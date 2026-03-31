「Tasty Go」 推出多款早午餐服務，專為忙碌上班族打造

我們理解都市人對於早餐與咖啡的需求既實際又講求效率，因而在保有品質的同時，將價格設計得更親民，期望每天早晨能為更多人帶來一杯提神的咖啡和一份營養滿分的早午餐。” — 創辦人 Brian

HONG KONG, HONG KONG, March 31, 2026 /EINPresswire.com/ --

為迎接忙碌的上班時段與多變的用餐需求，本地品牌 「Tasty Go」 推出中環早餐及中環午餐服務，提供多款精選三文治與便當組合，並以親民價$17享有提神作用的美味咖啡。為了讓趕時間的通勤族更方便取餐，「Tasty Go」 也同步開通 WhatsApp 預訂服務，顧客可在上環途中下單預約取餐時間，節省等候時間，讓每一天的早晨變得更流暢。

「Tasty Go」早午餐及中環健康午餐主打多樣化與營養均衡，菜單涵蓋經典與創新口味，從傳統日式碎蛋三文治、鴨胸三文治，到以雞胸肉沙律為主的清新選擇，並備有低卡、高蛋白與素食選項，滿足不同飲食偏好與健康需求。所有三文治均採用新鮮現做、當日備料的原則，令顧客在忙碌中也能做出安心的選擇。

針對需趕時間的上班族，「Tasty Go」強調取餐的高效率與便利性。透過 WhatsApp 預訂系統，顧客可直接在對話中選擇商品與取餐時間，並可留下備註（如少醬、替換配料或過敏提醒），門市在接單後依排程備餐，顧客只需到指定時段到店取貨即可。這套流程特別適合上環路線固定、午休時間短或需為團體會議準備便當的上班族，大幅降低等待時間並提高用餐安排的可預測性。

「Tasty Go」表示希望以實惠的價格吸引更多早晨外帶顧客，尤其是重視性價比的上班族群。此次推出的咖啡，只需$17的價惠價即可享有美式咖啡、鮮奶泡沫咖啡及鮮奶咖啡。創辦人 Brian 表示：「我們理解都市人對於早餐與咖啡的需求既實際又講求效率，因而在保有品質的同時，將價格設計得更親民，期望每天早晨能為更多人帶來一杯提神的咖啡和一份營養滿分的早午餐。」

除了單人選項，「Tasty Go」也推出針對辦公室團餐的早午餐拼盤與套裝，顧客可事先於 WhatsApp 預訂團體份量並指定配送或到店取貨時間，並提供菜單客製化服務，例如口味分配與飲品搭配建議，特別適合早晨例會、部門小聚或專題工作坊使用。企業訂餐方案同樣享有價格優惠與專屬客服協助，滿足公司客戶對時間、數量與口味一致性的需求。

隨著都市生活節奏加快，「Tasty Go」希望以高品質、親民價格與便捷的預訂機制，成為上班族每日早晨的可靠夥伴。未來品牌表示會持續依顧客回饋調整早午餐菜單與服務細節，並擴展更多門市與取餐模式，讓更多社區與通勤路線的消費者享受簡單、快速且美味的早午餐選擇。

創辦人寄語

「Tasty Go」創辦人 Brian 表示：「創立 Tasty Go 的初衷很簡單：希望在快速的都市生活中，為每一位努力打拼的人提供一份既方便又可靠的餐點。早餐與咖啡對許多人來說是一天的開始，我們希望以親民的價格、穩定的品質和簡單的訂購流程，成為大家日常中可以信賴的小確幸。未來我們會持續傾聽顧客的聲音，不斷優化菜單與服務，讓每一個早晨都更有力量。」

聯絡人：

Brian

公關部門

網站：https://tastygocatering.com/

電話：9699 1426

電子郵件：tastygocatering@gmail.com

關於「Tasty Go」

「Tasty Go」是一家專注於提供高品質食物 到會 服務的公司，旨在為各類型的活動提供到會推介美味與便捷的餐飲解決方案。到會邊間好？無論是商業會議、婚宴、生日派對，還是企業活動，「Tasty Go」都能量身訂製多樣化的到會推薦菜單，確保每位參與者都能享受到美食的盛宴。

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