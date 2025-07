Les IAs Bas Carbone certifiées COP29 de GenerIA répondent en tous points aux recommandations exprimées par l’UNESCO

Un seul choix, deux futurs possibles...

Réduction de 90 % des émissions, souveraineté des données et conformité UNESCO : GenerIA lance ses IAs Bas Carbone certifiées COP29.

SHAWINIGAN, QC, CANADA, July 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Au moment où l’ UNESCO alerte sur l’urgence de réduire l’empreinte énergétique des modèles d’intelligence artificielle (IA), GenerIA, entreprise pionnière en IA souveraine et éco-responsable, annonce que ses modèles NEXUS Bas Carbone sont déjà déployés avec succès dans des entités publiques et privées au Canada, en France et bientôt en Afrique. Cette innovation, reconnue et certifiée par la COP29 , permet de réduire jusqu’à 90 % la consommation énergétique, les émissions de CO₂ et le stress hydrique des systèmes d’IA professionnels, tout en garantissant une absolue souveraineté des données.Une réponse concrète aux défis énergétiques de l’IALe Rapport de l’UNESCO, publié cette semaine à l’occasion du forum AI 4 Good de Genève, alerte sur les trajectoires d’impact environnemental très négatives liées à l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle. Il souligne, par exemple, que la consommation électrique associée à la seule IA ChatGPT est équivalente à celle de trois millions de personnes en Éthiopie. Face à ces enjeux majeurs pour l’humanité et en alignement total avec l’analyse du Rapport, GenerIA propose une solution déjà opérationnelle, validée par des partenariats stratégiques et des certifications internationales.1. Des IAs Bas Carbone déployées en France et au CanadaLes solutions basées sur les modèles NEXUS Bas Carbone de GenerIA allient performance et respect de l’environnement. Ces solutions, déjà utilisées par des organisations publiques et privées en France et au Canada, sont conçues dès l’origine à partir d’une approche ultra-frugale (frugal AI), qui optimise les ressources tout en maintenant une qualité d’inférence irréprochable.2. Transparence et traçabilité en temps réelLes requêtes traitées par les IAs GenerIA affichent en temps réel leurs émissions de CO₂ et leur consommation d’eau. Ces données, calculées selon des méthodologies auditées, dépassent les recommandations de l’ AFNOR SPEC 2314, qui définit de façon très rigoureuse les bonnes pratiques pour une IA éco-responsable. Ces données sont également centralisées dans des tableaux de bord temps réel permettant de piloter des stratégies de réduction d’impact environnemental. Elles peuvent ensuite être formalisées en rapports automatiques répondant aux exigences de conformité RSE (ESG) des organisations.3. Certification COP29 et partenariats stratégiquesLes innovations des modèles NEXUS de GenerIA ont été saluées lors de la COP29, où le Canada et le Nigeria ont officialisé un premier partenariat pour un nouveau modèle de crédits carbone permettant de compenser de façon socialement éthique le reliquat des émissions effectives. Outre ses avancées propres, ce partenariat a vocation à être dupliqué localement partout où les IAs GenerIA seront déployées.4. Des solutions clés en main en mode consortiumLorsque la mise en place de stratégies IA écoresponsables d’envergure le nécessite, GenerIA répond également en consortium, afin d’offrir des solutions clés en main réunissant les meilleures expertises mondiales. Selon le cas, les consortiums GenerIA incluent notamment des infrastructeurs (NORDIK Data Centers…), des fournisseurs de micro-clouds hautement sécurisés (Kloud’Ici…), des spécialistes du quantique photonique (QUANDELA…), un incubateur et centre de formation dédié aux technologies IA avancées, (Digihub Shawinigan), des OBNL et ONG spécialisées (AFRIA, Guild4AI…) et des agences gouvernementales dédiées à la promotion de l’excellence énergétique et de la transition écologique (C3E, Canada et ECOLAB, France).5. Une approche souveraine et éthiqueLes IAs GenerIA ne se contentent pas de réduire l’impact environnemental : elles sont conçues pour fonctionner localement, sans dépendance à des infrastructures étrangères, et le cas échéant sans connexion réseau. Cette souveraineté garantit :• La protection des données sensibles (Santé, Défense, Administration publique…)• La conformité aux réglementations locales (RGPD en Europe, Loi canadienne sur la protection des renseignements personnels...)• L’adaptabilité à des conditions d’utilisation spécifiques (dans des zones blanches, au fond des mines…)De plus, les solutions GenerIA intègrent nativement des contrôles éthiques automatisés pour éviter les biais ou les usages malveillants, conformément aux principes de l’AFNOR SPEC 2314.Conclusion : Agir maintenant pour un avenir durableAlors que l’UNESCO appelle à une réduction drastique de l’empreinte énergétique de l’IA, GenerIA démontre concrètement que les solutions existent déjà. Ses modèles NEXUS Bas Carbone, reconnus par la COP29 et déployés dans des pays pionniers comme le Canada et la France, prouvent que la durabilité technologique n’est plus qu’une question de décision.Appel à l’actionLes entreprises, collectivités et gouvernements sont invités à rejoindre le mouvement en adoptant les IAs Bas Carbone GenerIA. Ensemble, nous pouvons transformer les défis climatiques en opportunités de croissance éthique et respectueuse de la planète.Citations"L'IA Bas Carbone n'est pas une chimère, c’est une réalité aujourd’hui accessible." — Marie GRANIER, VP Recherche & Partenariats, GenerIA."La COP29 et d’autres entités ont validé notre approche, qui réconcilie enfin IA et respect des ressources naturelles de notre planète." — Frédéric MILLIOT, Ingénieur principal, GenerIA.

