Grand Lakes e VWCO promovem cursos de formação para clientes e colaboradores em Angola

Capacita GL, um circuito de cursos de formação técnica (Grand Lakes Veículos) Grand Lakes Veículos capacita clientes e colaboradores Cada participante ganha uma t-shirt e um boné personalizados, além do certificado de conclusão de curso (imagens das salas de aula).

A iniciativa visa promover a atualização interna e para os profissionais que operam autocarros e camiões no país

SãO PAULO, SãO PAULO, BRAZIL, August 19, 2025 / EINPresswire.com / -- A Grand Lakes , representante oficial da Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO), está a promover o Capacita GL, um circuito de cursos de formação técnica direcionado para colaboradores da empresa e clientes em Angola — país onde a companhia opera desde 2007.As formações começaram a 7 de julho e decorrem até 27 de setembro. “O Nosso objetivo é capacitar cerca de 400 profissionais, homens e mulheres, ao longo deste período, fortalecendo tanto a qualificação interna como a dos parceiros que operam com os nossos produtos”, afirma Geraldo Kulaif, director da Grand Lakes.O programa de formação técnica contempla uma grade completa de conteúdos direcionados à operação segura e eficiente dos veículos Volkswagen, com foco em aplicações específicas. Os temas abordados incluem:• Operação de Camião Volkswagen Compactador de Resíduos• Operação de Camião Volkswagen Guidauto (equipado com grua)• Operação de Camião Volkswagen Basculante• Operação de Camião Volkswagen Comboio de Lubrificação• Operação de Camião Volkswagen Cisterna de Combustível• Operação de Camião Volkswagen Cisterna de Água• Operação de autocarros Volkswagen• Fundamentos de Eletricidade Automóvel• Introdução à Mecânica Diesel“A formação tem como objetivo proporcionar mais eficiência operacional, segurança e conhecimento técnico aos operadores e demais profissionais do setor”, explica José Maurício Caldeira, sócio conselheiro da Adone Holding , à qual pertence a Grand Lakes.No final, cada participante recebe uma t-shirt e um boné personalizados, além do certificado de conclusão do curso.LiderançaCom matriz em Luanda, a Grand Lakes Veículos integra a Adone Holding e actua, desde 2007, no sector de veículos pesados no continente africano. Ao longo desse período, a empresa já comercializou 11 mil veículos.Desde 2019, a empresa forneceu mais de 2.000 autocarros para o Projecto de Transporte Urbano Regular de Passageiros (TURP), uma iniciativa focada no mapeamento e definição das principais rotas operacionais, além da seleção de paradas de autocarros urbanos e interprovinciais. O projecto tem como objetivo facilitar o deslocamento diário de milhares de pessoas.E a partir de 2022, mais de 200 camiões foram alocados para o Programa Integrado de Desenvolvimento do Comércio Rural (PIDCR), que tem como objectivo melhorar o escoamento da produção agrícola para as áreas de consumo e impulsionar o crescimento do sector rural.

