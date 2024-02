Grand Lakes Veículos abre nova filial em Angola e aposta em peças sobresselentes para crescer em 2024

Equipa da Grand Lakes Veículos em frente à nova unidade na província de Cabinda, Angola

Representante da Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO), a empresa é líder de mercado na região há 10 anos

SãO PAULO, SãO PAULO, BRAZIL, February 19, 2024 / EINPresswire.com / -- A Grand Lakes Vehicles, empresa que pertence à Adone Holding e atua no segmento de veículos pesados no continente africano desde 2007 como líder oficial da marca Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWOC), acaba de abrir uma nova filial em Angola , na África, com foco na venda de unidades e peças de reposição. Com 8.000 metros quadrados, é a terceira unidade do país e está localizada na província de Cabinda. "É mais um passo significativo no compromisso contínuo da empresa em oferecer produtos e serviços de qualidade na região", comemora o Diretor Geral, Geraldo Kulaif, que prevê um ano com a expansão da marca na região onde se diferencia pelo excelente serviço pós-venda. A princípio, a nova loja tem modelos das linhas Constellation e Delivery em seu portfólio e planeja expandir nos próximos meses. Grand Lakes Veículos é líder de mercado em Angola há 10 anos no segmento, com um concessionário central na capital Luanda e agora duas filiais – uma na província de Benguela e outra na província da Huíla. "Queremos gerar cada vez mais empregos no país, oferecendo os melhores produtos e serviços", afirma o diretor da Grand Lakes, Geraldo Kulaif. Além de ônibus e caminhões, as unidades oferecem ao cliente a comodidade de comprar peças e acessórios originais da Volkswagen. São mais de 8.600 artigos, que podem ser adquiridos presencialmente ou através de um serviço de entrega em todo o território angolano. "Este é um mercado muito promissor para nós em 2024 devido ao forte crescimento da demanda por peças de manutenção", acrescenta Geraldo Kulaif.Os resultados da empresa incluem as vendas de caminhões das linhas Worker, Constellation e Delivery. Recentemente, o país atingiu a marca de 1850 Volksbus, utilizados principalmente para o programa de reestruturação da mobilidade urbana e melhoria do transporte público para toda a população. "Estamos extremamente orgulhosos de poder participar do desenvolvimento do país de forma sustentável, ajudando a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos", afirma o presidente do Conselho de Administração da Adone Holding, José Roberto Colnaghi.Colnaghi aponta o planejamento estratégico preciso como uma ferramenta fundamental para o sucesso no continente africano. A empresa selecionou um grupo de modelos para atender às necessidades da região, logística de importação, peças de reposição e treinamento especializado para satisfazer o cliente durante e após a compra. "Investimos muito no pós-venda, hoje temos uma equipe de 200 colaboradores, sendo 80 mecânicos treinados pela Volkswagen Caminhões que passam anualmente por reciclagem promovida pela marca e, em um armazém de 3,5 mil metros quadrados, temos um estoque de peças de reposição avaliado em US$ 8 milhões", enfatiza José Roberto Colnaghi.Para José Maurício Caldeira, acionista e membro do conselho de administração da Adone Holding, as perspetivas de expansão no continente africano são cada vez maiores. "Temos capacidade técnica e humana para participar cada vez mais do desenvolvimento local e isso nos traz excelentes perspetivas", destaca Caldeira.Em 2023, a Grand Lakes Veículos recebeu o prêmio "Innovation Highlight – High Performance Program", concedido anualmente pela VWCO a importadores da América Latina e África.Mobilidade UrbanaA Grand Lakes trabalha, desde 2019, em parceria com o governo local e especialistas em tecnologia e mobilidade no Projeto de Transporte Urbano Regular de Passageiros (TURP), cujo objetivo é mapear e definir as principais rotas operacionais e selecionar paradas de ônibus urbanos e interprovinciais, possibilitando o transporte diário de milhares de pessoas. “Nosso principal objetivo estratégico com estes terminais é oferecer, além do transporte de qualidade, a segurança e melhoria na vida de uma população que tanto precisa”, ressalta Geraldo Kulaif.ESGDesde março de 2022, a empresa também participa do Programa Integrado de Desenvolvimento do Comércio Rural (PIDCR), liderado pelo governo federal. O objetivo é melhorar o fluxo de produtos do campo para as áreas de consumo e impulsionar o crescimento do setor rural. "Este programa tem potencial para gerar mais de 5.000 empregos indiretos", diz Kulaif. Os 200 veículos entregues pelos Grandes Lagos são subsidiados pelas autoridades locais aos agricultores e distribuídos por todo o país.Na área social, apoia as atividades da ONG Baluarte ( https://baluartenomundo.org/sobre-nos/ ), em Luanda, desde 2018. É o maior parceiro da Instituição, que atende mais de 3 mil crianças em situação de vulnerabilidade social. No ano passado, a Grand Lakes Vehicles doou um veículo e um terreno de cerca de um hectare para ampliar a capacidade de atendimento, incluindo cursos técnicos de formação profissional. Também construiu uma biblioteca de alto padrão para as crianças com o objetivo de enriquecer o ambiente educacional.