COP 29: Le Canada et le Nigeria s’associent pour le climat, un nouveau modèle de crédits carbone pour une IA carboneutre

Première IA carboneutre

Partenariat entre NASENI et le DigiHub : mise en place d’un système de compensation carbone, ouvrant la voie à l’IA révolutionnaire et carboneutre de GenerIA.

SHAWINIGAN, QC, CANADA, November 18, 2024 / EINPresswire.com / -- 𝐂𝐎𝐏 𝟐𝟗 : 𝐋𝐞 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐞𝐭 𝐥𝐞 𝐍𝐢𝐠𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐬’𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐜𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭, 𝐮𝐧 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐦𝐨𝐝𝐞̀𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐫𝐞́𝐝𝐢𝐭𝐬 𝐜𝐚𝐫𝐛𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐈𝐀 𝐞́𝐜𝐨𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐥𝐞À l’occasion de la COP 29, le Canada et le Nigeria annoncent un partenariat stratégique visant à créer un modèle novateur de crédits carbone pour soutenir le développement économique et écologique du Nigeria. Ce projet, piloté par l'Agence Nationale pour les Infrastructures Scientifiques et Techniques (NASENI) du Nigeria et le DigiHub Shawinigan, établit un système de compensation carbone spécifiquement dédié au marché nigérian, permettant que les crédits générés soient réinvestis directement dans l’économie locale. L’objectif est de financer la transition vers la neutralité carbone tout en intégrant les objectifs de développement durable propres à chaque pays.𝐔𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐫𝐞́𝐩𝐨𝐧𝐝𝐫𝐞 𝐚𝐮𝐱 𝐞𝐧𝐣𝐞𝐮𝐱 𝐞́𝐧𝐞𝐫𝐠𝐞́𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐮𝐱 𝐝𝐞 𝐥'𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞Ce partenariat se concrétise alors que l’empreinte énergétique des technologies numériques croît rapidement. Selon l'Agence Internationale de l'Énergie, les centres de données, qui consommaient 1 % de l’électricité mondiale, atteignent désormais 460 TWh avec l’essor de l’intelligence artificielle (IA) et des cryptomonnaies. En 2026, cette consommation pourrait doubler, équivalant à celle d’un pays comme le Japon. Cette initiative conjointe répond à ce défi de durabilité en développant des solutions de compensation et d’efficacité énergétique pour les technologies gourmandes en ressources, notamment l’IA.𝐔𝐧 𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐭𝐞́𝐫𝐚𝐥 𝐟𝐨𝐫𝐭 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐮𝐧 𝐚𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞« Nous sommes fiers de ce partenariat, qui permet au Nigeria de renforcer son infrastructure industrielle tout en jouant un rôle actif dans la lutte mondiale contre le changement climatique, » déclare 𝐊𝐡𝐚𝐥𝐢𝐥 𝐇𝐚𝐥𝐢𝐥𝐮, 𝐏𝐃𝐆 𝐝𝐞 𝐍𝐀𝐒𝐄𝐍𝐈. « En mettant en place un modèle de crédits carbone local, nous posons les fondations d’une économie verte et durable pour le Nigeria. »Pour 𝐒𝐭𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐆𝐮𝐢𝐥𝐛𝐞𝐚𝐮𝐥𝐭, 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐄𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐭 𝐝𝐮 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐮 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐝𝐚, « 𝐶𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑒́𝑒 𝑎̀ 𝑆ℎ𝑎𝑤𝑖𝑛𝑖𝑔𝑎𝑛 𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛 𝑑𝑒́𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑔𝑒𝑎𝑛𝑡 𝑞𝑢𝑖 𝑚𝑒́𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑑'𝑒̂𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑒́𝑙𝑒́𝑏𝑟𝑒́. 𝐿𝑒𝑠 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑙𝑒 𝐷𝑖𝑔𝑖𝐻𝑢𝑏 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑢 𝑑𝑒́𝑝𝑙𝑜𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑’𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒́𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑒́𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑒́𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑙'𝑖𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒. »𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜̧𝐨𝐢𝐬-𝐏𝐡𝐢𝐥𝐢𝐩𝐩𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐞, 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐝𝐞𝐬 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐈𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐮 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐝𝐚, souligne avec fierté : « 𝑉𝑜𝑖𝑟 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑒́𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑆ℎ𝑎𝑤𝑖𝑛𝑖𝑔𝑎𝑛, 𝑎𝑢 𝑐œ𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑜𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑡𝑒́𝑚𝑜𝑖𝑔𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑙’𝑒𝑥𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑡 𝑑𝑢 𝑙𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝 𝑑𝑢 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒. 𝐶𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑁𝐴𝑆𝐸𝑁𝐼 𝑛’𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑢𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒́𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒, 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑒́𝑔𝑎𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒̀𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑜𝑝𝑒́𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛 𝑑𝑒́𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒́𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑓. »𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐈𝐀 : 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐞𝐱𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭Un exemple tangible de cette collaboration est GenerIA, une startup du DigiHub Shawinigan qui développe déjà des modèles de langages. Cette entreprise s'apprête à lancer la première intelligence artificielle (IA) carboneutre au monde, avec un fort engagement pour l’écoresponsabilité. GenerIA propose déjà une IA frugale, consommant de 50 à 60 % moins de CO₂ par rapport aux technologies comparables. Grâce au système de compensation carbone mis en place dans le cadre du partenariat avec NASENI, cette IA atteindra une neutralité carbone totale – une avancée sans précédent dans le domaine.𝐏𝐡𝐢𝐥𝐢𝐩𝐩𝐞 𝐍𝐚𝐝𝐞𝐚𝐮, 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐠𝐞́𝐧𝐞́𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐮 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐇𝐮𝐛 𝐒𝐡𝐚𝐰𝐢𝐧𝐢𝐠𝐚𝐧, affirme : « 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝐼𝐴 𝑖𝑙𝑙𝑢𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑙'𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑁𝐴𝑆𝐸𝑁𝐼. 𝐶'𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑢𝑣𝑒 𝑞𝑢'𝑢𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑒́𝑒 𝑎𝑢 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑢𝑡 𝑎𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒́𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑜𝑓𝑓𝑟𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎̀ 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑖𝑠 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑒́𝑐𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠. 𝑈𝑛 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒̀𝑚𝑒 𝑑'𝐴𝑃𝐼 𝑟𝑜𝑏𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑢𝑥 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑑'𝑖𝑛𝑡𝑒́𝑔𝑟𝑒𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑒𝑠 𝑑'𝐼𝐴 𝑓𝑟𝑢𝑔𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑡 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑒, 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑙𝑠𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑒́𝑐𝑜𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒̀𝑚𝑒 𝑑'𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛. »𝐑𝐨𝐦𝐮𝐚𝐥𝐝 𝐃𝐫𝐮𝐬𝐬𝐚𝐧𝐭, 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞-𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐈𝐀, conclut : « 𝐴𝑢𝑗𝑜𝑢𝑟𝑑'ℎ𝑢𝑖, 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑒 𝑒́𝑡𝑎𝑝𝑒 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 : 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑒, 𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒̀𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑟𝑒𝑑𝑒́𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑢 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟. 𝐸𝑛 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑑’𝑜𝑓𝑓𝑟𝑖𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒, 𝑛𝑜𝑠 𝐼𝐴 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒́𝑠𝑜𝑟𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑟𝑒́𝑐𝑖𝑠𝑒́𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑒 𝑒𝑡 𝑙'𝑒́𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒̀𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡. 𝐶'𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑒̀𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙'𝐼𝐴 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒, 𝑒́𝑡ℎ𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑡 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒. »𝐔𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐨𝐩𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐮𝐱 𝐛𝐞́𝐧𝐞́𝐟𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢𝐩𝐥𝐞𝐬Ce partenariat unique offre des avantages significatifs : le DigiHub pourra offrir une compensation carbone à ses entreprises partenaires, renforçant ainsi son leadership en durabilité, tandis que NASENI bénéficiera de financements et de nouvelles capacités industrielles. Cette collaboration permet au Canada de consolider ses relations bilatérales avec un partenaire stratégique africain, tout en promouvant un modèle de développement inclusif et écologique.La COP 29 symbolise cette coopération internationale, posant les bases d'un avenir où technologie et écologie se rejoignent pour construire un monde plus durable.--------------𝐍𝐀𝐒𝐄𝐍𝐈 : l'Agence Nationale pour les Infrastructures Scientifiques et Techniques, est une agence gouvernementale nigériane dédiée au développement des infrastructures en science, technologie et ingénierie. Elle vise à renforcer les capacités technologiques du pays en promouvant des solutions locales, en soutenant l'industrialisation et en créant des emplois. Avec un réseau de 12 instituts spécialisés, NASENI collabore avec des universités, des industries et des organisations internationales pour stimuler l'innovation et l’autonomie technologique du Nigeria. https://naseni.gov.ng Le 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐇𝐮𝐛 𝐒𝐡𝐚𝐰𝐢𝐧𝐢𝐠𝐚𝐧 est un écosystème numérique de pointe au Canada, puissant moteur de transformation numérique depuis 2014. Avec sa capacité de calcul élevée et son expertise en IA, le DigiHub est bien plus qu’un pôle technologique : c’est un incubateur d’innovations, où startups, chercheurs et industries unissent leurs forces pour bâtir les technologies de demain.Avec son nouveau Pôle en Convergence Technologique, il combine IA, blockchain, quantique et métavers pour développer des solutions révolutionnaires. https://digihub.ca 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐈𝐀, implantée au DigiHub Shawinigan, est une startup qui développe des solutions d'intelligence artificielle souveraines et écoresponsables, alliant performance exceptionnelle et respect de l’environnement. L'entreprise conçoit des IA professionnelles sur mesure, exécutées directement sur les données de ses clients pour assurer une sécurité maximale et une consommation énergétique réduite. Sa prochaine série, les Nexus, une génération d'IA généralistes inspirée de l’esprit de ChatGPT, établira de nouveaux standards en alliant puissance de calcul quantique, frugalité énergétique et carboneutralité totale. https://generia.ai

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.