，評估未來是否延伸至更多飲品品項。

在便利預訂系統上，WhatsApp 預訂被定位為快速通路。顧客只需加入指定門市的 WhatsApp 號碼，傳送欲訂餐的品項、取餐時間與取餐人資料即可完成預訂；系統將於確認後回覆訂單編號與預估完成時間。為提高訂單處理效率，「Tasty Go」建議顧客於繁忙時段提前 30 分鐘以上下單，並在需要大量訂購（如超過 10 份）時提前 12-24 小時聯絡訂餐專員。

創辦人寄語

「Tasty Go」創辦人 Brian 表示：「我們深知上班族早晨的每一分鐘都很寶貴，因此希望打造一套真正能節省時間、同時保有美味與營養的早午餐解決方案。WhatsApp 預訂與快取櫃台只是第一步，未來我們會持續優化流程，聆聽顧客與企業的使用情境，讓「Tasty Go」成為您每天出門前的安心選擇。」

聯絡人：

Brian

公關部門

網站：https://tastygocatering.com/

電話：9699 1426

電子郵件：tastygocatering@gmail.com

關於「Tasty Go」

「Tasty Go」是一家專注於提供高品質食物 到會 服務的公司，旨在為各類型的活動提供到會推介美味與便捷的餐飲解決方案。到會邊間好？無論是商業會議、婚宴、生日派對，還是企業活動，「Tasty Go」都能量身訂製多樣化的到會推薦菜單，確保每位參與者都能享受到美食的盛宴。

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