Podcast oficial do Angola Hub destaca potencial logístico e económico do país numa entrevista com a Grand Lakes
Durante a entrevista, Selau destacou a relevância da empresa, que é o maior importador de viaturas pesadas em Angola, além de oferecer serviços de pós-venda e assistência técnica. “Ao longo desse período, vendemos mais de 11 mil unidades e contamos com 200 funcionários nas nossas quatro filiais. Actuamos de forma destacada nos sectores da construção civil, produção agrícola e logística”, afirmou o executivo. “Estamos presentes, de maneira directa e indirecta, em todos os sectores da economia angolana”, completou.
Outro tema importante abordado foi o Corredor do Lobito, projecto de infraestrutura que vai ligar o Porto de Lobito, em Angola, à República Democrática do Congo e à Zâmbia. O objectivo é criar uma rota comercial mais eficiente para os mercados regionais e globais. A reabilitação e a expansão do caminho-de-ferro têm como propósito atrair investimentos, gerar empregos, fortalecer as cadeias de valor agrícolas e promover o acesso à energia limpa e à conectividade digital. “Este projecto certamente será, sem dúvida, um canal vital para a economia de Angola, estreitando a interação do país com o comércio internacional”, destacou Selau.
Para José Roberto Colnaghi, presidente do Conselho Administrativo da Adone Holding, grupo ao qual a Grand Lakes pertence, o evento foi uma excelente oportunidade de ampliar o networking com empresas parceiras e entidades públicas e privadas. “Temos a intenção de reforçar a nossa presença no continente africano, e este evento foi uma excelente oportunidade para fortalecer laços não apenas comerciais, mas também com a comunidade angolana”, afirmou o executivo.
Ações Sociais e Sustentabilidade
Na sua participação no podcast, Mateus Selau também ressaltou o papel da Grand Lakes em projectos sociais em Luanda. “Desde 2018, somos o maior parceiro da Baluarte, uma instituição que atende crianças em situação de extrema vulnerabilidade social. Fizemos a doação de um veículo e de um terreno de cerca de um hectare para ampliar a capacidade de atendimento e construir uma biblioteca de alto padrão”, contou. Além disso, a empresa firmou uma parceria com a ONG Nova Vida, que realiza programas virados para garantir acesso à educação, alimentação e cuidados médicos para crianças, além de promover formação profissional e desenvolvimento sustentável.
“Um dos pilares do trabalho que fazemos em Angola é o desenvolvimento económico e social, voltado para um crescimento sustentável”, reforça o director da Grand Lakes, Geraldo Kulaif.
Sobre a Grand Lakes
Com sede em Luanda, a Grand Lakes Veículos, parte do grupo Adone Holding, atua desde 2007 no segmento de veículos pesados na África. Durante esses anos, a empresa comercializou mais de 11 mil veículos.
Desde 2019, a empresa tem colaborado com o Projeto de Transporte Urbano Regular de Passageiros (TURP), entregando mais de 2.000 ônibus para mapeamento de rotas operacionais e definição de paradas urbanas e interprovinciais, com o objetivo de facilitar o deslocamento diário de milhares de pessoas. Em 2022, a Grand Lakes também alocou mais de 200 caminhões para o Programa Integrado de Desenvolvimento do Comércio Rural (PIDCR), que visa otimizar o escoamento da produção agrícola para as áreas de consumo e impulsionar o crescimento do setor rural.
